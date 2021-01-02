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Гречневая каша по-купечески

Фото к рецепту: Гречневая каша по-купечески
 

Гречневая каша с мясом, приготовленная по старинному русскому рецепту – вкуснейшая альтернатива любому плову.
Продукты
350-400 г свинины, порезанной крупными кусочками (до 3 см)
1 луковица
1 морковь
половинка красного болгарского перца (не обязательно)
1 ст. ложка жира (смалец, топленое масло, сливочное масло)
2 ст. ложки неострого кетчупа. Можно добавить томатную пасту.
1 бульонный кубик
200-грамовая чашка гречки
соль и перец
пару веточек укропа (по желанию)
 

 

Пошаговый фото рецептГречневая каша по-купечески
Фото приготовления рецепта: Гречневая каша по-купечески - шаг №1

Как приготовить гречку с мясом по-купечески:
Количество мяса и гречки определяйте сами. Учтите, что каши будет в 2,5 раза больше, чем возьмете крупы, а мясо, наоборот, немножко ужарится.
Гречку промоем и рассыплем на бумажное полотенце. Выберем черные зерна.

Фото приготовления рецепта: Гречневая каша по-купечески - шаг №2

Обжарим мясо на жире до легкой румяности, посолим и поперчим. Добавим порезанные мелко лук, перец и тертую морковь. Добавим кетчуп или томатную пасту. Если сковорода достаточно глубокая, можем продолжать варить в ней. Лучше переложить мясо с овощами в толстостенную кастрюлю. Всыплем гречку и зальем бульоном (или водой) на палец выше уровня гречки. Готовим гречку с мясом на маленьком огне минут 20-25, пока гречка не заберет всю воду.

Даем гречневой каше еще настояться 10-15 минут.

Фото приготовления рецепта: Гречневая каша по-купечески - шаг №3

По желанию можем посыпать гречку с мясом чуть-чуть зеленью.
К гречке по-купечески можно подать соленые помидоры.
Приятного аппетита!
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