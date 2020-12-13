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Диетические салаты на Новый год 2021

 

Праздничный стол – это всегда изобилие калорийного майонеза, жирных продуктов и других малополезных ингредиентов, которые многим противопоказаны. Чтобы избежать негативных последствий и встретить праздник в хорошем настроении, можно приготовить такие же вкусные, но диетические салаты на Новый год 2021.

САЛАТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ БЕЗ МАЙОНЕЗА

Салаты могут быть не только вкусными, но и полезными, если приготовить их без майонеза. Предлагаем сразу 3 рецепта блюд, которые станут отличной альтернативой набору калорийных закусок.

Диетические салаты на Новый год 2021

С куриным филе

  • 1 куриное филе;
  • 3 черешка сельдерея;
  • 70 г вяленого чернослива;
  • 150 мл греческого йогурта;
  • соль и перец по вкусу.

 

Диетические салаты на Новый год 2021

Приготовление:

  1. Черешки сельдерея измельчаем и отправляем в миску для смешивания.
  2. Отварное мясо режем кусочками или просто разбираем на волокна, перекладываем в миску к сельдерею.
  3. Вяленый чернослив разрезаем на четыре части и соединяем с остальными ингредиентами.
  4. Салат солим, перчим, заправляем греческим йогуртом и перекладываем в красивый салатник.

Диетические салаты на Новый год 2021

Если есть время, то остудите филе прямо в бульоне, так мясо в салате будет сочным и мягким.

С тунцом

  • ½ кочана салата айсберг;
  • ½ красной луковицы;
  • зеленый лук, петрушка;
  • ½ баночки тунца в собственном соку;
  • 100 г стручковой фасоли;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л.
    растительного масла;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 2 помидора;
  • 12 маслин;
  • 2 яйца;
  • 6 филе анчоусов.

Диетические салаты на Новый год 2021

Приготовление:

  • Начнем с заправки. Для этого мелко шинкуем зелень петрушки, пересыпаем зелень в небольшую мисочку.
  • Теперь к петрушке выдавливаем чеснок, добавляем соль с перцем, вливаем масло с бальзамическим уксусом. Хорошо размешиваем и отставляем в сторону.

Диетические салаты на Новый год 2021

  • Затем подготовим стручковую фасоль. Для этого кипятим воду, немного подсаливаем и варим в ней фасоль буквально 5 минут.

Диетические салаты на Новый год 2021

  • После слегка подваренную фасоль перекладываем на сухую горячую сковороду. Добавляем к ней заправку, огонь выключаем и быстро все перемешиваем.
  • В салатник отправляем мелко нарезанный зеленый лук, нашинкованный перьями красный, а также салат айсберг, который режем не очень мелкими кусочками. Перемешиваем.

Диетические салаты на Новый год 2021

  • Сверху раскладываем небольшие кусочки тунца, слегка перемешиваем.
  • Дольками нарезаем помидоры и вареные яйца, из маслин достаем косточки.
  • Поверх салата распределяем стручковую фасоль, помидоры, яйца и маслины.

Диетические салаты на Новый год 2021

  • При возможности добавляем в блюдо тушки анчоусов.

Диетические салаты на Новый год 2021

Бальзамический уксус можно заменить винным или лимонным соком, а салат айсберг – рукколой, ромео и т.п.
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