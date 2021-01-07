Рецепты приготовления с сыром, фрикадельками и на курином бульоне.

Клецки: рецептура теста

Один из главных секретов супа с клецками – это приготовление самих клецок. Создание этого ингредиента до смешного прост, зато суп с ними получается значительно более сытным.

Когда готовила это блюдо впервые, сразу вспомнила классический венгерский гуляш с чипетке – по сути, это такие же комочки теста. Они используются в блюдах многих стран. И называются, соответственно, по-разному: украинские галушки, немецкие кнедли, итальянские ньокки и др.

Некоторые хозяйки готовят их на воде. Это не будет ошибкой, но все-таки клецки будут вкуснее и нежнее, если использовать бульон. Я делаю для них мясной отвар, но можно использовать куриный или грибной.

Для клецок нам понадобится:

1 яйцо;

60 г муки;

80 мл бульона;

соль по вкусу.

Готовим:

В небольшую миску наливаем бульон и разбиваем яйцо. Далее тщательно взбиваем все миксером, венчиком или вилкой. Размешиваю до тех пор, пока не получится пенка.

Сразу аккуратно добавляем муку, не переставая взбивать. Немного солим.

По консистенции тесто должно получиться достаточно жидким, напоминающим сметану низкой жирности. Руками с ним работать не получится и в дальнейшим вооружимся ложкой.

Суп с клецками, как в детском саду

Суп, приготовленный по этому рецепту, получается очень вкусным. Нежный сладковатый вкус превращает его в идеальный детский вариант обеда. Очень нежное угощение с мясом и клецками – блюдо из меню детского сада на вашем столе.

Продукты:

500 г говядины (не тазобедренная часть);

2 репчатые луковицы;

3 крупные картошки;

1 красный или жёлтый болгарский перец;

соль и перец, укроп;

ложка растительного масла.

Процесс приготовления:

Пол килограмма мяса заливаем двумя литрами воды и варим полтора часа (говядина – мясо довольно жёсткое), ставим на огонь, после закипания снимаем ложкой пену.

Если забыли (не успели) – влейте ещё немного холодной воды, снова доведите до кипения и теперь сразу удаляйте пенку.

А пока мясо становится мягким, приступаем к другой части блюда.

Обжариваем лук и морковь, нарезав мелко.

Мякоть сваренного мяса отделяем от костей, измельчаем соломкой и отправляем в бульон.

Бульон с мясом немного потомился на маленьком огне, после чего в него отправляем ломтики сырого картофеля. Сразу же в это время добавляем мелко нашинкованный болгарский перец и варим 10 минут.

Следующий этап – добавление клецок. Их я готовлю по рецепту, описанному выше.

Жидкое тесто выкладываю ложкой – небольшими порциями аккуратно опускаю его в кипящую жидкость (намочите ложку, чтобы продукт к ней не прилипал).

Вы сами можете контролировать густоту теста, но старайтесь, чтобы то не выливалось, а именно «выкладывалось» – имело некую целостность, а не было просто жидкостью. Попадая в бульон, оно заваривается. Не волнуйтесь, комочки прилипнут ко дну кастрюли.

Добавив несколько клецок, аккуратно перемешайте суп ложкой, добавьте ещё теста – повторите манипуляцию.

Готовить суп необходимо до того момента,как комочки теста всплывут. После этого почти готовое первое блюдо солим, добавляем зелень.

Как только снова закипит, поварите 3-4 минуты, снимите с огня, закройте крышкой и дайте настояться полчаса.

Все, готово! Угощение и дети, и взрослые.

Рецепт приготовления с сыром

Блюдо, приготовленное по этому рецепту, понравится любителям сырных супов. Готовится довольно просто и не потребует от вас специальных кулинарных навыков.

Перечень ингредиентов:

грудка куриная – 600-700 г;

картошка сырая – 3 шт.;

половина крупной моркови;

1 средняя луковица;

100 гр. адыгейского сыра;

соль по вкусу;

1 долька чесночинки;

1-2 ч.л. масла (рафин. растит.)

Как готовить?

