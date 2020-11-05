Драники с сыром: как пух! Сырные картофельные оладьи - вкуснейшие, как сливочные

Такими картофельные оладьи еще не были: со сливочным шелковым вкусом, нежные, воздушные, сочные и легкие - рецепт-сказка, песнь песней всем драникам. Готовим просто и быстро картофельные драники, они же деруны по-новому. Это вкусно!

Драники с сыром: рецепт и ингредиенты

Именно так: сыр дарит обычным картофельным драникам невероятный вкус - сливочно-сырный, нежную приятную текстуру. Они не будут плотными - нежные, воздушные и ароматные, сочные - и с хрустящей корочкой. да, поможет сыр - и маленькие хитрости. Нехитрые :)

1) Картофель натереть на терке. И в этом простом деле есть маленькая хитрсоть.

Хитрость №1. Если нам нужны драники с выраженными полосками картофеля, более хрустящие и поджаристые - выбираем крупную или среднюю решетку терки.

А вот если нам нужны с однородной шелковой текстурой, гладкой - выбираем мелкую терку. Или мясорубка в помощь.

Можно использовать блендер - но в таком случае будет много сока образовываться, который придется слить, а оставшаяся картофельная мякоть будет суховата. Если блендировать - очень быстро и на малой скорости.

2) Натереть на терке сыр - на крупную. Сыру придется плавиться, и чем быстрее он это сделает, тем хуже для драников. Поэтому решетка - покрупнее.

Используем 1/3 части сыра: оставшаяся часть пойдет для посыпки сверху. Или чуть больше - как получится :)

3) Смешать картофель с сыром. Перед смешиванием избыток картофельного сока слить.

4) Вбить яйцо, посолить, поперчить. По желанию добавить мелко нарубленную или пропущенную через мясорубку луковицу. А можно и не добавлять - драники с сыром и без лука хороши. А вот перец даст пикантность.

Хитрость №2. Про яйца. Не стоит добавлять много яиц. Всего 1 шт. на до 500-600 г картофеля достаточно. Почему?

Именно яйца лишают драники пышности, делают их плотными, жестковатыми.

При термообработке белок яйца сворачивается. И никакой "сдобы" картофельному тесту он не даст. Функция яиц - в соединении ингредиентов. В картофельных изделиях, содержащих крахмал, яиц много не нужно.

Иногда добавляют вместо яиц и вовсе крахмал (не более 1/2 или 1/3 ч.л.на 500 г картофеля) - и изделия удаются вкусными, красивыми и пышными. Но - это на любителя :)

5) Добавить соду - 1/2 ч.л. гашеной укусом соды.

Хитрость №3. Зачем сода? Мы добавляем муку, и рискуем испечь очень плотные и жесткие картофельные блинчики, которые не будут вкусны. Сода разрыхлит и поднимет изделия.

Единственное, соды не стоит добавлять более 1/2 ч.л. на 500 г картофеля: изделия слишком высоко поднимутся и слишком быстро, и - слишком быстро упадут, будут плоскими и некрасивыми. И невкусными :)

5) Добавить муку - 1-2 ст.л. и до 3-х ст.л. - смотрим на консистенция теста. Смешать до однородной массы.

Густота драников важна: тесто должно медленно и лениво ниспадать с ложки - не стекать, не капать.

6) Выкладываем драники на хорошо прогретую сковороду с достаточным количеством масла. Жарим с двух сторон на умеренном огне. Второую сторону - лучше под крышкой.

После переворачивания можно и нужно присыпать сверху оставшейся частью сыра.

Хитрость №4. А если сыр будет пригорать, а если драники будут слишком плотными?

Тогда стоит чуть прыснуть водой на раскаленную сковородку - и быстро накрыть крышкой: изделия пропарятся, а испаряющаяся влага приподнимет их. И - не даст пригореть.

Главное - чтобы огонь был в этот момент не слабым (иначе драники будут париться или тушиться), а воды не было много - можно просто смочить ладошку и брызнуть несколько раз прямо рукой :)

А подавать в горячем виде - со сметаной: с ней сырные картофельные оладушки невероятно хороши :)

Ингредиенты:

Картофель 5-7 крупных картофелин;

Яйцо 1 шт.;

Сыр (твердый) 100 г;

Мука 2-3 ст.л.;

Сода 1/2 ч.л.;

Масло для жарки, соль, перец.

И луковица по желанию.

Вот такой простой рецепт - новый взгляд на старые-добрые драники. Или не новый - но пусть пригодится. И пусть будет вкусно