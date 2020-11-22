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Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Готовим салат Французский поцелуй, который обладает особым шармом, не только в названии, но и во вкусе. Салат является довольно популярным, его часто готовят на праздничные обеды и не только. Компоненты имеют идеальное сочетание вкуса, для пикантности добавляем маринованный лук. В качестве мясного ингредиента по классическому рецепту берем свинину или говядину, для более легкого варианта можно использовать курицу. Мясо обязательно жарим до приобретения румяной корочки. Также этот салат имеет традиционную подачу — смесь выкладывается на плоское блюдо, посыпается сырной стружкой.

Приготовление:

Мясо ополосните, промокните салфетками, нарежьте небольшими кубиками или полосками. На огне нагрейте сковороду, влейте масло. В горячее масло уложите куски мяса, жарьте их на сильном огне 7-8 минут, в конце приправьте солью и молотым перцем. После жарки куски мясо выложите на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Лук очистите, нарежьте мелким кубиком. Лук сгрузите в пиалочку, залейте кипятком, добавьте соль и сахар, влейте уксус, тщательно перемешайте, растворяя пряности. Маринуйте лук до полного остывания жидкости 10-15 минут.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Помидоры ополосните, нарежьте кубиком. Сок обязательно слейте, иначе салат получится водянистым.

Помидоры закиньте в салатник.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Сыр нарежьте кубиком среднего размера, добавьте к помидорам. Небольшое количество сыра оставьте для подачи салата.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Лук откиньте на дуршлаг, чтобы стек весь маринад. Добавьте лук к сыру и помидорам.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Мясо после жарки остудите, поместите в основной состав.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Смесь заправьте майонезом, присыпьте солью, перемешайте.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Выложите салат горкой на плоскую тарелку.

Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Сыр натрите на мелкую терку, стружкой присыпьте салат. Салат подавайте на стол сразу после приготовления, пока он не успел стечь.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина или говядина) - 300 г.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Сыр твердый – 200 г.
  • Майонез – 2 ст.л.

Для маринада:

  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – 1 ст.л.
  • Вода (кипяток) – 200 мл.
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