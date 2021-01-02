Гречневая каша по-купечески
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Гречневая каша с мясом, приготовленная по старинному русскому рецепту – вкуснейшая альтернатива любому плову.
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Пошаговый фото рецептГречневая каша по-купечески
Как приготовить гречку с мясом по-купечески:
Обжарим мясо на жире до легкой румяности, посолим и поперчим. Добавим порезанные мелко лук, перец и тертую морковь. Добавим кетчуп или томатную пасту. Если сковорода достаточно глубокая, можем продолжать варить в ней. Лучше переложить мясо с овощами в толстостенную кастрюлю. Всыплем гречку и зальем бульоном (или водой) на палец выше уровня гречки. Готовим гречку с мясом на маленьком огне минут 20-25, пока гречка не заберет всю воду. Даем гречневой каше еще настояться 10-15 минут.
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