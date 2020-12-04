Готовим дома

10 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • INNА INESS
    Глинтвейн с имбир...
  • Иванов
    где взять каменную соль. Везде только йодированная продается4 ошибки при кваш...
  • света снегирева Снегирева
    Класс!Конвертики с ябло...

Жульен с курицей и шампиньонами в духовке

Жульен с курицей и шампиньонами в духовке

Рецепт вкусного и нежного жульена с курицей, грибами и сыром на обед или ужин.

Ингредиенты

Филе куриной грудки - 500 г

Свежие шампиньоны - 300 г

Крупный репчатый лук - 1 шт.

Сыр ("Эдам", "Гауда") - 100 г

Сметана 20 % - 250 г

Мука пшеничная - 1 ст.л.

Сливочное масло - 40 г

Молотый мускатный орех - щепотка

Соль, черный молотый перец - по вкусу

  • 217 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 10.95
  • Ж: 18.13
  • У: 2.49

Пошаговый рецепт с фото

Жульен с курицей и грибами - распространенное блюдо европейской кухни, вкусное, ароматное и очень сытное, которое подают в порционных кокотницах в горячем виде. Это блюдо можно приготовить не только с шампиньонами, но и с другими грибами: белыми, вешенками или лисичками.

 

Используйте сыр полутвердых сортов, чтобы при запекании сыр равномерно расплавился и образовалась румяная аппетитная корочка.

 

Для того чтобы приготовить жюльен из грибов и курицы, подготовим продукты по списку.

Ингредиенты для жульена с курицей и грибами

 

Филе куриной грудки отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками или соломкой.

Порезать куриное филе

 

Шампиньоны при необходимости почистите, промойте под холодной водой и нарежьте ломтиками.

Порезать грибы

 

Лук почистите, вымойте, нарежьте мелкими кубиками.

Порезать лук

 

Сыр натрите на крупной терке.

Потереть сыр

 

Лук обжарьте на сливочном масле до прозрачного состояния.

Пожарить лук

 

Добавьте грибы и готовьте на среднем огне, периодически перемешивая, до полного выпаривания воды.

Положить грибы

 

Равномерно присыпьте грибы мукой. Перемешайте. Добавьте к грибам вареное куриное мясо и сметану.

Всыпать муку

 

Посолите по вкусу, посыпьте мускатным орехом и молотым перцем. Перемешайте и тушите на медленном огне 2 минуты. Затем разложите грибы с курицей в порционные кокотницы.

Переложить курицу с грибами в форму

 

Посыпьте тертым сыром.

Посыпать сыром

 

Запекайте жульен в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут до появления румяной сырной корочки.

Рецепт жульена с курицей и грибами

 

Подавайте жульен с курицей и грибами горячим.

Фото жульена с курицей и грибами

 

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
первые блюдаготовим дома
Обсудить

Картина дня

наверх