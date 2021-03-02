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Блины «царские»

Блины «царские»

Блины «царские»

Каждая хозяюшка печет блины. Они бывают дрожжевые, бездрожжевые, тонкие или пышные, а зависит это от состава.

Мы хотим предложить блины "царские". Одно название говорит о многом, и уж точно состав должен быть богатым.

Этот рецепт для любителей калорийной выпечки, для стройной фигуры они определенно не подойдут, но если съесть один-два на завтрак, то вреда точно не будет, зато энергией до обеда обеспечат.

 

Блины «царские»

Ингредиенты

  • Сливки 20% - 2 ст.
  • Масло коровье - 150 г
  • Яйца куриные - 4 шт.
  • Сахарный песок - 0,5 ст.
  • Мука - 100 г
  • Соль - 1 щепотка
Блины «царские»

Для начала вымойте яйца. Не пренебрегайте этим этапом, ведь на скорлупе могут быть всевозможные бактерии, которые могут пагубно повлиять на ваш организм.

Итак, нам понадобится 4 желтка и 1 белок. Добавьте их в сахар и разотрите до полного растворения в легкую пену.

Блины «царские»Растопите сливочное масло в сотейнике или в микроволновой печи, остудите до теплого состояния и вылейте в миску. Туда же отправьте сливки, соль, взболтайте венчиком или воспользуйтесь миксером.

 

Блины «царские»Просейте муку частями, ее может понадобиться больше или меньше, и перемешайте. Должна получиться однородная масса без комочков, по консистенции похожая на жидкую сметану.
Блины «царские»

Разогрейте сковороду для блинов на сильном огне, затем смажьте растительным маслом при помощи специальной кулинарной кисти или наколите на вилку кусочек несоленого сала и промажьте дно.

Вылейте порцию теста и равномерно распределите, обжарьте до румяности с одной стороны, переверните и зарумяньте вторую.

Отрегулируйте огонь, каждая плита печет по своему.

Блины «царские»Так поступите со всем тестом, каждый блин смажьте сливочным маслечком.
Блины «царские»Ну вот, блинчики с пылу с жару по-царски готовы, подают их со сметаной, вареньем, творогом, сгущенкой в горячем или холодном виде. Приятного аппетита!
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