Жульен с курицей и шампиньонами в духовке

Ингредиенты
Филе куриной грудки - 500 г
Свежие шампиньоны - 300 г
Крупный репчатый лук - 1 шт.
Сыр ("Эдам", "Гауда") - 100 г
Сметана 20 % - 250 г
Мука пшеничная - 1 ст.л.
Сливочное масло - 40 г
Молотый мускатный орех - щепотка
Соль, черный молотый перец - по вкусу
- 217 кКал
- 40 мин.
- Б: 10.95
- Ж: 18.13
- У: 2.49
Пошаговый рецепт с фото
Жульен с курицей и грибами - распространенное блюдо европейской кухни, вкусное, ароматное и очень сытное, которое подают в порционных кокотницах в горячем виде. Это блюдо можно приготовить не только с шампиньонами, но и с другими грибами: белыми, вешенками или лисичками.
Используйте сыр полутвердых сортов, чтобы при запекании сыр равномерно расплавился и образовалась румяная аппетитная корочка.
Для того чтобы приготовить жюльен из грибов и курицы, подготовим продукты по списку.
Филе куриной грудки отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками или соломкой.
Шампиньоны при необходимости почистите, промойте под холодной водой и нарежьте ломтиками.
Лук почистите, вымойте, нарежьте мелкими кубиками.
Сыр натрите на крупной терке.
Лук обжарьте на сливочном масле до прозрачного состояния.
Добавьте грибы и готовьте на среднем огне, периодически перемешивая, до полного выпаривания воды.
Равномерно присыпьте грибы мукой. Перемешайте. Добавьте к грибам вареное куриное мясо и сметану.
Посолите по вкусу, посыпьте мускатным орехом и молотым перцем. Перемешайте и тушите на медленном огне 2 минуты. Затем разложите грибы с курицей в порционные кокотницы.
Посыпьте тертым сыром.
Запекайте жульен в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут до появления румяной сырной корочки.
Подавайте жульен с курицей и грибами горячим.
Приятного аппетита!
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