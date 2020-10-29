ОБЕД, ВДОХНОВЛЁННЫЙ ГРУЗИЕЙ: 5 РЕЦЕПТОВ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Яркое солнце, старинные улочки старого города, приветливые люди, которые готовы кормить гостей самыми вкусными блюдами, — всё это Грузия. Сегодня готовим закуски и горячее по рецептам шеф-повара ресторана «Тинатин» Нино Харчилавы.

Овощные рулетики Аппетитная закуска в лаваше от шеф-повара ресторана «Тинатин» Нино Харчилавы. 15 минут 2 порции 410 ккал Ингредиенты Сметана (20%) 100 г Сыр (сулугуни) 100 г Болгарский перец 20 г Базилик 5 г Укроп 5 г Лаваш (армянский ) 70 г Салат (латук) 40 г Для чесночного соуса Сметана (20%) 50 г Укроп (измельчённый) 10 г Чеснок 10 г Соль 1 щепотка Процесс приготовления Смажьте сметаной лист лаваша. Сыр сулугуни натрите на тёрке и посыпьте им лаваш. Нарезанный соломкой болгарский перец обжарьте на сковороде, чтобы он стал мягче. Выложите перец на край лаваша. Добавьте салат-латук и измельчённую зелень. Сверните лист в рулет, срежьте остатки лаваша по краям. Получившийся рулет нарежьте на четыре части. Для соуса смешайте все ингредиенты. Подавайте рулетики с чесночным соусом. Лёгкий салат со слабосолёной сёмгой Полезный салат с зеленью и освежающими нотками лимона. 10 минут 1 порция 370 ккал Ингредиенты Рыба (сёмга, филе слабосолёное) 80 г Лимон 1/2 шт. Салат (корн) 10 г Свёкла (листья) 10 г Томаты 120 г Салат (романо) 40 г Апельсин (сок) 30 мл Горчица (зёрна) 10 г Мёд 5 г Процесс приготовления Для заправки смешайте апельсиновый сок, горчицу и мёд. Листья салата нарвите, филе сёмги нарежьте кубиками и поделите на две порции. Одну порцию выложите к салату и заправьте соусом. Помидоры нарежьте кружочками и выложите на тарелку. Сверху выложите заправленные листья салата с сёмгой. Украсьте оставшейся рыбой и дольками лимона. Лобио по-грузински Традиционный рецепт прямо из Грузии. 10 минут 1 порция 240 ккал Ингредиенты Фасоль (красная консервированная) 130 г Орехи (грецкие) 30 г Уксус 2 г Зелень (свежая) 1 горсть Лук (красный) 4 г Яблоко 30 г Чеснок 1 зубчик Паприка 1 щепотка Соль 1 щепотка Специи (прованские травы) 1 щепотка Процесс приготовления Выложите красную фасоль на тарелку, добавьте уксус и измельчённые орехи. Приправьте паприкой, добавьте зелень, соль и специи. Измельчите зубчик чеснока, мелко нарежьте лук. В конце добавьте яблоки и хорошо перемешайте. Дикий рис с грейпфрутом Дикий рис богат клетчаткой, а в сочетании с грейпфрутом и овощами он превращается в сытный и полезный обед. 40 минут 1 порция 240 ккал Ингредиенты Рис (дикий) 70 г Брокколи 40 г Грейпфрут 75 г Цукини 45 г Цветная капуста 40 г Оливковое масло 5 мл Помидоры 35 г Лук (репчатый) 30 г Масло (растительное) 20 мл Процесс приготовления Дикий рис промойте, залейте водой и варите 40 минут на медленном огне. Нарежьте лук и пассеруйте с добавлением растительного масла. Брокколи и цветную капусту промойте, разделите на соцветия. Цукини, брокколи и цветную капусту бланшируйте, грейпфрут очистите от кожуры, плёнок и косточек. Выложите готовый рис на тарелку, затем овощи, грейпфрут и свежие помидоры. Индейка в чесночно-сметанном соусе Нежная птица дополнена пряным соусом и киноа. 55 минут 1 порция 410 ккал Ингредиенты Индейка (филе) 160 г Сметана (20%) 100 г Сыр (пармезан) 10 г Укроп 1 веточка Чеснок 1 зубчик Оливковое масло 10 мл Соль 1 щепотка Перец 1 щепотка Киноа 50 г Процесс приготовления Филе индейки вымойте, замаринуйте солью и перцем. Выложите на разогретую сковороду и обжарьте на оливковом масле. Пармезан натрите и добавьте в сметану. Доведите до готовности индейку и добавьте сметану. Киноа промойте, залейте водой и варите на медленном огне 40 минут. Индейку выложите на тарелку, добавьте киноа и украсьте укропом.