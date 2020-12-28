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Лазанья из лаваша с фаршем - очень вкусно, сытно и оригинально!

Лазанья из лаваша с фаршем - очень вкусно, сытно и оригинально!

Лазанья из лаваша с фаршем - очень вкусно, сытно и оригинально!

Лазанья из лаваша с фаршем – отличная альтернатива традиционному итальянскому яству. Готовится такой аналог намного проще и быстрее. В процессе можно поэкспериментировать с составляющими, соусами и запекать блюдо в разных приборах.

Как приготовить лазанью из лаваша?

Лазанья из армянского лаваша получится вкусной, если выбрать самые свежие листы. Их может понадобиться больше или меньше, чем указано в перечне продуктов, так как у каждого производителя размер может отличаться. Сначала листы надо разрезать на небольшие части, равные периметру посудины для выпекания.

  • мясо годится любых сортов;
  • перемолоть мясную мякоть лучше собственноручно;
  • жаропрочную емкость берут поглубже, стеклянную либо керамическую;
  • поверхность посудины смазывают маслом;
  • последний слой делают из лаваша, обязательно смазывая его соусом и присыпая тертым сыром;
  • форму можно обернуть фольгой и печь в духовом шкафу при 180°С 35-50 минут, а за десять минут до конца выпекания снять обертку и дать верхушке подрумяниться.



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