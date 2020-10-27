Картошка с шампиньонами на сковороде

Очень вкусное блюдо, прекрасно подойдёт на закуску к праздничному столу.

Для приготовления этого блюда вам потребуется совсем немного продуктов, к тому же они вполне доступные и недорогие. Что потребуется конкретно смотрите далее…

Необходимые ингредиенты для блюда (на 5 порций):

· Пол кило шампиньонов (свежих, можно и замороженных);

· Килограмм картошки;

· Одна луковка (типа репка);

· 5 ст. ложек масла растительного;

· Черный перец, соль и зелень (укроп или лук) на свой вкус.

Способ приготовления блюда:

1. Итак, приступим! Для начала приготовим грибы. Выкладываем их на разогретую сковородку, перчим, солим и жарим с добавлением масла до готовности.

2. Затем моем и чистим картошку. Нарезаем её соломкой (хотя вы можете, как угодно на свой вкус).

3. Выкладываем картошку на другую (не с грибами) разогретую с маслом сковородку, обжариваем до полуготовности (при этом её не солим).

4. Далее чистим лук, нарезаем его полукольцами, выкладываем в миску, добавляем щепотку соли и помнём его руками.

5. После этого лук перекладываем к картошке, перемешиваем, солим по вкусу и опять перемешиваем осторожно лопаткой.

6. А теперь выкладываем к картошке грибы, перемешиваем и обжариваем всё это минуты 2 под крышкой. Затем огонь выключаем и не открывая крышку оставляем блюдо минут на 5 пропитаться ароматом.

7. Это всё, наше блюдо готово и его можно подавать к столу. Украшаем по желанию зеленью и угощаемся на здоровье!

Приятного Вам аппетита!