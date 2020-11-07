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Тыквенные маффины с корицей и изюмом

Тыквенные маффины с корицей и изюмом

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОРЦИИ   

Сливочное масло100 г

Коричневый сахар130 г

Мед2 столовые ложки

Куриное яйцо1 штука

Тыква250 г

Пшеничная мука200 г

Сольщепотка

Пекарский порошок10 г

Молотая корица2 чайные ложки

Молотый мускатный орех1 чайная ложка

Светлый изюм3 столовые ложки

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

 
 1 ЧАС 10 МИНУТ  РАСПЕЧАТАТЬ
  • 1. Подготовить форму для маффинов: разложить бумажные формочки или обмазать маслом и обсыпать мукой форму (французская рубашка). Понадобятся 12 формочек. Разогреть духовку до 200 градусов. Тыквенные маффины с корицей и изюмомИНСТРУМЕНТТермометр для духовки
  • 2. Тыкву очистить, нарезать на кусочки и отварить с добавлением 3 чайных ложек сахара до мягкости. После того как тыква стала мягкой, нужно слить лишнюю воду и пробить тыкву в пюре. Получится достаточно густая масса. Тыквенные маффины с корицей и изюмомШПАРГАЛКАКак подготовить тыкву
  • 3. Взбить миксером сливочное масло. Добавить сахар, мед и опять взбить. Смесь должна стать воздушной и светлой. Тыквенные маффины с корицей и изюмомИНСТРУМЕНТМиксер
  • 4. Во взбитую тыкву добавить немного взбитое вилкой яйцо и хорошо перемешать. Тыквенные маффины с корицей и изюмомШПАРГАЛКАКак проверить качество яиц
  • 5. В масляно-сахарную смесь добавить тыкву с яйцом.
  • 6. Сверху просеять муку, соль, пекарский порошок, корицу и мускатный орех. Нужно перемешать силиконовой лопаткой до однородности.
    Тыквенные маффины с корицей и изюмомИНСТРУМЕНТСиликоновые лопатки
  • 7. Ввести в полученное тесто изюм. И выложить тесто в формочки на две трети высоты.
  • 8. Выпекать при температуре 180 градусов 20–25 мин. Готовность проверить сухой зубочисткой.
  • 9. Подавать на стол можно теплыми и холодными, но маффины становятся вкуснее через несколько часов.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ

Вместо сливочного масла вы можете взять маргарин. Корицы лучше взять чуть меньше — около 1,5 чайной ложки.

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