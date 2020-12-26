Лаваш с сыром, колбасой, помидорами и яйцами

Иногда мы голову ломаем, что приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень быстрый и вкусный завтрак за 15 минут вместе с приготовлением, а в результате получается настоящая вкуснятина из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий — 1 большой лист
- Сыр — 100 г
- Колбаса — 100 г
- Помидор (или соленый огурец) — около 60 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Кунжут (по желанию) — по вкусу
Приготовление — 15 мин:
- Сыр натереть на терке. Помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.
- Лаваш сложить пополам и вырезать из него 2 круга диаметром, соответствующим диаметру сковороды (у меня сковорода 24 см).
- Выложить один круг лаваша на сковороду. Распределить сверху половину сыра.
- Яйца взбить вилкой, подсолить (в зависимости от солёности сыра) и поперчить по вкусу. Вылить яйца на сыр.
- Сверху выложить колбасу и помидоры (вместо помидоров можно использовать соленые огурцы). Приправить чёрным перцем.
- Сверху равномерно выложить вторую часть сыра.
- Накрыть всё вторым кругом лаваша и немного придавить. Накрыть сковороду крышкой и жарить лаваш с начинкой 5 минут. Огонь должен быть умеренным, чтобы лаваш не подгорел.
- При желании можно смазать верхний лаваш оставшимся яйцом или водой и посыпать сверху кунжутом.
- Через 5 минут перевернуть лепёшку из лаваша с начинкой и жарить под крышкой еще 4-5 минут с другой стороны.
- Перевернуть сковороду с лепёшкой на блюдо для подачи или доску.
- Разрезать лепёшку на части.
- Быстрый и вкусный завтрак из лаваша с сыром, колбасой, помидорами и яйцами готов! Приятного аппетита!
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