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Как приготовить кекс на сметане?

Кекс на сметане

Самый простой рецепт приготовления кекса на сметане.

Ингредиенты:

  • 280 г муки
  • 200 г сметаны
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Не прекращая взбивать, добавить сметану.
  3. Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  4. Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см.
  5. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа.
  6. Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.

Полезные советы

Вы можете использовать сметану любой жирности.

В кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы.

Кекс можно есть как теплым, так и холодным;

Готовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.

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