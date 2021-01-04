Заливной пирог с луком и яйцом на кефире

- кефир – 1 стакан; - мука пшеничная – 5-6 ст.л.; - разрыхлитель теста – 1 ч.л.; - куриные яйца – 3 шт. (в тесто); - куриные яйца – 2 шт. (в начинку); - зеленый лук – 5 шт.; - соль, перец, кунжут, специи – по вкусу; - масло растительное – 2 ст.л.

Рецепт с фото пошагово:

Подготовить все компоненты по списку. Духовку прогреть и установить температуру 180 градусов. В глубокую миску вбить три куриных яйца, добавить порцию кефира.

Следом добавить в миску пшеничную муку, всыпать порцию разрыхлителя. Перемешивать тесто и постепенно подсыпать муку. Также добавить в тесто соль и перец.

В результате тесто должно получиться не жидким, а напротив, слегка густоватым.

Куриные яйца отварить вкрутую, почистить и нарезать крупными кубиками. Форму для духовки смазать маслом, влить половину теста и выложить нарезанные яйца.

Зеленый лук сполоснуть и нарезать мелко. Выложить зеленый лук поверх яиц.

Залить начинку остатками теста, посыпать солью и перцем, специями, кунжутом. Запекать пирог 25 минут. Спустя время пирог подавать к столу.

Приятного аппетита!