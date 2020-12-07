Готовим дома

10 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • INNА INESS
    Глинтвейн с имбир...
  • Иванов
    где взять каменную соль. Везде только йодированная продается4 ошибки при кваш...
  • света снегирева Снегирева
    Класс!Конвертики с ябло...

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Лазанья — одно из самых популярных традиционных блюд итальянской кухни. Его знают и любят по всему миру — оно покоряет сердца с первого кусочка. Делимся тремя лучшими рецептами, которые непременно придутся вам по вкусу.

 

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Лазанья идеально подходит для семейного застолья или ужина с друзьями — если вы хотите удивить и порадовать своих близких, попробуйте приготовить именно это итальянское блюдо. Это совсем не сложно, главное — знать несколько секретов, о которых мы сегодня расскажем. 

2 ноября на Даниловском рынке Ginza Project открыла Кулинарную Школу Джейми Оливера, где под присмотром профессионального шеф-повара каждый сможет создать кулинарный шедевр. Харизматичный итальянец Маттео Лаи, бренд-шеф Кулинарной Школы Джейми Оливера, поделился с Marie Claire своими любимыми рецептами лазаньи, которые сможет повторить на своей кухне как опытный кулинар, так и новичок.

Домашняя паста

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Залог успеха любой лазаньи — правильная домашняя паста. Конечно, можно купить готовую пасту в магазине, но приготовленная самостоятельно будет в разы вкуснее — ведь вы вложите в нее свою любовь! Тем более приготовить настоящую итальянскую пасту самостоятельно очень просто.

 

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 300 г 

  • Яйца — 3 шт.

Способ приготовления:

Для того, чтобы приготовить пасту, необходимо высыпать муку на доску или в большую миску, сделать воронку в центре и разбить в нее яйца. Сначала аккуратно смешивайте ингредиенты вилкой, а после руками замесите тесто однородной консистенции. Результат хорошей работы — нежное и однородное тесто в форме шарика. 

Готовое тесто накройте пищевой пленкой и дайте ему «отдохнуть» в течение 10 минут. 

Посыпьте стол небольшим количеством муки, раскатайте тесто до 2 мм толщиной и нарежьте на листы по размеру формы. Для приготовления одной лазаньи потребуется минимум 4 слоя теста.

Соус Бешамель

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Следующий неотъемлемый элемент лазаньи — соус Бешамель. Именно этот соус придаст лазанье приятный сливочный вкус и раскроет вкус начинки!

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 л

  • Мука — 80 г

  • Масло сливочное — 80 г

  • Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Перелейте молоко в сотейник и подогрейте его на слабом огне. В это время возьмите сковороду, растопите на ней сливочное масло, затем постепенно добавьте муку и хорошенько перемешайте, чтобы не было комочков. Когда масса станет однородной, смело добавляйте ее в горячее молоко. Затем добавьте соль и варите соус, постоянно помешивая. Снять с огня после того, как соус покипит 30-40 секунд.

Когда правильная домашняя паста и идеальный соус Бешамель готовы, можно двигаться дальше! Главное — выбрать начинку по вкусу и настроению. 

Классическая мясная лазанья

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Ингредиенты:

  • Фарш из говядины — 400 г

  • Фарш из свинины — 400 г

  • Морковь — 150 г

  • Репчатый лук — 110 г

  • Сельдерей — 100 г

  • Оливковое масло — 50 г

  • Томатное пюре — 300 г

  • Красное сухое вино — 150 мл

  • Соль — по вкусу

  • Паста (листы) — 500 г

  • Соус Бешамель

  • Пармезан — 200 г

Способ приготовления:

Мясное рагу или соус Болоньезе — основа классической лазаньи. Для его приготовления нарежьте мелко морковь, лук и сельдерей и слегка обжарьте все на оливковом масле. Добавьте к овощам говяжий фарш и хорошенько обжарьте все вместе. После этого добавьте к будущему соусу Болоньезе фарш из свинины, продолжая обжаривать, и соль по вкусу. 

Когда фарш будет почти готов, добавьте сухое красное вино. Есть много моментов, где можно сэкономить, но это не тот случай — вино должно быть хорошим (читайте такжеАлкоголь в еде: 3 рецепта опьяняюще вкусных блюд). Сразу после того, как выпарится вино, нужно добавить томатное пюре и перемешать. Тушить соус в течение 2,5 часов на медленном огне, периодически помешивая. 

Далее возьмите форму для запекания, добавьте тонкий слой соуса Бешамель на дно, сверху положите лист пасты. Равномерно смажьте лист соусом Бешамель, а на него выложите соус Болоньезе и посыпьте сверху пармезаном. Накройте листом пасты, смажьте его соусом Бешамель, сверху — Болоньезе, потом пармезан. Повторяйте эту нехитрую операцию, пока не закончатся листы пасты или соусы. 

Когда последний слой пасты будет на своем месте, смажьте его соусом Бешамель. Затем накройте форму фольгой и отправляйте лазанью в духовку. Запекайте блюдо в течение 40 минут при температуре 180 градусов. 

Когда лазанья запечется, снимите фольгу, выложите сверху соус Болоньезе и посыпьте тертым пармезаном. Верните блюдо в духовку буквально на пару минут, чтобы сыр расплавился. 

Чувствуете потрясающий аромат? Значит, вы все сделали правильно! Лазанья готова. Приятного аппетита!

Лазанья с креветками и цукини

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Ингредиенты:

  • Креветки — 400 г

  • Цукини — 600 г

  • Чеснок — 30 г

  • Тимьян — 15 г

  • Масло оливковое — 100 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Паста (листы) — 500 г

  • Соус Бешамель

  • Пармезан — 150 г

Способ приготовления:

Нарежьте цукини кольцами, обжарьте их вместе с чесноком и листиками тимьяна на сковороде с маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Очистите креветки и в сыром виде нарубите до состояния фарша.

Далее соберите лазанью по тому же принципу, что и классическую мясную. Дно формы смажьте соусом Бешамель, сверху положите лист пасты и добавьте слой соуса Бешамель. Далее — цукини и фарш из креветок (обязательно сырой), тертый пармезан и так несколько раз, пока не получится минимум 4 слоя. Последним слоем будет Бешамель и тертый пармезан.

Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.

Овощная лазанья

Готовим лазанью дома: 3 рецепта на любой вкус

Ингредиенты:

  • Морковь — 100 г

  • Баклажан — 100 г

  • Репчатый лук — 150 г

  • Сельдерей — 100 г

  • Грибы вешенки — 100 г

  • Шампиньоны — 100 г

  • Спаржа — 70 г

  • Оливковое масло — 120 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Паста (листы) — 500 г

  • Соус Бешамель

  • Пармезан — 150 г

Способ приготовления:

Нарежьте соломкой или слайсами (кольцами) все овощи. Обжарьте их до золотистого цвета на оливковом масле, добавьте соль и перец по вкусу. С помощью дуршлага слейте масло. 

Соберите лазанью в форме для запекания, чередуя слои: соус Бешамель — паста — соус Бешамель — овощи — пармезан. Повторяйте, пока не будет минимум 4 слоя. Последним слоем будет Бешамель и тертый пармезан.

Выпекайте лазанью в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Ваша лазанья готова. Приятного аппетита!

Готовьте дома, развивайте свои кулинарные навыки, экспериментируйте и приходите на мастер-классы в Кулинарную Школу Джейми Оливера! 

 

Ссылка на первоисточник
готовим дома
Обсудить

Картина дня

наверх