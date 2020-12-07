Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Ингредиенты:

Фарш из говядины — 400 г

Фарш из свинины — 400 г

Морковь — 150 г

Репчатый лук — 110 г

Сельдерей — 100 г

Оливковое масло — 50 г

Томатное пюре — 300 г

Красное сухое вино — 150 мл

Соль — по вкусу

Паста (листы) — 500 г

Соус Бешамель

Пармезан — 200 г

Способ приготовления:

Мясное рагу или соус Болоньезе — основа классической лазаньи. Для его приготовления нарежьте мелко морковь, лук и сельдерей и слегка обжарьте все на оливковом масле. Добавьте к овощам говяжий фарш и хорошенько обжарьте все вместе. После этого добавьте к будущему соусу Болоньезе фарш из свинины, продолжая обжаривать, и соль по вкусу.

Когда фарш будет почти готов, добавьте сухое красное вино. Есть много моментов, где можно сэкономить, но это не тот случай — вино должно быть хорошим (читайте также: Алкоголь в еде: 3 рецепта опьяняюще вкусных блюд). Сразу после того, как выпарится вино, нужно добавить томатное пюре и перемешать. Тушить соус в течение 2,5 часов на медленном огне, периодически помешивая.

Далее возьмите форму для запекания, добавьте тонкий слой соуса Бешамель на дно, сверху положите лист пасты. Равномерно смажьте лист соусом Бешамель, а на него выложите соус Болоньезе и посыпьте сверху пармезаном. Накройте листом пасты, смажьте его соусом Бешамель, сверху — Болоньезе, потом пармезан. Повторяйте эту нехитрую операцию, пока не закончатся листы пасты или соусы.

Когда последний слой пасты будет на своем месте, смажьте его соусом Бешамель. Затем накройте форму фольгой и отправляйте лазанью в духовку. Запекайте блюдо в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Когда лазанья запечется, снимите фольгу, выложите сверху соус Болоньезе и посыпьте тертым пармезаном. Верните блюдо в духовку буквально на пару минут, чтобы сыр расплавился.

Чувствуете потрясающий аромат? Значит, вы все сделали правильно! Лазанья готова. Приятного аппетита!

Лазанья с креветками и цукини

Ингредиенты: Креветки — 400 г

Цукини — 600 г

Чеснок — 30 г

Тимьян — 15 г

Масло оливковое — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Паста (листы) — 500 г

Соус Бешамель

Пармезан — 150 г Способ приготовления: Нарежьте цукини кольцами, обжарьте их вместе с чесноком и листиками тимьяна на сковороде с маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Очистите креветки и в сыром виде нарубите до состояния фарша. Далее соберите лазанью по тому же принципу, что и классическую мясную. Дно формы смажьте соусом Бешамель, сверху положите лист пасты и добавьте слой соуса Бешамель. Далее — цукини и фарш из креветок (обязательно сырой), тертый пармезан и так несколько раз, пока не получится минимум 4 слоя. Последним слоем будет Бешамель и тертый пармезан. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.

Овощная лазанья