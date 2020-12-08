Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Картофель с сыром – просто идеальное сочетание продуктов. Просто натираю картошку, добавляю яйцо и быстрый вариант обеда или ужина готов.
Как готовить:
Нарезаем петрушку и перекладываем в миску.
Разбиваем одно яйцо, соли, перчим и перемешиваем вилкой.
Сырок картофель натираем на крупной терке. Отжимаем, чтобы удалить излишнюю влагу.
В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем половину тертого картофеля. Разравниваем лопаткой.
Выливаем сверху взбитое яйцо и равномерно распределяем по картофелю.
Сверху выкладываем 4-5 ломтиков сыра для сэндвичей.
Верхний слой также будет картофельным. Перекладываем сверху вторую половину тертого картофеля.
Разравниваем и солим. Можно еще поперчить.
Накрываем крышкой и жарим на среднем огне около 10 минут до золотистого цвета. Переворачиваем и обжариваем с другой стороны еще 10 минут под крышкой до золотистости.
Нарезаем на порции и подаем со сметаной.
Ура, готово!
Приятного аппетита!
Видео рецепт приготовления тертой картошки с сыром на сковороде можно посмотреть тут
ИНГРЕДИЕНТЫ
✰ Картофель – 3 шт.
✰ Яйца – 1 шт.
✰ Петрушка
✰ Соль, перец
✰ Растительное масло (для сковороды)
✰ Сыр для сэндвичей – 4-5 шт.
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