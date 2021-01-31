«Цезарь» с курицей - вкусный, сытный и простой салат

Да здравствует «Цезарь» с курицей! Богатый, яркий и питательный, учитывающий пожелания каждого десятками умных комбинаций, с отварным, грилерованным или подкопченным филе которое в сочетании с фруктами, зеленью и диетической заправкой настраивает на здоровый лад или, пропитанное калорийным майонезом, зовет сытно отпраздновать.
Состав «Цезаря» с курицей
Почему салат «Цезарь» с курицей, ингредиенты которого ограничиваются четырьмя единицами (не считая заправки), так популярен? Потому что, вы можете настроить его на свой вкус и заменять или дополнять классический состав: курицу, гренки, листья салата и пармезан свежими томатами, ананасами, беконом, морепродуктами, яйцами вкрутую.
- Говорят, что самый вкусный салат «Цезарь» с курицей может простить вам все, кроме фабричных сухариков. Поэтому, нарежьте хлеб на кубики, перемешайте с маслом, солью и сушеным чесноком и подрумяньте при 205℃.
- Если вы хотите, чтобы «Цезарь» с курицей в домашних условиях показал себя во всей красе, приготовьте филе в технике су-вид. Положите грудки в вакуумный пакет, опустите в воду, закрепите прищепкой сбоку и томите, поддерживая 62℃ 1,5 ч.
Соус для «Цезаря» с курицей
Всем известно – хорошая заправка для «Цезаря» с курицей делает салат сияющим. Особенно, если это классический рецепт: с анчоусами, которые добавляют мягкого, соленого, вкуса умами, и с желтками которые делают его сливочным. Главное, правильно подготовить желтки. Например, подержать их в СВЧ на высокой мощности 12 сек. и взбить.
Ингредиенты:
- желтки – 2 шт.;
- чеснок – ½ ч. ложки;
- анчоусы – 4 шт.;
- сок лимона – 30 мл;
- вустерширский соус – 1 ч. ложка;
- сухая горчица – ¼ ч. ложки;
- масло – 120 мл.
Приготовление
- Держите желтки на высокой мощности в СВЧ 12 сек.
- Взбейте в густую эмульсию с остальными компонентами.
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