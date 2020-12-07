Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Лазанья — одно из самых популярных традиционных блюд итальянской кухни. Его знают и любят по всему миру — оно покоряет сердца с первого кусочка. Делимся тремя лучшими рецептами, которые непременно придутся вам по вкусу.
Лазанья идеально подходит для семейного застолья или ужина с друзьями — если вы хотите удивить и порадовать своих близких, попробуйте приготовить именно это итальянское блюдо. Это совсем не сложно, главное — знать несколько секретов, о которых мы сегодня расскажем.
2 ноября на Даниловском рынке Ginza Project открыла Кулинарную Школу Джейми Оливера, где под присмотром профессионального шеф-повара каждый сможет создать кулинарный шедевр. Харизматичный итальянец Маттео Лаи, бренд-шеф Кулинарной Школы Джейми Оливера, поделился с Marie Claire своими любимыми рецептами лазаньи, которые сможет повторить на своей кухне как опытный кулинар, так и новичок.
Домашняя паста
Залог успеха любой лазаньи — правильная домашняя паста. Конечно, можно купить готовую пасту в магазине, но приготовленная самостоятельно будет в разы вкуснее — ведь вы вложите в нее свою любовь! Тем более приготовить настоящую итальянскую пасту самостоятельно очень просто.
Ингредиенты:
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Пшеничная мука — 300 г
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Яйца — 3 шт.
Способ приготовления:
Для того, чтобы приготовить пасту, необходимо высыпать муку на доску или в большую миску, сделать воронку в центре и разбить в нее яйца. Сначала аккуратно смешивайте ингредиенты вилкой, а после руками замесите тесто однородной консистенции. Результат хорошей работы — нежное и однородное тесто в форме шарика.
Готовое тесто накройте пищевой пленкой и дайте ему «отдохнуть» в течение 10 минут.
Посыпьте стол небольшим количеством муки, раскатайте тесто до 2 мм толщиной и нарежьте на листы по размеру формы. Для приготовления одной лазаньи потребуется минимум 4 слоя теста.
Соус Бешамель
Следующий неотъемлемый элемент лазаньи — соус Бешамель. Именно этот соус придаст лазанье приятный сливочный вкус и раскроет вкус начинки!
Ингредиенты:
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Молоко — 1 л
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Мука — 80 г
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Масло сливочное — 80 г
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Соль — по вкусу
Способ приготовления:
Перелейте молоко в сотейник и подогрейте его на слабом огне. В это время возьмите сковороду, растопите на ней сливочное масло, затем постепенно добавьте муку и хорошенько перемешайте, чтобы не было комочков. Когда масса станет однородной, смело добавляйте ее в горячее молоко. Затем добавьте соль и варите соус, постоянно помешивая. Снять с огня после того, как соус покипит 30-40 секунд.
Когда правильная домашняя паста и идеальный соус Бешамель готовы, можно двигаться дальше! Главное — выбрать начинку по вкусу и настроению.
Классическая мясная лазанья
Ингредиенты:
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Фарш из говядины — 400 г
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Фарш из свинины — 400 г
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Морковь — 150 г
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Репчатый лук — 110 г
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Сельдерей — 100 г
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Оливковое масло — 50 г
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Томатное пюре — 300 г
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Красное сухое вино — 150 мл
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Соль — по вкусу
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Паста (листы) — 500 г
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Соус Бешамель
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Пармезан — 200 г
Способ приготовления:
Мясное рагу или соус Болоньезе — основа классической лазаньи. Для его приготовления нарежьте мелко морковь, лук и сельдерей и слегка обжарьте все на оливковом масле. Добавьте к овощам говяжий фарш и хорошенько обжарьте все вместе. После этого добавьте к будущему соусу Болоньезе фарш из свинины, продолжая обжаривать, и соль по вкусу.
Когда фарш будет почти готов, добавьте сухое красное вино. Есть много моментов, где можно сэкономить, но это не тот случай — вино должно быть хорошим (читайте также: Алкоголь в еде: 3 рецепта опьяняюще вкусных блюд). Сразу после того, как выпарится вино, нужно добавить томатное пюре и перемешать. Тушить соус в течение 2,5 часов на медленном огне, периодически помешивая.
Далее возьмите форму для запекания, добавьте тонкий слой соуса Бешамель на дно, сверху положите лист пасты. Равномерно смажьте лист соусом Бешамель, а на него выложите соус Болоньезе и посыпьте сверху пармезаном. Накройте листом пасты, смажьте его соусом Бешамель, сверху — Болоньезе, потом пармезан. Повторяйте эту нехитрую операцию, пока не закончатся листы пасты или соусы.
Когда последний слой пасты будет на своем месте, смажьте его соусом Бешамель. Затем накройте форму фольгой и отправляйте лазанью в духовку. Запекайте блюдо в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
Когда лазанья запечется, снимите фольгу, выложите сверху соус Болоньезе и посыпьте тертым пармезаном. Верните блюдо в духовку буквально на пару минут, чтобы сыр расплавился.
Чувствуете потрясающий аромат? Значит, вы все сделали правильно! Лазанья готова. Приятного аппетита!
Лазанья с креветками и цукини
Ингредиенты:
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Креветки — 400 г
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Цукини — 600 г
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Чеснок — 30 г
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Тимьян — 15 г
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Масло оливковое — 100 г
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Соль, перец — по вкусу
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Паста (листы) — 500 г
-
Соус Бешамель
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Пармезан — 150 г
Способ приготовления:
Нарежьте цукини кольцами, обжарьте их вместе с чесноком и листиками тимьяна на сковороде с маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Очистите креветки и в сыром виде нарубите до состояния фарша.
Далее соберите лазанью по тому же принципу, что и классическую мясную. Дно формы смажьте соусом Бешамель, сверху положите лист пасты и добавьте слой соуса Бешамель. Далее — цукини и фарш из креветок (обязательно сырой), тертый пармезан и так несколько раз, пока не получится минимум 4 слоя. Последним слоем будет Бешамель и тертый пармезан.
Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
Овощная лазанья
Ингредиенты:
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Морковь — 100 г
-
Баклажан — 100 г
-
Репчатый лук — 150 г
-
Сельдерей — 100 г
-
Грибы вешенки — 100 г
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Шампиньоны — 100 г
-
Спаржа — 70 г
-
Оливковое масло — 120 г
-
Соль, перец — по вкусу
-
Паста (листы) — 500 г
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Соус Бешамель
-
Пармезан — 150 г
Способ приготовления:
Нарежьте соломкой или слайсами (кольцами) все овощи. Обжарьте их до золотистого цвета на оливковом масле, добавьте соль и перец по вкусу. С помощью дуршлага слейте масло.
Соберите лазанью в форме для запекания, чередуя слои: соус Бешамель — паста — соус Бешамель — овощи — пармезан. Повторяйте, пока не будет минимум 4 слоя. Последним слоем будет Бешамель и тертый пармезан.
Выпекайте лазанью в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Ваша лазанья готова. Приятного аппетита!
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