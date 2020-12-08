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Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Картофель с сыром – просто идеальное сочетание продуктов. Просто натираю картошку, добавляю яйцо и быстрый вариант обеда или ужина готов.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Как готовить:

Нарезаем петрушку и перекладываем в миску.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Разбиваем одно яйцо, соли, перчим и перемешиваем вилкой.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Сырок картофель натираем на крупной терке. Отжимаем, чтобы удалить излишнюю влагу.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

В сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем половину тертого картофеля. Разравниваем лопаткой.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Выливаем сверху взбитое яйцо и равномерно распределяем по картофелю.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Сверху выкладываем 4-5 ломтиков сыра для сэндвичей.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Верхний слой также будет картофельным. Перекладываем сверху вторую половину тертого картофеля.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Разравниваем и солим. Можно еще поперчить.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Накрываем крышкой и жарим на среднем огне около 10 минут до золотистого цвета. Переворачиваем и обжариваем с другой стороны еще 10 минут под крышкой до золотистости.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Нарезаем на порции и подаем со сметаной.

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Ура, готово!

Просто картошка, немного сыра и 1 яйцо. Готовлю на завтрак, обед или на ужин

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления тертой картошки с сыром на сковороде можно посмотреть тут

ИНГРЕДИЕНТЫ

✰ Картофель – 3 шт.

✰ Яйца – 1 шт.

✰ Петрушка

✰ Соль, перец

✰ Растительное масло (для сковороды)

✰ Сыр для сэндвичей – 4-5 шт.

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