Как приготовить кекс на сметане?

Самый простой рецепт приготовления кекса на сметане.

Ингредиенты:

280 г муки

200 г сметаны

200 г сахара

3 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Не прекращая взбивать, добавить сметану. Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности. Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа. Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.

Полезные советы

Вы можете использовать сметану любой жирности.

В кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы.

Кекс можно есть как теплым, так и холодным;

Готовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.