Как приготовить кекс на сметане?

Самый простой рецепт приготовления кекса на сметане.
Ингредиенты:
- 280 г муки
- 200 г сметаны
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем.
- Не прекращая взбивать, добавить сметану.
- Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см.
- Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа.
- Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.
Полезные советы
Вы можете использовать сметану любой жирности.
В кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы.
Кекс можно есть как теплым, так и холодным;
Готовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.
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