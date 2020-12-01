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Ёка из лаваша с сыром и яйцом за 5 минут

Ёка из лаваша с сыром и яйцом за 5 минут
Ёка из лаваша с сыром и яйцом за 5 минут

Сегодня приготовим очень вкусный и быстрый завтрак из лаваша, зелени и сыра. Ёка готовится за 5 минут и получается очень сытным и вкусным. Ёку можно обжарить и без масла.

1
В кулинарную книгу
Кол-во порций:
 
1
Сложность: просто
Время приготовления:
 
5 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

5 минут
  • ШАГ 1
    Зелень мелко нарежем.
  • ШАГ 2
    Лаваш выкладываем в тарелку (чтобы яйцо не вытекло). На лаваш разбиваем яйцо, взбиваем его вилкой.
    Солим. Натираем сыр. Посыпаем зеленью.
  • ШАГ 3
    Сворачиваем так, чтобы получился треугольник.
  • ШАГ 4
    Ёка из лаваша с сыром и яйцом за 5 минут
    На сковороду со сливочным маслом выкладываем ёку швом вниз и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Наша ёка готова. Приятного аппетита!

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готовим дома
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