Соте из баклажанов
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Соте из баклажанов не требует серьезных кулинарных навыков. Готовится быстро и просто, а результат, как правило, превосходит все ожидания. У вас получится аппетитное, вкусное овощное блюдо, которое с легкостью займет достойное место в числе любимых.
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|Продукты (на 6 порций)
|Баклажаны - 700 г
|Перец сладкий - 600 г
|Помидоры - 500 г
|Лук репчатый - 350 г
|Чеснок - 15 г
|Перец чили красный свежий - 1 шт.
|Кинза свежая - 100 г
|Паприка молотая - 2 ч. л.
|Базилик сушеный - 2 ч. л.
|Кориандр молотый - 2 ч. л.
|Перец черный молотый - 1/2 ч. л.
|Сахар - 1 ст. л.
|Соль - 3,5 ст. л.
|Масло растительное - 4 ст. л.
Пошаговый фото рецептСоте из баклажанов
Нарезать баклажаны крупными кусочками и посыпать тремя столовыми ложками крупной соли. Оставить баклажаны на 30 минут, чтобы они дали сок. Через 30 минут баклажаны промыть под проточной водой и отжать.
Разогреть на сковороде 3 ст. ложки растительного масла и обжарить лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета в течение 3-х минут на среднем огне.
Добавить сухой базилик, молотый кориандр, соль (0,5 ст. ложки), молотую сладкую паприку, сахар. Перемешать.
Добавить 1 ст. ложку растительного масла и сладкий перец, нарезанный на крупные части. Всё это еще раз перемешать и закрыть крышкой. Тушить 10 минут на слабом огне.
Добавить баклажаны, перемешать. Тушить овощи под крышкой 15 минут на слабом огне.
Добавить помидоры и продолжать тушить овощное рагу с баклажанами, сладким перцем и помидорами еще 10 минут на слабом огне.
Добавить мелко нарезанный чеснок, острый перец чили и черный молотый перец, перемешать и тушить соте из баклажанов еще 2 минуты на слабом огне.
Выключить огонь, посыпать овощное рагу с баклажанами мелко нарезанной свежей кинзой и перемешать.
Соте из баклажанов готово. Приятного аппетита!
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