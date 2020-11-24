Паста с тефтелями
Паста с нежными тефтельями в томатном соусе. Ммм... Вкусный и быстрый ужин приготовить очень просто. Время приготовления 30 минут
Ингредиенты:
Спагетти300 г
Фарш мясной300 г
Яйцо1 шт
Томат-паста200 г
Луковица1 шт
Морковь1 шт
Растительное масло
Перец
Соль
Приготовление:
В миску с фаршем добавить яйцо. Посолить и поперчить.
Сформировать небольшие «колобочки» и обвалять их в муке.
Обжарить на растительном масле.
В глубокой сковороде обжарить на растительном масле мелко нашинкованный лук.
Добавить тертую морковь.
Обжарить в течение 3-5 минут, добавить томатную пасту и 1/2 стакана воды.
Довести до кипения и выложить тефтели в сковороду. Томить еще 10-15 минут на медленном огне.
Спагетти отварить в подсоленной воде до готовности.
Отбросить на дуршлаг и заправить сливочным маслом. Выложить на тарелку порцию спагетти и сверху тефтели с соусом.
Приятного аппетита!
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