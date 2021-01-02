Гречневая каша по-купечески

Продукты 350-400 г свинины, порезанной крупными кусочками (до 3 см) 1 луковица 1 морковь половинка красного болгарского перца (не обязательно) 1 ст. ложка жира (смалец, топленое масло, сливочное масло) 2 ст. ложки неострого кетчупа. Можно добавить томатную пасту. 1 бульонный кубик 200-грамовая чашка гречки соль и перец пару веточек укропа (по желанию) Пошаговый фото рецептГречневая каша по-купечески Как приготовить гречку с мясом по-купечески:

Количество мяса и гречки определяйте сами. Учтите, что каши будет в 2,5 раза больше, чем возьмете крупы, а мясо, наоборот, немножко ужарится.

Гречку промоем и рассыплем на бумажное полотенце. Выберем черные зерна. Обжарим мясо на жире до легкой румяности, посолим и поперчим. Добавим порезанные мелко лук, перец и тертую морковь. Добавим кетчуп или томатную пасту. Если сковорода достаточно глубокая, можем продолжать варить в ней. Лучше переложить мясо с овощами в толстостенную кастрюлю. Всыплем гречку и зальем бульоном (или водой) на палец выше уровня гречки. Готовим гречку с мясом на маленьком огне минут 20-25, пока гречка не заберет всю воду. Даем гречневой каше еще настояться 10-15 минут. По желанию можем посыпать гречку с мясом чуть-чуть зеленью.

К гречке по-купечески можно подать соленые помидоры.

Приятного аппетита!