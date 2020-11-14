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Рассольник с перловой крупой

Фото к рецепту: Рассольник с перловой крупой
 2 порции
 1 час 30 мин (ваши 30 мин)

Традиционный русский суп - рассольник с перловой крупой. Конечно, рассольник варят и с рисом, но настоящий классический рассольник готовят все-таки с перловкой. Предлагаем два варианта приготовления рассольника.
Продукты (на 2 порции)
бульон мясной  500 мл
перловка  30 г
масло сливочное  20 г
или масло растительное  20 г
картофель  2-3 шт.
лук  1 шт.
морковь  1-2 шт.
огурцы солёные  2-4 шт.
рассол огуречный  100 мл
лавровый лист  2 шт.
сметана  2 ст. ложки
зелень    по вкусу
соль    по вкусу
перец чёрный горошком    по вкусу
 

Супы с перловкой имеют особую прелесть. В первую очередь это справедливо для грибного супа с перловкой и рассольника с перловкой. Итак, как приготовить рассольник с перловой крупой?

Технологии рецептов могут немного отличаться, но не существенно.

Один из вариантов приготовления рассольника:

1. Перловую крупу перебрать, тщательно промыть, залить холодной водой и отварить в течение 10 минут.

2. Морковь и лук почистить, мелко нарезать и пассеровать с маслом.

3. Соленые огурцы нарезать ромбиками, залить бульоном и варить в течение 40 минут.

4. Кипящий бульон соединить с перловой крупой вместе с наваром, затем добавить нарезанный картофель.

Варить около 10 минут.

5. После этого добавить пассерованные овощи и соленые огурцы вместе с бульоном, в котором они варились.

6. Продолжать варить до готовности, перед окончанием заправить суп огуречным рассолом, солью и довести до кипения.

7. Перед тем, как подать на стол, в рассольник с перловой крупой добавить сметану и мелко нарезанный укроп.

Сварить рассольник можно и немножко по-другому. Подробности смотрите ниже - в пошаговом рецепте.
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