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жареный сыр.

Жареный сыр

Жареный сыр

Однажды попробовала такой сыр на Кавказе, и он стал частым гостем на нашем столе. Это очень вкусно, советую попробовать!

Ингредиенты
Способ приготовления

1

Для жарки подойдет плотный сыр, который не плавится по высокой температуре: Адыгейский, деревенский (как у меня), халуми

2

Нарезать сыр ломтиками толщиной 7-10 мм

3Нарезать сыр ломтиками толщиной 7-10 мм

Обжарить сыр на сухой сковороде до образования румяной корочки. Можно жарить сыр на сковороде гриль, тогда на нем будут аппетитные полосочки
Обжарить сыр на сухой сковороде до образования румяной корочки. Можно жарить сыр на сковороде гриль, тогда на нем будут аппетитные полосочки

4
Подавать сыр можно со свежими овощами, салатами, блинами, положить на сырную тарелку. Также очень вкусно подавать с ягодным соусом: клюквенным или брусничным. Приятного аппетита!

Подавать сыр можно со свежими овощами, салатами, блинами, положить на сырную тарелку. Также очень вкусно подавать с ягодным соусом: клюквенным или брусничным. Приятного аппетита!

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