Сначала, готовим бульон. Для этого куриную грудку промываем, кладем в 3 л кастрюлю, наполняем водой на 2/3.

Морковь с луком измельчаю произвольно и предварительно обжариваю на растительном масле.

Пока суровая основа томится, начинаем готовить тесто для клецок. Я их готовлю по рецепту, описанному выше. Но добавим еще к ним мелко натертые кусочки сыра.

К этой массе выдавлю 1 чесночинку для аромата. Вымешиваем тесто, оно получается довольно густое.

После того, как тесто подготовили к варке, я очищаю и нарезаю картофель.

Когда курица сварилась, я вынимаю ее из кастрюли и отделяю мясо от костей. Мясо кладу обратно в кастрюлю.

Теперь сыплем к другим продуктам картошку и добавлять соль. Обычно я даю картофельным брусочкам повариться 10 минут, и после этого добавляю в кастрюлю клецки.

Делать это нужно аккуратно ложкой, порции теста набирать небольшие, так как при варке оно разбухает и увеличивается в размере.

Спустя минут семь можно отправить в суп измельчённую зелень.

Ждём пару минут и выключаем. Детский сырный суп готов.

Как приготовить суп с клецками на курином бульоне

Этот вариант я называю «зимним» из-за его сытности благодаря мясу, клецкам и овощам. В качестве согревающего обеда в зимние дни такое густое блюдо просто идеально. Понадобится много ингредиентов, но на сложность приготовления это не повлияет.

Перечень продуктов:

половина некрупной курицы;

полтора литра воды;

1 морковь;

соль, несколько лавровых листочков и горошин перца;

1 крупная луковица;

1 болгарский перец;

3 картофелины;

20 клецок;

пряности по вкусу;

свежая петрушка и укроп.

Для клецок:

2 яйца;

100 г воды;

100 г муки;

соль по вкусу.

Процесс создания первого блюда:

Итак, сначала я варю куриный бульон.

Половину курочки заливаем, доводим до кипени и спустя несколько минут добавляем к мясу пряности – горошины перца, лавровый лист; варим час. Существует одна хитрость, которую всегда использую, чтобы бульон получался вкусным и прозрачным.

Как только вода закипит, необходимо сразу и очень быстро убрать пенку и после этого тут же закинуть в жидкость половину измельчённого лука. Мясо без лука вариться не должно – в противном случае суп будет менее вкусным.

В течение этого времени овощи чистим, морковь режем тонкими кружочками, оставшуюся часть луковицы и картофель – на ваше усмотрение.

В сковороде без крышки лук, сладкий перец и морковные ломтики должны окраситься в румяно-золотистый. Посыплем пряностями.

Смешиваем все ингредиенты и получаем жидкую консистенцию клецок.

Через час мясо достаём, бульон процеживаем, погружаем в него картофель. Варите несколько минут и добавляйте по несколько штук свежеприготовленных мучных кусочков (шариков).

Когда содержимое кастрюли будет готово, добавляем в бульон обжаренные золотистые овощи и разделанное мясо (в варёной курице от позвоночника и кожи отделяем мякоть и нарезаем её средними кусками). Готовое блюдо при подаче посыпать свежей зеленью.

В этом конкретном случае я руководствуюсь другим рецептом приготовления клецок. Что может быть оригинального в этих мучных комочках?

Смотрите, есть изменения в рецептуре.

Муку просеять и посолить, добавить к отдельно взбитому яйцу с водой. Кладём мелко нарезанную зелень, вымешиваем плотное эластичное тесто.

Делим его на части, скатываем в колбаски, диаметром около 1 см, нарезаем их маленькими кусочками. После можно оставить их в таком виде или из каждого ломтика мокрыми руками скатать шарик.

Способ приготовления с курицей в домашних условиях

Этот рецепт очень интересен тем, что оставляет много простора для фантазии. Каждая хозяйка сможет добавить что-то от себя и получится новый.

Для супа нам потребуется:

куриное филе – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

овощи (по желанию): перец болгарский 2 шт.; небольшой кабачок 1 шт.; брокколи или цветная капуста 100 г;

соль по вкусу.

Как приготовить?

