Зразы картофельные с грибами

- Нам понадобится:
- 5 средних картофелин
- Сухие грибы (можно сырые, примерно 200 гр)
- 1 средняя луковица
- 4 ст л муки
- Соль по вкусу
- Сода (щепотка)
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Пошаговое описание рецепта1
1. Отварили картофель, сделали из него пюре. Обжарили грибы если сырые. У меня были сухие, запарила, немного отварила, мелко посекла. Делаем из луковицы зажарку. Грибы и лук добавляем к пюре. Тщательно перемешиваем до однородности2
2. Вбиваем 2 яйца, перемешиваем ложкой до однородности3
3. По одной ложке вводим муку, не забывая тщательно вымешивать для того чтоб избежать образования комков. В итоге у нас получается картофельное тесто)4
4. Тесто наше должно получиться умеренной плотности, не слишком жидкое. Формируем зраз ложкой. Обжариваем на сковороде как пирожок с двух сторонСовет
Если зразы планируются с начинкой, то формируются они поэтапно. Положили на сковороду "тесто" , затем сверху начинку и ещё раз тесто.5
5. Из такого количества ингредиентов у меня получилось 15 зраз.
Всем приятного аппетитаКатегория рецепта: Вторые блюда » Блюда из картофеля
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