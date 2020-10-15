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Варенье из дыни с лимоном

Фото к рецепту: Варенье из дыни с лимоном
 

Варенье из дыни с лимоном - очень оригинальное варенье. Зимой, когда вам захочется ощутить свежесть летнего дня, просто откройте баночку такого лакомства и насладитесь его вкусом!
Продукты (на 2 порции)
Дыня (мякоть) - 800 г
Сахар - 400 г
Лимон - 1 шт.
 

 

Пошаговый фото рецептВаренье из дыни с лимоном
Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №1

Подготовьте необходимые ингредиенты для варенья из дыни с лимоном.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №2

Дыню разрежьте пополам и ложкой удалите косточки.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №3

Ложкой для вырезания шариков из фруктов и овощей выберите всю мякоть из дыни.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №4

Получившиеся шарики переложите в кастрюлю, всыпьте сахар.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №5

Аккуратно перемешайте дынные шарики с сахаром.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №6

Оставьте дынные шарики до того момента, пока сахар не превратится в сироп. На это понадобится от 3 до 5 часов. Можно оставить и на ночь.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №7

Затем поставьте кастрюлю на плиту и дайте сиропу закипеть. Проварите варенье 5 минут, оставьте его настаиваться на 5 часов.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №8

Затем в варенье добавьте лимонный сок и цедру лимона. Снова проварите варенье 5 минут, оставьте его настаиваться ещё на 5 часов.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №9

Третий раз проварите дынное варенье 5 минут, разложите его в стерилизованные банки и закатайте стерилизованными крышками.

Фото приготовления рецепта: Варенье из дыни с лимоном - шаг №10

Дайте варенью из дыни с лимоном остыть, затем поставьте банки в прохладное место на хранение.


Шарики из мякоти дыни в сахарно-лимонном сиропе станут отличной добавкой к блинам, блинчикам, оладьям.
Приятного аппетита!
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