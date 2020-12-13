Праздничный стол – это всегда изобилие калорийного майонеза, жирных продуктов и других малополезных ингредиентов, которые многим противопоказаны. Чтобы избежать негативных последствий и встретить праздник в хорошем настроении, можно приготовить такие же вкусные, но диетические салаты на Новый год 2021.
САЛАТЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ БЕЗ МАЙОНЕЗА
Салаты могут быть не только вкусными, но и полезными, если приготовить их без майонеза. Предлагаем сразу 3 рецепта блюд, которые станут отличной альтернативой набору калорийных закусок.
С куриным филе
- 1 куриное филе;
- 3 черешка сельдерея;
- 70 г вяленого чернослива;
- 150 мл греческого йогурта;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Черешки сельдерея измельчаем и отправляем в миску для смешивания.
- Отварное мясо режем кусочками или просто разбираем на волокна, перекладываем в миску к сельдерею.
- Вяленый чернослив разрезаем на четыре части и соединяем с остальными ингредиентами.
- Салат солим, перчим, заправляем греческим йогуртом и перекладываем в красивый салатник.
Если есть время, то остудите филе прямо в бульоне, так мясо в салате будет сочным и мягким.
С тунцом
- ½ кочана салата айсберг;
- ½ красной луковицы;
- зеленый лук, петрушка;
- ½ баночки тунца в собственном соку;
- 100 г стручковой фасоли;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. бальзамического уксуса;
- 2 помидора;
- 12 маслин;
- 2 яйца;
- 6 филе анчоусов.
Приготовление:
- Начнем с заправки. Для этого мелко шинкуем зелень петрушки, пересыпаем зелень в небольшую мисочку.
- Теперь к петрушке выдавливаем чеснок, добавляем соль с перцем, вливаем масло с бальзамическим уксусом. Хорошо размешиваем и отставляем в сторону.
- Затем подготовим стручковую фасоль. Для этого кипятим воду, немного подсаливаем и варим в ней фасоль буквально 5 минут.
- После слегка подваренную фасоль перекладываем на сухую горячую сковороду. Добавляем к ней заправку, огонь выключаем и быстро все перемешиваем.
- В салатник отправляем мелко нарезанный зеленый лук, нашинкованный перьями красный, а также салат айсберг, который режем не очень мелкими кусочками. Перемешиваем.
- Сверху раскладываем небольшие кусочки тунца, слегка перемешиваем.
- Дольками нарезаем помидоры и вареные яйца, из маслин достаем косточки.
- Поверх салата распределяем стручковую фасоль, помидоры, яйца и маслины.
- При возможности добавляем в блюдо тушки анчоусов.
Бальзамический уксус можно заменить винным или лимонным соком, а салат айсберг – рукколой, ромео и т.п.
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