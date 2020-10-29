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ОБЕД, ВДОХНОВЛЁННЫЙ ГРУЗИЕЙ: 5 РЕЦЕПТОВ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Яркое солнце, старинные улочки старого города, приветливые люди, которые готовы кормить гостей самыми вкусными блюдами, — всё это Грузия. Сегодня готовим закуски и горячее по рецептам шеф-повара ресторана «Тинатин» Нино Харчилавы.
Овощные рулетики
Аппетитная закуска в лаваше от шеф-повара ресторана «Тинатин» Нино Харчилавы.
Изображение рецепта Овощные рулетики
  
15 минут
2 порции
410 ккал

Ингредиенты

Сметана (20%)
100 г
Сыр (сулугуни)
100 г
Болгарский перец
20 г
Базилик
5 г
Укроп
5 г
Лаваш (армянский )
70 г
Салат (латук)
40 г

Для чесночного соуса

Сметана (20%)
50 г
Укроп (измельчённый)
10 г
Чеснок
10 г
Соль
1 щепотка

Процесс приготовления

  1. Смажьте сметаной лист лаваша. Сыр сулугуни натрите на тёрке и посыпьте им лаваш.
  2. Нарезанный соломкой болгарский перец обжарьте на сковороде, чтобы он стал мягче. Выложите перец на край лаваша.
  3. Добавьте салат-латук и измельчённую зелень.
  4. Сверните лист в рулет, срежьте остатки лаваша по краям. Получившийся рулет нарежьте на четыре части.
  5. Для соуса смешайте все ингредиенты.
  6. Подавайте рулетики с чесночным соусом.
Лёгкий салат со слабосолёной сёмгой
Полезный салат с зеленью и освежающими нотками лимона.
Изображение рецепта Лёгкий салат со слабосолёной сёмгой
  
10 минут
1 порция
370 ккал

Ингредиенты

Рыба (сёмга, филе слабосолёное)
80 г
Лимон
1/2 шт.
Салат (корн)
10 г
Свёкла (листья)
10 г
Томаты
120 г
Салат (романо)
40 г
Апельсин (сок)
30 мл
Горчица (зёрна)
10 г
Мёд
5 г

Процесс приготовления

  1. Для заправки смешайте апельсиновый сок, горчицу и мёд.
  2. Листья салата нарвите, филе сёмги нарежьте кубиками и поделите на две порции.
  3. Одну порцию выложите к салату и заправьте соусом.
  4. Помидоры нарежьте кружочками и выложите на тарелку.
  5. Сверху выложите заправленные листья салата с сёмгой. Украсьте оставшейся рыбой и дольками лимона.
Лобио по-грузински
Традиционный рецепт прямо из Грузии.
Изображение рецепта Лобио по-грузински
  
10 минут
1 порция
240 ккал

Ингредиенты

Фасоль (красная консервированная)
130 г
Орехи (грецкие)
30 г
Уксус
2 г
Зелень (свежая)
1 горсть
Лук (красный)
4 г
Яблоко
30 г
Чеснок
1 зубчик
Паприка
1 щепотка
Соль
1 щепотка
Специи (прованские травы)
1 щепотка

Процесс приготовления

  1. Выложите красную фасоль на тарелку, добавьте уксус и измельчённые орехи.
  2. Приправьте паприкой, добавьте зелень, соль и специи.
  3. Измельчите зубчик чеснока, мелко нарежьте лук. В конце добавьте яблоки и хорошо перемешайте.
Дикий рис с грейпфрутом
Дикий рис богат клетчаткой, а в сочетании с грейпфрутом и овощами он превращается в сытный и полезный обед.
Изображение рецепта Дикий рис с грейпфрутом
  
40 минут
1 порция
240 ккал

Ингредиенты

Рис (дикий)
70 г
Брокколи
40 г
Грейпфрут
75 г
Цукини
45 г
Цветная капуста
40 г
Оливковое масло
5 мл
Помидоры
35 г
Лук (репчатый)
30 г
Масло (растительное)
20 мл

Процесс приготовления

  1. Дикий рис промойте, залейте водой и варите 40 минут на медленном огне.
  2. Нарежьте лук и пассеруйте с добавлением растительного масла.
  3. Брокколи и цветную капусту промойте, разделите на соцветия.
  4. Цукини, брокколи и цветную капусту бланшируйте, грейпфрут очистите от кожуры, плёнок и косточек.
  5. Выложите готовый рис на тарелку, затем овощи, грейпфрут и свежие помидоры.
Индейка в чесночно-сметанном соусе
Нежная птица дополнена пряным соусом и киноа.
Изображение рецепта Индейка в чесночно-сметанном соусе
  
55 минут
1 порция
410 ккал

Ингредиенты

Индейка (филе)
160 г
Сметана (20%)
100 г
Сыр (пармезан)
10 г
Укроп
1 веточка
Чеснок
1 зубчик
Оливковое масло
10 мл
Соль
1 щепотка
Перец
1 щепотка
Киноа
50 г

Процесс приготовления

  1. Филе индейки вымойте, замаринуйте солью и перцем. Выложите на разогретую сковороду и обжарьте на оливковом масле.
  2. Пармезан натрите и добавьте в сметану. Доведите до готовности индейку и добавьте сметану.
  3. Киноа промойте, залейте водой и варите на медленном огне 40 минут.
  4. Индейку выложите на тарелку, добавьте киноа и украсьте укропом.
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