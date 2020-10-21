Как приготовить вкусный луковый суп

Луковый суп – традиционное блюдо французской национальной кухни. Приготовьте луковый суп по предлагаемому рецепту, и это блюдо займет почетное место в вашей домашней кулинарной книге. Это быстро, просто и очень вкусно!

Продукты для лукового супа по-французски: 1 кг лука, 100 г масла, 2 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка муки, 2 литра бульона, 1 стакан сухого белого вина, соль, перец.

Приготовление лукового супа по-французски

Для приготовления лукового супа по – французски порежьте лук тонкими кусочками и обжарьте на сковороде в масле на очень маленьком огне около 30 минут. Когда лук зарумянится, всыпьте сахар и муку и тушите еще несколько минут, пока они не зарумянятся. Переложите лук в кастрюлю, добавьте кипящий бульон, вино, посолите, поперчите, накройте крышкой и держите на огне еще 30 минут. Луковый суп по – французски подавайте к столу с поджаренным хлебом.

Приятного аппетита!