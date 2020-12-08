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Желе из кефира

Простые рецепты вкусных десертов

Желе из кефира

Очень легко и просто приготовить вкусный и полезный десерт из обыкновенного кефира. К тому же это не займет у вас много времени, а ваши домашние по заслугам оценят ваши старания!

Продукты: 2 стакана кефира, 3 с т.л. сахара, тертая цедра 1/2 лимона, 1 ст.л желатина.

Приготовление желе из кефира

Желе из кефира

Желатин залить водой, дать ему набухнуть, а затем нагревать на водяной бане до тех пор, пока он не растворится.

Кефир вылить в миску, добавить сахар, тертую цедру лимона и теплый растворенный желатин. Полученную массу перемешать и разлить по формочкам или креманкам. Поставить в холодильник на несколько часов. Готовое желе украсить по своему вкусу - вареньем или фруктами.

Приятного аппетита!

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