Рассольник с перловой крупой
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2 порции
1 час 30 мин (ваши 30 мин)
Традиционный русский суп - рассольник с перловой крупой. Конечно, рассольник варят и с рисом, но настоящий классический рассольник готовят все-таки с перловкой. Предлагаем два варианта приготовления рассольника.
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Супы с перловкой имеют особую прелесть. В первую очередь это справедливо для грибного супа с перловкой и рассольника с перловкой. Итак, как приготовить рассольник с перловой крупой?
Технологии рецептов могут немного отличаться, но не существенно.
Один из вариантов приготовления рассольника:
1. Перловую крупу перебрать, тщательно промыть, залить холодной водой и отварить в течение 10 минут.
2. Морковь и лук почистить, мелко нарезать и пассеровать с маслом.
3. Соленые огурцы нарезать ромбиками, залить бульоном и варить в течение 40 минут.
4. Кипящий бульон соединить с перловой крупой вместе с наваром, затем добавить нарезанный картофель. Варить около 10 минут.
5. После этого добавить пассерованные овощи и соленые огурцы вместе с бульоном, в котором они варились.
6. Продолжать варить до готовности, перед окончанием заправить суп огуречным рассолом, солью и довести до кипения.
7. Перед тем, как подать на стол, в рассольник с перловой крупой добавить сметану и мелко нарезанный укроп.
Сварить рассольник можно и немножко по-другому. Подробности смотрите ниже - в пошаговом рецепте.
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