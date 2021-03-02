Каждая хозяюшка печет блины. Они бывают дрожжевые, бездрожжевые, тонкие или пышные, а зависит это от состава.

Мы хотим предложить блины "царские". Одно название говорит о многом, и уж точно состав должен быть богатым.

Этот рецепт для любителей калорийной выпечки, для стройной фигуры они определенно не подойдут, но если съесть один-два на завтрак, то вреда точно не будет, зато энергией до обеда обеспечат.