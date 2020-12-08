Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Картофель с сыром – просто идеальное сочетание продуктов. Просто натираю картошку, добавляю яйцо и быстрый вариант обеда или ужина готов.

Как готовить:

Нарезаем петрушку и перекладываем в миску.

Разбиваем одно яйцо, соли, перчим и перемешиваем вилкой.

Сырок картофель натираем на крупной терке. Отжимаем, чтобы удалить излишнюю влагу.

В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем половину тертого картофеля. Разравниваем лопаткой.

Выливаем сверху взбитое яйцо и равномерно распределяем по картофелю.

Сверху выкладываем 4-5 ломтиков сыра для сэндвичей.

Верхний слой также будет картофельным. Перекладываем сверху вторую половину тертого картофеля.

Разравниваем и солим. Можно еще поперчить.

Накрываем крышкой и жарим на среднем огне около 10 минут до золотистого цвета. Переворачиваем и обжариваем с другой стороны еще 10 минут под крышкой до золотистости.

Нарезаем на порции и подаем со сметаной.

Ура, готово!

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления тертой картошки с сыром на сковороде можно посмотреть тут

ИНГРЕДИЕНТЫ

✰ Картофель – 3 шт.

✰ Яйца – 1 шт.

✰ Петрушка

✰ Соль, перец

✰ Растительное масло (для сковороды)

✰ Сыр для сэндвичей – 4-5 шт.