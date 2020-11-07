Тыквенные маффины с корицей и изюмом

ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОРЦИИ
Сливочное масло100 г
Коричневый сахар130 г
Мед2 столовые ложки
Куриное яйцо1 штука
Тыква250 г
Пшеничная мука200 г
Сольщепотка
Пекарский порошок10 г
Молотая корица2 чайные ложки
Молотый мускатный орех1 чайная ложка
Светлый изюм3 столовые ложки
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1 ЧАС 10 МИНУТ РАСПЕЧАТАТЬ
- 1. Подготовить форму для маффинов: разложить бумажные формочки или обмазать маслом и обсыпать мукой форму (французская рубашка). Понадобятся 12 формочек. Разогреть духовку до 200 градусов. ИНСТРУМЕНТТермометр для духовки
- 2. Тыкву очистить, нарезать на кусочки и отварить с добавлением 3 чайных ложек сахара до мягкости. После того как тыква стала мягкой, нужно слить лишнюю воду и пробить тыкву в пюре. Получится достаточно густая масса. ШПАРГАЛКАКак подготовить тыкву
- 3. Взбить миксером сливочное масло. Добавить сахар, мед и опять взбить. Смесь должна стать воздушной и светлой. ИНСТРУМЕНТМиксер
- 4. Во взбитую тыкву добавить немного взбитое вилкой яйцо и хорошо перемешать. ШПАРГАЛКАКак проверить качество яиц
- 5. В масляно-сахарную смесь добавить тыкву с яйцом.
- 6. Сверху просеять муку, соль, пекарский порошок, корицу и мускатный орех. Нужно перемешать силиконовой лопаткой до однородности. ИНСТРУМЕНТСиликоновые лопатки
- 7. Ввести в полученное тесто изюм. И выложить тесто в формочки на две трети высоты.
- 8. Выпекать при температуре 180 градусов 20–25 мин. Готовность проверить сухой зубочисткой.
- 9. Подавать на стол можно теплыми и холодными, но маффины становятся вкуснее через несколько часов.
СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Вместо сливочного масла вы можете взять маргарин. Корицы лучше взять чуть меньше — около 1,5 чайной ложки.
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