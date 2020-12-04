Жульен с курицей и шампиньонами в духовке

Жульен с курицей и грибами - распространенное блюдо европейской кухни, вкусное, ароматное и очень сытное, которое подают в порционных кокотницах в горячем виде. Это блюдо можно приготовить не только с шампиньонами, но и с другими грибами: белыми, вешенками или лисичками.

Используйте сыр полутвердых сортов, чтобы при запекании сыр равномерно расплавился и образовалась румяная аппетитная корочка.

Для того чтобы приготовить жюльен из грибов и курицы, подготовим продукты по списку.

Филе куриной грудки отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками или соломкой.

Шампиньоны при необходимости почистите, промойте под холодной водой и нарежьте ломтиками.

Лук почистите, вымойте, нарежьте мелкими кубиками.

Сыр натрите на крупной терке.

Лук обжарьте на сливочном масле до прозрачного состояния.

Добавьте грибы и готовьте на среднем огне, периодически перемешивая, до полного выпаривания воды.

Равномерно присыпьте грибы мукой. Перемешайте. Добавьте к грибам вареное куриное мясо и сметану.

Посолите по вкусу, посыпьте мускатным орехом и молотым перцем. Перемешайте и тушите на медленном огне 2 минуты. Затем разложите грибы с курицей в порционные кокотницы.

Посыпьте тертым сыром.

Запекайте жульен в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут до появления румяной сырной корочки.

Подавайте жульен с курицей и грибами горячим.

Приятного аппетита!