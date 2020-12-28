Лазанья из лаваша с фаршем - очень вкусно, сытно и оригинально!

Лазанья из лаваша с фаршем – отличная альтернатива традиционному итальянскому яству. Готовится такой аналог намного проще и быстрее. В процессе можно поэкспериментировать с составляющими, соусами и запекать блюдо в разных приборах.

Как приготовить лазанью из лаваша?

Лазанья из армянского лаваша получится вкусной, если выбрать самые свежие листы. Их может понадобиться больше или меньше, чем указано в перечне продуктов, так как у каждого производителя размер может отличаться. Сначала листы надо разрезать на небольшие части, равные периметру посудины для выпекания.