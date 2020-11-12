Жареный сыр
Однажды попробовала такой сыр на Кавказе, и он стал частым гостем на нашем столе. Это очень вкусно, советую попробовать!
Ингредиенты
200 г
Способ приготовления
1
Для жарки подойдет плотный сыр, который не плавится по высокой температуре: Адыгейский, деревенский (как у меня), халуми
2
Нарезать сыр ломтиками толщиной 7-10 мм
3
Обжарить сыр на сухой сковороде до образования румяной корочки. Можно жарить сыр на сковороде гриль, тогда на нем будут аппетитные полосочки
4
Подавать сыр можно со свежими овощами, салатами, блинами, положить на сырную тарелку. Также очень вкусно подавать с ягодным соусом: клюквенным или брусничным. Приятного аппетита!
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