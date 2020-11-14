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Соте из баклажанов

Фото к рецепту: Соте из баклажанов

Соте из баклажанов не требует серьезных кулинарных навыков. Готовится быстро и просто, а результат, как правило, превосходит все ожидания. У вас получится аппетитное, вкусное овощное блюдо, которое с легкостью займет достойное место в числе любимых.
Продукты (на 6 порций)
Баклажаны - 700 г
Перец сладкий - 600 г
Помидоры - 500 г
Лук репчатый - 350 г
Чеснок - 15 г
Перец чили красный свежий - 1 шт.
Кинза свежая - 100 г
Паприка молотая - 2 ч. л.
Базилик сушеный - 2 ч. л.
Кориандр молотый - 2 ч. л.
Перец черный молотый - 1/2 ч. л.
Сахар - 1 ст. л.
Соль - 3,5 ст. л.
Масло растительное - 4 ст. л.
Пошаговый фото рецептСоте из баклажанов
Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №1

Нарезать баклажаны крупными кусочками и посыпать тремя столовыми ложками крупной соли. Оставить баклажаны на 30 минут, чтобы они дали сок. Через 30 минут баклажаны промыть под проточной водой и отжать.

Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №2

Разогреть на сковороде 3 ст. ложки растительного масла и обжарить лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета в течение 3-х минут на среднем огне.

Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №3

Добавить сухой базилик, молотый кориандр, соль (0,5 ст. ложки), молотую сладкую паприку, сахар. Перемешать.
Добавить 1 ст. ложку растительного масла и сладкий перец, нарезанный на крупные части.

Всё это еще раз перемешать и закрыть крышкой. Тушить 10 минут на слабом огне.

Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №4

Добавить баклажаны, перемешать. Тушить овощи под крышкой 15 минут на слабом огне.

Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №5

Добавить помидоры и продолжать тушить овощное рагу с баклажанами, сладким перцем и помидорами еще 10 минут на слабом огне.

Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №6

Добавить мелко нарезанный чеснок, острый перец чили и черный молотый перец, перемешать и тушить соте из баклажанов еще 2 минуты на слабом огне.

Фото приготовления рецепта: Соте из баклажанов - шаг №7

Выключить огонь, посыпать овощное рагу с баклажанами мелко нарезанной свежей кинзой и перемешать.
Соте из баклажанов готово. Приятного аппетита!
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