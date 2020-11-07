Тыквенные маффины с корицей и изюмом

5. В масляно-сахарную смесь добавить тыкву с яйцом.

5. В масляно-сахарную смесь добавить тыкву с яйцом.

7. Ввести в полученное тесто изюм. И выложить тесто в формочки на две трети высоты.

7. Ввести в полученное тесто изюм. И выложить тесто в формочки на две трети высоты.