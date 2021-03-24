Куриные бедрышки на сковороде — простой пошаговый рецепт

Куриное мясо частенько в приоритете, когда задаешься вопросом «что приготовить на ужин». Оно недорого стоит и готовится менее, чем за час. При этом создаешь блюдо, которое аппетитно выглядит и сытно кормит. Одно из них хочу предложить вашему вниманию сегодня. Это бедрышки с овощами и маринованными или солеными огурцами.

Курица сочетается с овощами и блюдо в таком сочетании – это успех. Но сегодня успех будет двойным, ведь в составе еще огурцы. Вы знаете каковы они на вкус в сочетании с мясными продуктами. Это азу с картошкой, солянки и рассольники. Трудно выбрать из этого списка что-то одно. Так вот и сегодняшний вариант не выбьется из перечисленного.

Выбрала для ужина бедрышки. Они не такие сухие, как ножки, и не такие пресные, как грудка. В них много мякоти и для любителей погрызть косточки, найдется и эта забава. Но бедрышки – это не догма. Подойдут любые части тушки, в том числе и курица, разделенная на части.

Рецепт прост и легок в приготовлении. С ним справится даже тот, кто раньше ни разу не стоял у плиты. Получится ровно как на картинке. А о вкусе и говорить нечего. Мясо с овощами получится таким, что одним кусочком не ограничитесь. Непременно захочется съесть добавку. Первый кусочек попробуете, а вторым будете наслаждаться.

Куриные бедрышки на сковороде с овощами

Для приготовления взяла 5 кусочков. Готовлю на двоих взрослых и одного ребенка. Заранее знаю, что хотя мясные кусочки не маленькие, но без добавки не обойтись. Благодаря тому, что овощи выступят в тушении в качестве шубки, мясные куски не только сохранят собственный сок, но также и напитаются луковым, морковным и огуречным вкусом.

Готовить буду еще и гарнир. На этот раз сварю рис. Вкусно будет сделать на гарнир картофельное пюре или отварить макаронные изделия.

Нам понадобится:

куриные бедрышки – 5 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

маринованные огурцы – 2 шт

томатная паста – 1 ст. ложка

специи (зира, кориандр, розмарин, паприка)

острый стручковый перец – 0,5-1 шт

соль, черный молотый перец по вкусу

масло растительное – 1-2 ст. ложки

Приготовление:

1. Бедрышки помыть и дать стечь воде. Затем обсушить бумажными полотенцами. Оставляю кусочки не разрезанными, то есть на одну порцию. Если хотите сделать порции меньше размером, то разрежьте кусочки на две равные половинки.

Кожу не убираю, поэтому блюдо постным не получится. При желании сделать его менее жирным уберите не только кожу, но и жир в области гузки.

2. Обсыпать куски специями и черным молотым перцем и тщательно втереть смесь в мякоть. Мясо при этом не должно содержать капель воды. Для этого мы его предварительно обсушили. Если куски не обтереть, то специи так и останутся на поверхности. Пленка, созданная водой не даст им проникнуть в мякоть.

Пока не солите, чтобы во время жарки не выделялся сок. Для этого найдется время позже.

3. Лук порезать кубиками. Берите крупную головку. Чем больше лука, тем сочнее получится подлива.

4. Морковь порезать соломкой так, как режем ее на плов. Если в хозяйстве найдется терка для приготовления корейских салатов, то воспользуйтесь ей. Такая нарезка сделает аккуратной подачу готового блюда. Морковь не расквасится и не превратится в пюре.

5. Огурцы разрезать вдоль на пластины толщиной в 0,5 см, затем порезать их поперек или лучше по диагонали. Нарезка получится под стать моркови. Подойдут и соленые и маринованные плоды. Главное, чтобы они вам нравились по вкусу. Если у них оказалась грубая кожица. то предварительно очистите ее. Иначе это отразится на восприятии блюда.

6. Поставить на огонь сковородку и влить в нее одну-две ложки масла. Когда оно согреется, выложить в посуду кубики лука. Потомить их при помешивании три минуты.

7. Как только содержимое начнет румяниться, отправить в посуду морковь и потомить овощи еще 3-4 минуты до мягкости морковки.

8. Следом выложить огуречную соломку и потушить все вместе 3-4 минуты. Не допускать при этом, чтобы овощи прилипали ко дну и излишне румянились. Если такое случайте влейте ложку жидкости.

9. Для придания готовому блюду аппетитного цвета, добавить томатную пасту и пару ложек кипятка, чтобы она разошлась.

Потушить ее до растворения и получения однородного цвета одну-две минуты.

9. Подготовить тарелку и выложить на нее овощи.

Пусть пока отдохнут, а мы займемся курицей. К этому времени она мариновалась примерно минут 20-30. Этого достаточно.

Как приготовить куриные бедрышки на сковороде

1. На той же сковороде, что обжаривали овощи обжарить до появления корочки курицу. Для этого выложить ее вначале кожей вниз. Огонь держать средний. Обжарить сторону две-три минуты, пока кожа не зарумянится.

Масло не добавлять. Оно выпарится с кожи и с того места, где в области гузки образуется жирок.

Если у вас есть крышка с сеточкой, то накройте ею сковородку. При обжаривании сок с курицы будет брызгаться и испачкает плиту. Ну, а если такой крышки нет, то обычной не накрывайте. Кусочкам нужно получить корочку, а не тушиться.

2. Перевернуть бедрышки лопаткой и обжарить вторую сторону до румяности. Для этого понадобится две-три минуты.

3. После чего убавить огонь, посолить кусочки сверху и выложить те овощи, что уже подостыли на тарелке. Прикрыть ими каждый мясной кусок, как шубкой. Слой получится плотным и толстым, таким, что мясо не будет видимым. Выложить острый стручковый перец. У меня стручок сухой, такой также можно использовать.

4. Налить половину стакана воды и плотно накрыть крышкой. Убавить огонь до минимального. Тушить 40-50 минут. Крышку при этом стараться не открывать, чтобы не выпускать пар, который образуется. Также овощи и мясо пустят сок и будут тушиться в собственном соку. Что сделает блюдо еще вкуснее и аппетитнее.

5. Через 20 минут попробуйте подливу на вкус. Если она получилась не соленой, то добавьте половину чайной ложки или по вкусу. За это время огурцы пустят сок и соль, возможно, не понадобится.

6. По окончанию тушения выключить газ и оставить блюдо настояться в течение 10-15 минут.

Пока было свободное время отварите рис. Сделала его без добавок и масла. Одного и другого будет в избытке в курице и подливе.

Для подачи выложить на тарелку порцию риса и сверху кусочек курицы с той шубкой, что лежит сверху. Подать бедрышки можете на блюде. В этом случае каждый выберет для себя тот кусочек, что приглянулся. В этом случае положить в блюдо столовую ложку для подливы, которая не позволит остаться рису сухим.

Нам нравится это блюдо тем, что оно быстро готовится. При этом получается аппетитным и не оставляет голодным. Оно подходит к тому гарниру, который больше любите или хотите приготовить сегодня.

Иной раз готовлю его и к прихожу внезапных гостей. Для этого стараюсь держать в морозильной камере упаковку с бедрами. Да даже и без причины держу ее для непредвиденного случая. Когда не хочется долго стоять у плиты, это блюдо как палочка-выручалочка.

Кстати, без огурцов тоже получается вкусно. Готовить при этом также, только пропустить этап с огурцами. Или же добавить вместо них свежие. Тоже пробовала так готовить в летний сезон. И вам советую.

Приятного аппетита!