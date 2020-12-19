Гостям так понравился этот салат, что попросили приготовить и на Новый год (делюсь)

До Нового года осталось совсем немного времени и хочу поделиться с вами рецептом вкусного и очень красивого салата с морковью по-корейски.

Существуем большое количество рецептов этого салата, я же сегодня отойду от классики и приготовлю красивый в оформлении и очень вкусный салат с морковкой по-корейски и курицей.

Давайте приступим.

Сначала подготовим продукты. Отварную, холодную куриную грудку порежем на мелкие кусочки.

Зеленый лук хорошо промываем под проточной водой, обсушиваем и мелко режем.

Небольшой свежий огурец мелко режем кубиком, его мы будем использовать для украшения салата.

Сваренные вкрутую яйца очищаем и натираем на крупной терке.

Твёрдый сыр натираем на мелкой терке.

Для формирования салата я буду использовать кулинарное разъемное кольцо диаметром 16 см. Устанавливаем во внутрь кольца ацетатную пленку и начинаем собирать салат слоями.

На дно тарелки наносим небольшую сеточку из майонеза. Первым слоем укладываем нарезанное куриное филе, равномерно распределяем по дну тарелки.

Наносим тонкую сеточку из майонеза. Чтобы салат хорошо держал форму, всегда наносите майонез по краю поверхности салата.

Выкладываем зеленый лук вторым слоем и равномерно распределяем по всей поверхности.

Третьим слоем выкладываем морковь по-корейски, хорошо распределяем по всей поверхности, немного оставляем морковки для украшения салата.

Сверху наносим сеточку из майонеза.

Следующим четвертым слоем выкладываем натертые яйца, хорошо разравниваем. Покрываем яйца сеточкой из майонеза.

Из консервированной кукурузы сливаем жидкость и выкладываем кукурузу пятым слоем.

Равномерно распределяем по поверхности. На кукурузу наносим сеточку из майонеза и распределяем по всей поверхности.

Завершающим шестым слоем у нас будет твердый сыр. Сверху на кукурузу выкладываем мелко натертый сыр, выравниваем и распределяем по всей поверхности.

Салат готов, приступаем к украшению салата.

Чтобы легче было делать круг из моркови на середину салата ставим стакан. Вокруг стакана выкладываем ровным кругом морковку по-корейски.

Вынимаем стакан и устанавливаем рюмку. Вокруг рюмки выкладываем нарезанные огурцы.

В центр салата кладем кукурузу.

Салат готов, убираем в холодильник на 2-3 часа охладится и пропитаться.

Перед подачей на стол достаем салат из холодильника, снимаем разъемное кольцо и ацетатную пленку.

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Это мой любимый вариант приготовления салата. Салат получается нежным, сочным и очень вкусным.

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Подаем готовое блюдо к праздничному столу и радуем своих гостей изумительно красивым и вкусным салатом.





