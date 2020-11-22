Самый популярный салат в кафе и ресторанах – салат «Французский поцелуй».

Готовим салат Французский поцелуй, который обладает особым шармом, не только в названии, но и во вкусе. Салат является довольно популярным, его часто готовят на праздничные обеды и не только. Компоненты имеют идеальное сочетание вкуса, для пикантности добавляем маринованный лук. В качестве мясного ингредиента по классическому рецепту берем свинину или говядину, для более легкого варианта можно использовать курицу. Мясо обязательно жарим до приобретения румяной корочки. Также этот салат имеет традиционную подачу — смесь выкладывается на плоское блюдо, посыпается сырной стружкой.

Приготовление:

Мясо ополосните, промокните салфетками, нарежьте небольшими кубиками или полосками. На огне нагрейте сковороду, влейте масло. В горячее масло уложите куски мяса, жарьте их на сильном огне 7-8 минут, в конце приправьте солью и молотым перцем. После жарки куски мясо выложите на салфетку, чтобы она впитала лишний жир.

Лук очистите, нарежьте мелким кубиком. Лук сгрузите в пиалочку, залейте кипятком, добавьте соль и сахар, влейте уксус, тщательно перемешайте, растворяя пряности. Маринуйте лук до полного остывания жидкости 10-15 минут.

Помидоры ополосните, нарежьте кубиком. Сок обязательно слейте, иначе салат получится водянистым. Помидоры закиньте в салатник.

Сыр нарежьте кубиком среднего размера, добавьте к помидорам. Небольшое количество сыра оставьте для подачи салата.

Лук откиньте на дуршлаг, чтобы стек весь маринад. Добавьте лук к сыру и помидорам.

Мясо после жарки остудите, поместите в основной состав.

Смесь заправьте майонезом, присыпьте солью, перемешайте.

Выложите салат горкой на плоскую тарелку.

Сыр натрите на мелкую терку, стружкой присыпьте салат. Салат подавайте на стол сразу после приготовления, пока он не успел стечь.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

Мясо (свинина или говядина) - 300 г.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сыр твердый – 200 г.

Майонез – 2 ст.л.

Для маринада: