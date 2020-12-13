Праздничный стол – это всегда изобилие калорийного майонеза, жирных продуктов и других малополезных ингредиентов, которые многим противопоказаны. Чтобы избежать негативных последствий и встретить праздник в хорошем настроении, можно приготовить такие же вкусные, но диетические салаты на Новый год 2021.

САЛАТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ БЕЗ МАЙОНЕЗА

Салаты могут быть не только вкусными, но и полезными, если приготовить их без майонеза. Предлагаем сразу 3 рецепта блюд, которые станут отличной альтернативой набору калорийных закусок.

С куриным филе

1 куриное филе;

3 черешка сельдерея;

70 г вяленого чернослива;

150 мл греческого йогурта;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Черешки сельдерея измельчаем и отправляем в миску для смешивания. Отварное мясо режем кусочками или просто разбираем на волокна, перекладываем в миску к сельдерею. Вяленый чернослив разрезаем на четыре части и соединяем с остальными ингредиентами. Салат солим, перчим, заправляем греческим йогуртом и перекладываем в красивый салатник.

Если есть время, то остудите филе прямо в бульоне, так мясо в салате будет сочным и мягким.

С тунцом

½ кочана салата айсберг;

½ красной луковицы;

зеленый лук, петрушка;

½ баночки тунца в собственном соку;

100 г стручковой фасоли;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. бальзамического уксуса;

2 помидора;

12 маслин;

2 яйца;

6 филе анчоусов.

Приготовление:

Начнем с заправки. Для этого мелко шинкуем зелень петрушки, пересыпаем зелень в небольшую мисочку.

Теперь к петрушке выдавливаем чеснок, добавляем соль с перцем, вливаем масло с бальзамическим уксусом. Хорошо размешиваем и отставляем в сторону.

Затем подготовим стручковую фасоль. Для этого кипятим воду, немного подсаливаем и варим в ней фасоль буквально 5 минут.

После слегка подваренную фасоль перекладываем на сухую горячую сковороду. Добавляем к ней заправку, огонь выключаем и быстро все перемешиваем.

В салатник отправляем мелко нарезанный зеленый лук, нашинкованный перьями красный, а также салат айсберг, который режем не очень мелкими кусочками. Перемешиваем.

Сверху раскладываем небольшие кусочки тунца, слегка перемешиваем.

Дольками нарезаем помидоры и вареные яйца, из маслин достаем косточки.

Поверх салата распределяем стручковую фасоль, помидоры, яйца и маслины.

При возможности добавляем в блюдо тушки анчоусов.