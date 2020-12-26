Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами

Приготовление — 15 мин:

Сыр натереть на терке. Помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.

Лаваш сложить пополам и вырезать из него 2 круга диаметром, соответствующим диаметру сковороды (у меня сковорода 24 см).

Выложить один круг лаваша на сковороду. Распределить сверху половину сыра.

Яйца взбить вилкой, подсолить (в зависимости от солёности сыра) и поперчить по вкусу. Вылить яйца на сыр.

Сверху выложить колбасу и помидоры (вместо помидоров можно использовать соленые огурцы). Приправить чёрным перцем.

Сверху равномерно выложить вторую часть сыра.

Накрыть всё вторым кругом лаваша и немного придавить. Накрыть сковороду крышкой и жарить лаваш с начинкой 5 минут. Огонь должен быть умеренным, чтобы лаваш не подгорел.

При желании можно смазать верхний лаваш оставшимся яйцом или водой и посыпать сверху кунжутом.

Через 5 минут перевернуть лепёшку из лаваша с начинкой и жарить под крышкой еще 4-5 минут с другой стороны.

Перевернуть сковороду с лепёшкой на блюдо для подачи или доску.

Разрезать лепёшку на части.