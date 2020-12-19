Три простых десерта, которые обязательно станут любимыми на вашем столе

Шоколадное суфле из ряженки — это нежный, воздушный и низкокалорийный десерт, который можно себе позволить в любое время суток. Этот волшебный десерт может стать украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
Ряженка — 300 мл
Вода — 50 мл
Желатин — 10 г
Какао порошок — 5 г (нерастворимый)
Сахар — 1-2 ст. л (или мед)
Ряженку налить в миску, какао-порошок смешать с сахаром и добавить в ряженку. Взбить миксером.
Желатин высыпать в миску и залить 50 мл воды. Оставить на 5-7 минут, чтобы желатин набух, после разогреть на медленном огне или подогреть в микроволновке, но не кипятить. Остудить, процедить и медленно влить в шоколадную смесь, взбивая миксером. Разложить в формы и охладить до полного застывания.
По желанию можно дополнить десерт фруктами, ягодами или шоколадной крошкой.
Обратите внимание на то, какой у вас желатин. Бывает быстрорастворимый, бывает нет. Придерживайтесь рекомендаций по применению на конкретной упаковке.
Фруктово-йогуртовый десерт
Йогурт можно использовать как сладкий, так и без добавления сахара. Фрукты по вкусу или по сезону. Мои любимые сочетания – персик и голубика; банан и апельсин; вишня, банан.
Ингредиенты:
Йогурт - 300 г
Желатин - 15 г
Вода -80 г
Сахар или мед – 1-2 ст. л (если йогурт без сахара)
Желатин высыпать в миску и залейте 80 мл. воды. Оставьте на 5-7 минут, чтобы желатин набух, разогреть на медленном огне, но не кипятить. Можно подогреть в микроволновке. Остудить, процедить и медленно влить в йогурт, взбивая миксером.
Фрукты вымыть, очистить от кожуры, порезать кубиками.
В полученную смесь всыпать фрукты и аккуратно перемешать лопаткой или деревянной ложкой.
Разложить в формы и остудить до полного застывания.
Можно выложить слоями. Йогурт+ фрукты+йогурт.
Ягоды с взбитой сметаной
Ингредиенты:
500 г любых ягод (клубника, малина, смородина, голубика)
300 г сметаны(жирность не менее 25%)
2 ст. л сахарной пудры
Ягоды перебрать и тщательно промыть. Разложить в формы. Сметану с сахарной пудрой взбить миксером и залить ягоды. Украсить листиками мяты.
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