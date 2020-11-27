ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С РЫБОЙ (САЙРОЙ)

Заливной рыбный пирог





Для теста:

сметана – 250 г; майонез – 250 г; яйца – 3 шт.; сода – 1ч. ложка (гашенная) мука уксусом; – 6 ст. ложек с горкой.

Для начинки:

картофель консервы сайра в масле – 1 баночка; – 1 шт.; лук – 1 шт.; растительное масло – для жарки.

Сырой картофель натираем на терке и обжариваем с мелко нарезанным луком. Остужаем.

В миске смешиваем майонез и сметану, яйца, добавляем соду с уксусом и хорошо перемешиваем.

Затем добавляем муку.

Тесто должно получиться жидковатое, но не бойтесь, так должно быть.

Консервы откройте, достаньте рыбу на тарелочку (без жидкости) и помните вилочкой.

Я готовлю этот пирог в силиконовой форме.

Выложите половину теста в форму, затем жареный картофель, консервы рыбы и остальную половину теста.

Поставьте в разогретую до 160- 170° С духовку на 50 минут.

СПРАВКА ОТ АВТОРА

Открою вам секрет: вкус пирога на 100 % зависит от консервы. Чем она будет вкуснее и качественней, тем вкуснее будет пирог. Самая вкусная консерва – та, которая произведена на Севере, не где-то у нас.

Пирог получается – просто бомба!

Приятного аппетита.