ОБЕД, ВДОХНОВЛЁННЫЙ ГРУЗИЕЙ: 5 РЕЦЕПТОВ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Яркое солнце, старинные улочки старого города, приветливые люди, которые готовы кормить гостей самыми вкусными блюдами, — всё это Грузия. Сегодня готовим закуски и горячее по рецептам шеф-повара ресторана «Тинатин» Нино Харчилавы.
Овощные рулетики
Аппетитная закуска в лаваше от шеф-повара ресторана «Тинатин» Нино Харчилавы.
15 минут
2 порции
410 ккал
Ингредиенты
Сметана (20%)
100 г
Сыр (сулугуни)
100 г
Болгарский перец
20 г
Базилик
5 г
Укроп
5 г
Лаваш (армянский )
70 г
Салат (латук)
40 г
Для чесночного соуса
Сметана (20%)
50 г
Укроп (измельчённый)
10 г
Чеснок
10 г
Соль
1 щепотка
Процесс приготовления
- Смажьте сметаной лист лаваша. Сыр сулугуни натрите на тёрке и посыпьте им лаваш.
- Нарезанный соломкой болгарский перец обжарьте на сковороде, чтобы он стал мягче. Выложите перец на край лаваша.
- Добавьте салат-латук и измельчённую зелень.
- Сверните лист в рулет, срежьте остатки лаваша по краям. Получившийся рулет нарежьте на четыре части.
- Для соуса смешайте все ингредиенты.
- Подавайте рулетики с чесночным соусом.
Лёгкий салат со слабосолёной сёмгой
Полезный салат с зеленью и освежающими нотками лимона.
10 минут
1 порция
370 ккал
Ингредиенты
Рыба (сёмга, филе слабосолёное)
80 г
Лимон
1/2 шт.
Салат (корн)
10 г
Свёкла (листья)
10 г
Томаты
120 г
Салат (романо)
40 г
Апельсин (сок)
30 мл
Горчица (зёрна)
10 г
Мёд
5 г
Процесс приготовления
- Для заправки смешайте апельсиновый сок, горчицу и мёд.
- Листья салата нарвите, филе сёмги нарежьте кубиками и поделите на две порции.
- Одну порцию выложите к салату и заправьте соусом.
- Помидоры нарежьте кружочками и выложите на тарелку.
- Сверху выложите заправленные листья салата с сёмгой. Украсьте оставшейся рыбой и дольками лимона.
Лобио по-грузински
Традиционный рецепт прямо из Грузии.
10 минут
1 порция
240 ккал
Ингредиенты
Фасоль (красная консервированная)
130 г
Орехи (грецкие)
30 г
Уксус
2 г
Зелень (свежая)
1 горсть
Лук (красный)
4 г
Яблоко
30 г
Чеснок
1 зубчик
Паприка
1 щепотка
Соль
1 щепотка
Специи (прованские травы)
1 щепотка
Процесс приготовления
- Выложите красную фасоль на тарелку, добавьте уксус и измельчённые орехи.
- Приправьте паприкой, добавьте зелень, соль и специи.
- Измельчите зубчик чеснока, мелко нарежьте лук. В конце добавьте яблоки и хорошо перемешайте.
Дикий рис с грейпфрутом
Дикий рис богат клетчаткой, а в сочетании с грейпфрутом и овощами он превращается в сытный и полезный обед.
40 минут
1 порция
240 ккал
Ингредиенты
Рис (дикий)
70 г
Брокколи
40 г
Грейпфрут
75 г
Цукини
45 г
Цветная капуста
40 г
Оливковое масло
5 мл
Помидоры
35 г
Лук (репчатый)
30 г
Масло (растительное)
20 мл
Процесс приготовления
- Дикий рис промойте, залейте водой и варите 40 минут на медленном огне.
- Нарежьте лук и пассеруйте с добавлением растительного масла.
- Брокколи и цветную капусту промойте, разделите на соцветия.
- Цукини, брокколи и цветную капусту бланшируйте, грейпфрут очистите от кожуры, плёнок и косточек.
- Выложите готовый рис на тарелку, затем овощи, грейпфрут и свежие помидоры.
Индейка в чесночно-сметанном соусе
Нежная птица дополнена пряным соусом и киноа.
55 минут
1 порция
410 ккал
Ингредиенты
Индейка (филе)
160 г
Сметана (20%)
100 г
Сыр (пармезан)
10 г
Укроп
1 веточка
Чеснок
1 зубчик
Оливковое масло
10 мл
Соль
1 щепотка
Перец
1 щепотка
Киноа
50 г
Процесс приготовления
- Филе индейки вымойте, замаринуйте солью и перцем. Выложите на разогретую сковороду и обжарьте на оливковом масле.
- Пармезан натрите и добавьте в сметану. Доведите до готовности индейку и добавьте сметану.
- Киноа промойте, залейте водой и варите на медленном огне 40 минут.
- Индейку выложите на тарелку, добавьте киноа и украсьте укропом.
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