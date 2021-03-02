Блины «царские»
Каждая хозяюшка печет блины. Они бывают дрожжевые, бездрожжевые, тонкие или пышные, а зависит это от состава.
Мы хотим предложить блины "царские". Одно название говорит о многом, и уж точно состав должен быть богатым.
Этот рецепт для любителей калорийной выпечки, для стройной фигуры они определенно не подойдут, но если съесть один-два на завтрак, то вреда точно не будет, зато энергией до обеда обеспечат.
Ингредиенты
- Сливки 20% - 2 ст.
- Масло коровье - 150 г
- Яйца куриные - 4 шт.
- Сахарный песок - 0,5 ст.
- Мука - 100 г
- Соль - 1 щепотка
Для начала вымойте яйца. Не пренебрегайте этим этапом, ведь на скорлупе могут быть всевозможные бактерии, которые могут пагубно повлиять на ваш организм.
Итак, нам понадобится 4 желтка и 1 белок. Добавьте их в сахар и разотрите до полного растворения в легкую пену.
Разогрейте сковороду для блинов на сильном огне, затем смажьте растительным маслом при помощи специальной кулинарной кисти или наколите на вилку кусочек несоленого сала и промажьте дно.
Вылейте порцию теста и равномерно распределите, обжарьте до румяности с одной стороны, переверните и зарумяньте вторую.
Отрегулируйте огонь, каждая плита печет по своему.
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