ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С РЫБОЙ (САЙРОЙ)

Заливной рыбный пирог
Для теста:
сметана – 250 г; майонез – 250 г; яйца – 3 шт.; сода – 1ч. ложка (гашенная) мука уксусом; – 6 ст. ложек с горкой.
Для начинки:
картофель консервы сайра в масле – 1 баночка; – 1 шт.; лук – 1 шт.; растительное масло – для жарки.
Сырой картофель натираем на терке и обжариваем с мелко нарезанным луком. Остужаем.
В миске смешиваем майонез и сметану, яйца, добавляем соду с уксусом и хорошо перемешиваем.
Затем добавляем муку.
Тесто должно получиться жидковатое, но не бойтесь, так должно быть.
Консервы откройте, достаньте рыбу на тарелочку (без жидкости) и помните вилочкой.
Я готовлю этот пирог в силиконовой форме.
Выложите половину теста в форму, затем жареный картофель, консервы рыбы и остальную половину теста.
Поставьте в разогретую до 160- 170° С духовку на 50 минут.
СПРАВКА ОТ АВТОРА
Открою вам секрет: вкус пирога на 100 % зависит от консервы. Чем она будет вкуснее и качественней, тем вкуснее будет пирог. Самая вкусная консерва – та, которая произведена на Севере, не где-то у нас.
Пирог получается – просто бомба!
Приятного аппетита.
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