Филе превращаем в некрупные кубики. Для моркови используем крупную тёрку. Удаляем шелуху с лука и шинкуем его.

Сковороду ставим на огонь и наливаем растительное масло. Слегка обжариваем филе, после чего добавляем на сковородку лук и морковь. Жарим.

После этого выкладываем содержимое сковородки в кастрюлю, вливаем воды и ставим вариться на огонь. Пока «формируется» бульон, готовим тесто (рецепт выше), и нарезаем овощи.

Обычно я варю куриную мякоть 30 минут. Дело в том, что курица уже нарезана кусочками и обжарена, следовательно – приготовится быстро. Дольше варить не нужно – мясо и отвар потеряют вкус.

Когда бульон готов, добавляем туда овощи. Их можно класть сырыми, а можно и обжарить, если есть время и желание для дополнительной работы.

После того, как овощи оказались в кастрюле, я обычно оставляю их покипеть минут 10, а затем кладу в суп клецки и добавляю соль.

Варить нужно до тех пор, пока все клецки не всплывут. После этого добавляем зелень и через две минуты можно выключать огонь.

Все, Ваш суп готов! Приятного аппетита!

Как сварить суп с клецками и фрикадельками

А следующий вариант можно назвать интернациональным – рецепт очень популярен в Германии, Чехии и Венгрии. Готовя по нему, нет необходимости заранее делать бульон.

Примечательно, что у каждой хозяйки суп получается со своим вкусом, что зависит от фарша, который все готовят по-своему. Я всегда использую фарш из говядины и свинины, взятых в равных долях. Допустимо заменить на фарш из курицы.

Что понадобится для самого супа?

луковица;

2-3 картофелины;

клецки.

Из чего готовим фарш?

говядина 100 г;

свинина 100 г;

лук;

пара чесночных зубчиков;

яйцо;

манная крупа 50 г;

соль.

Приготовление:

Говядину, свинину, лук и чеснок измельчаю в мясорубке. Прокрутите мясо дважды и фрикадельки будут нежнее. После этого я добавляю в фарш яйцо, соль и манную крупу. Фарш необходимо тщательно вымесить.

Некоторые хозяйки добавляют хлеб, но я предпочитаю вместо него манную крупу. Если свинина для фарша былас малым количеством сала, то я всегда добавляю в фарш немного сметаны. Фрикадельки в таком случае получаются очень нежными.

После того, как фарш вымешен, его нужно оставить немного настояться. А пока можно заняться приготовлением клецок (по любому из двух вышеописанных рецептов) и начинать готовить суп.

В кастрюлю наливаем воды и ставим на огонь. Пока вода закипает, очищаем морковь и трем. Луковицу измельчаем. Картофель тоже чистим и режем (кусочками, брусочками кто как любит). В кипящую воду выкладываем нарезанные овощи.

Всегда даю им повариться минут 10-15. В это время из фарша готовим фрикадельки. Я просто беру чайной ложкой небольшие порции и скатываю из них шарики.

После того, как овощи сварились, аккуратно выкладываю фрикадельки в бульон.

Важно часто помешивать его, но делать это нужно бережно, так как фарш очень нежный и фрикадельки могут развалиться.

Как только мясные шарики оказались в бульоне, незамедлительно начинаем выкладывать туда клецки.

Добавляем соль.

Не забываем периодически помешивать.

Варим до того момента, пока все фрикадельки и клецки не всплывут.

Поле этого добавляем нарезанную зелень и оставляем покипеть примерно 2 минуты.

Суп готов! Уверена, что ваши домочадцы его оценят.

Готовить суп с клёцками как в детском саду нетрудно, но немного хлопотно. Убеждена, что лишнее время, проведённое на кухне хозяюшкой, будет компенсировано удовлетворением от блюда всех домочадцев. А как приятно погрузиться в воспоминания – это же суп, который готовили ещё в СССР.

Подавая блюдо, приготовленное по последнему рецепту, не забудьте упомянуть о распространённость того за рубежом.

По предпоследнему рецепту в списке суп получается особенно полезным благодаря брокколи и цветной капусте в его составе.