Ёка из лаваша с сыром и яйцом за 5 минут

Сегодня приготовим очень вкусный и быстрый завтрак из лаваша, зелени и сыра. Ёка готовится за 5 минут и получается очень сытным и вкусным. Ёку можно обжарить и без масла.
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Кол-во порций:
1
Сложность: просто
Время приготовления:
5 минут
Кухня: Армянская кухня
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 1 шт.
- ½ шт.
- 50 г
- 25 г
- 1 пучок
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
5 минут
- ШАГ 1 Зелень мелко нарежем.
- ШАГ 2 Лаваш выкладываем в тарелку (чтобы яйцо не вытекло). На лаваш разбиваем яйцо, взбиваем его вилкой.
Солим. Натираем сыр. Посыпаем зеленью.
- ШАГ 3 Сворачиваем так, чтобы получился треугольник.
- ШАГ 4 На сковороду со сливочным маслом выкладываем ёку швом вниз и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Наша ёка готова. Приятного аппетита!
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