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Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

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До Нового года осталось совсем немного времени и хочу поделиться с вами рецептом вкусного и очень красивого салата с морковью по-корейски.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)
Существуем большое количество рецептов этого салата, я же сегодня отойду от классики и приготовлю красивый в оформлении и очень вкусный салат с морковкой по-корейски и курицей.

Давайте приступим.

Сначала подготовим продукты. Отварную, холодную куриную грудку порежем на мелкие кусочки.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Зеленый лук хорошо промываем под проточной водой, обсушиваем и мелко режем.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Небольшой свежий огурец мелко режем кубиком, его мы будем использовать для украшения салата.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Сваренные вкрутую яйца очищаем и натираем на крупной терке.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Твёрдый сыр натираем на мелкой терке.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Для формирования салата я буду использовать кулинарное разъемное кольцо диаметром 16 см. Устанавливаем во внутрь кольца ацетатную пленку и начинаем собирать салат слоями.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

На дно тарелки наносим небольшую сеточку из майонеза. Первым слоем укладываем нарезанное куриное филе, равномерно распределяем по дну тарелки.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Наносим тонкую сеточку из майонеза. Чтобы салат хорошо держал форму, всегда наносите майонез по краю поверхности салата.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Выкладываем зеленый лук вторым слоем и равномерно распределяем по всей поверхности.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Третьим слоем выкладываем морковь по-корейски, хорошо распределяем по всей поверхности, немного оставляем морковки для украшения салата.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Сверху наносим сеточку из майонеза.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Следующим четвертым слоем выкладываем натертые яйца, хорошо разравниваем. Покрываем яйца сеточкой из майонеза.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Из консервированной кукурузы сливаем жидкость и выкладываем кукурузу пятым слоем.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Равномерно распределяем по поверхности. На кукурузу наносим сеточку из майонеза и распределяем по всей поверхности.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Завершающим шестым слоем у нас будет твердый сыр. Сверху на кукурузу выкладываем мелко натертый сыр, выравниваем и распределяем по всей поверхности.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Салат готов, приступаем к украшению салата.

Чтобы легче было делать круг из моркови на середину салата ставим стакан. Вокруг стакана выкладываем ровным кругом морковку по-корейски.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Вынимаем стакан и устанавливаем рюмку. Вокруг рюмки выкладываем нарезанные огурцы.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

В центр салата кладем кукурузу.

Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

Салат готов, убираем в холодильник на 2-3 часа охладится и пропитаться.

Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем разъемное кольцо и ацетатную пленку.

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Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)
Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)
2 фото

Это мой любимый вариант приготовления салата. Салат получается нежным, сочным и очень вкусным.

1 из 3
Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)
Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)
Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)
3 фото

Подаем готовое блюдо к праздничному столу и радуем своих гостей изумительно красивым и вкусным салатом.



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