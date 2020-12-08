Простые рецепты вкусных десертов
Очень легко и просто приготовить вкусный и полезный десерт из обыкновенного кефира. К тому же это не займет у вас много времени, а ваши домашние по заслугам оценят ваши старания!
Продукты: 2 стакана кефира, 3 с т.л. сахара, тертая цедра 1/2 лимона, 1 ст.л желатина.
Приготовление желе из кефира
Желатин залить водой, дать ему набухнуть, а затем нагревать на водяной бане до тех пор, пока он не растворится.
Кефир вылить в миску, добавить сахар, тертую цедру лимона и теплый растворенный желатин. Полученную массу перемешать и разлить по формочкам или креманкам. Поставить в холодильник на несколько часов. Готовое желе украсить по своему вкусу - вареньем или фруктами.
Приятного аппетита!
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