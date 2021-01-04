Заливной пирог с луком и яйцом на кефире

Сегодня приготовим заливной пирог на кефире, с луком и яйцами, воспользовавшись этим мастер-классом с фото. Пирог будем запекать в духовке, рецепт несложный, поэтому справится любая хозяюшка, даже без опыта работы с тестом. С наступлением холодов чаепития становятся более актуальными, а если к чашке чая подать домашний теплый пирог, гости будут довольны точно. Наш вариант пирога также хорошо подойдет к супу с фрикадельками или борщам, бульонам. От себя вы можете в рецепт добавить специи или добавки в виде куриного филе, колбасных изделий.
Ингредиенты:
- кефир – 1 стакан;
- мука пшеничная – 5-6 ст.л.;
- разрыхлитель теста – 1 ч.л.;
- куриные яйца – 3 шт. (в тесто);
- куриные яйца – 2 шт. (в начинку);
- зеленый лук – 5 шт.;
- соль, перец, кунжут, специи – по вкусу;
- масло растительное – 2 ст.л.
Рецепт с фото пошагово:
Подготовить все компоненты по списку. Духовку прогреть и установить температуру 180 градусов. В глубокую миску вбить три куриных яйца, добавить порцию кефира.
Следом добавить в миску пшеничную муку, всыпать порцию разрыхлителя. Перемешивать тесто и постепенно подсыпать муку. Также добавить в тесто соль и перец.
В результате тесто должно получиться не жидким, а напротив, слегка густоватым.
Куриные яйца отварить вкрутую, почистить и нарезать крупными кубиками. Форму для духовки смазать маслом, влить половину теста и выложить нарезанные яйца.
Зеленый лук сполоснуть и нарезать мелко. Выложить зеленый лук поверх яиц.
Залить начинку остатками теста, посыпать солью и перцем, специями, кунжутом. Запекать пирог 25 минут. Спустя время пирог подавать к столу.
Приятного аппетита!
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