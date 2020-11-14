Супы с перловкой имеют особую прелесть. В первую очередь это справедливо для грибного супа с перловкой и рассольника с перловкой. Итак, как приготовить рассольник с перловой крупой?

Технологии рецептов могут немного отличаться, но не существенно.

Один из вариантов приготовления рассольника:

1. Перловую крупу перебрать, тщательно промыть, залить холодной водой и отварить в течение 10 минут.

2. Морковь и лук почистить, мелко нарезать и пассеровать с маслом.

3. Соленые огурцы нарезать ромбиками, залить бульоном и варить в течение 40 минут.

4. Кипящий бульон соединить с перловой крупой вместе с наваром, затем добавить нарезанный картофель. Варить около 10 минут.

5. После этого добавить пассерованные овощи и соленые огурцы вместе с бульоном, в котором они варились.

6. Продолжать варить до готовности, перед окончанием заправить суп огуречным рассолом, солью и довести до кипения.

7. Перед тем, как подать на стол, в рассольник с перловой крупой добавить сметану и мелко нарезанный укроп.

Сварить рассольник можно и немножко по-другому. Подробности смотрите ниже - в пошаговом рецепте.