«Цезарь» с курицей - вкусный, сытный и простой салат

Да здравствует «Цезарь» с курицей! Богатый, яркий и питательный, учитывающий пожелания каждого десятками умных комбинаций, с отварным, грилерованным или подкопченным филе которое в сочетании с фруктами, зеленью и диетической заправкой настраивает на здоровый лад или, пропитанное калорийным майонезом, зовет сытно отпраздновать.

Состав «Цезаря» с курицей

Почему салат «Цезарь» с курицей, ингредиенты которого ограничиваются четырьмя единицами (не считая заправки), так популярен? Потому что, вы можете настроить его на свой вкус и заменять или дополнять классический состав: курицу, гренки, листья салата и пармезан свежими томатами, ананасами, беконом, морепродуктами, яйцами вкрутую.