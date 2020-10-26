Грибы со сметаной
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Один из самых популярных способов приготовления шампиньонов. Грибы сперва обжаривают с луком и чесноком, а затем недолго тушат в сметане.
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|Продукты
|Шампиньоны - 300-400 г
|Лук крупный - 2 шт.
|Чеснок - 3 зубчика
|Сметана - 100-150 мл
|Соль - по вкусу
|Перец молотый - по вкусу
|Масло растительное - 100 мл
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Это очень быстрый и простой рецепт жареных шампиньонов. Вкусный и легкий гарнир прекрасно подойдет к мясу. Грибы со сметаной порадуют ваших близких отличным вкусом.
Пошаговый фото рецептГрибы со сметаной
Как приготовить грибы со сметаной:
Нарезать грибы.
В разогретое масло высыпать чеснок.
Обжарить до золотистого цвета.
Высыпать шампиньоны и обжарить на среднем огне, помешивая, до готовности (несколько минут).
Посолить, поперчить и добавить сметану.
Тушить грибы со сметаной ещё 3-5 минут.
Видео рецептГрибы со сметаной
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