Как приготовить плов — вкусный, рассыпчатый, правильный
Плов – блюдо, которое в разных странах мира готовят по своим национальным рецептам. Любой вариант приготовления этого вкусного сытного угощения будет радовать едоков насыщенным мясным ароматом, рассыпчатой крупой и ярким привкусом разнообразных специй. А чтобы приготовить плов самый настоящий, варить, а точнее – тушить его, необходимо в казане или другой толстостенной посуде. В этом случае рисовые зерна не слипнутся и превратятся в обыкновенную кашу, а останутся целыми. Многочисленные народные рецепты предполагают использование для приготовления плова не только риса, но и других круп. Традиционное мясо молодого барашка можно с успехом заменить говядиной, свининой, курицей и даже рыбой. Особый вид плова – плов сладкий с сухофруктами.
Советы
Существует великое множество рецептов плова, но все они объединены правильным выбором посуды, сорта риса, мяса, овощей и специй. Начнем, пожалуй, с риса.
Рис
Для приготовления плова нужны крепкие сорта риса с прозрачными зернами средней длины, с низкой крахмалистостью. Для плова не годятся тайские и индийские сорта риса, длиннозернистый, пропаренный и дикий рис. Наилучший вариант – узбекский и таджикский рис. Выбирайте ошпар, белай аланга, акмаржан, девзира, круглый краснодарский рис, баракат.
Перед тем как готовить плов, нужно правильно подготовить рис — перебрать, несколько раз промыть, вымочить пару часов в подсоленной воде.
Мясо
Лучшим мясом для блюда, бесспорно, является баранина – грудинка, лопатка и задняя часть. Берите мяса в два раза больше, если у вас оно с костями. Для плова подойдет также свинина и говядина. Но не берите телятину – плов получится не таким ароматным.
Масло и специи
Плов готовят на кукурузном масле или же курдючном жире, приправляют его зирой, ягодами барбариса, острым перцем, остальные специи – по желанию. Но не берите готовые смеси пряностей, составленные якобы именно для плова, они не дадут блюду нужного аромата.
Посуда
Готовить плов нужно в толстодонной чугунной кастрюле с прямыми стенками. Ни в коем разе не берите для плова тонкостенную и эмалированную посуду
Базовый классический рецепт
Итак, начинаем.
- Возьмите мясо, обжарьте его до румяной корочки, достаньте из кастрюли и на этом же жире обжарьте полукольцами лук. Положите мясо обратно в кастрюлю.
- Перемешайте лук и мясо, прогрейте их 5 минут и добавьте нарезанную (не тертую!) брусками морковь.
- Все обжарьте 2-3 минутки, не перемешивая, затем перемешайте все ингредиенты и жарьте в течение 10 минут, аккуратно помешивая.
- Добавьте специи, еще немного пожарьте и залейте кипятком.
- Далее нужно добавить перец и ягоды барбариса.
- Тушим блюдо на маленьком огне до тех пор, пока вода полностью не испарится. Обычно на это уходит от 40 минут до полутора часов. Приблизительно минут за 10 до окончания приготовления мясной части ее нужно немного пересолить.
- Когда мясная часть (зирвак) готова, нужно сделать огонь максимальным, положить в кастрюлю неочищенную головку чеснока и промытый, хорошо высушенный рис, затем медленно влить кипяченую воду – она должна покрыть рис на 2-3 см.
- Доведите блюдо до кипения, затем уменьшите огонь и варите, пока из-под воды не покажется рис, при этом он должен быть полуготовым.
- Далее нужно положить на рис тарелку, закрыть кастрюлю крышкой, сделать огонь минимальным и томить плов еще 20 минут.
- По окончании приготовления убираем плов с огня, перемешиваем и сразу же подаем к столу.
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Плов из свинины в казане
Блюдо достаточно калорийное, его лучше употреблять в обед.
Ингредиенты:
- 200 г свинины;
- 200 г риса;
- 200 г моркови;
- 200 г лука;
- 40 мл растительного масла;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец черный молотый – по вкусу.
Готовим так:
- Влить в казан растительное масло, раскалить.
- Мясо нарезать на кусочки, обжарить до готовности со всех сторон.
- Репчатый лук нарезать полукольцами, выложить на мясо сверху.
- Морковь натереть или тонко нарезать, добавить в основную массу, продукты потушить.
- Всыпать промытый рис, влить теплую воду, она должна покрывать продукты на два пальца.
- Посолить по вкусу, всыпать черный молотый перец.
- За 10-15 минут до окончания приготовления положить целую головку чеснока.
- Прогревать до испарения воды, огонь выключить, дать блюду дойти под крышкой.
К плову со свининой можно подать овощной салат.
Рассыпчатый плов с курицей
Нежное и ароматное угощение с мясом птицы. Блюдо подойдет для детского стола
Нам понадобятся:
- 750 г курицы;
- 600 мл воды;
- 400 г риса;
- 350 г моркови;
- 1 большая луковица;
- 1 головка чеснока;
- оитальянские травы, стрый перец – по 5 г;
- зира, чабрец, куркума , соль – по 5 г.
Способ приготовления.
- Рис вымыть, всыпать в теплую воду, оставить на 40 минут.
- Очистить лук, нарезать полукольцами. Натереть морковь, чеснок очистить и разделить на дольки.
- Курицу вымыть, порубить на куски среднего размера.
- В сковороду влить растительное масло, выложить курицу, жарить до аппетитной корочки.
- Всыпать лук, подрумянить, добавить морковь, все вместе прогревать 4 минуты.
- Массу посолить, добавить зиру, чабрец, острый перец, куркуму, итальянские травы. Влить 550мл воды, добавить чеснок.
- Довести массу до кипения, тушить под крышкой на небольшом огне в течение получаса.
- Добавить рис, долить немного воды, тушить плов 25 минут. При подаче чеснок вынуть.
Плов украсить веточками петрушки.
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Рецепт плова из баранины
Простой плов без специй и сухофруктов, блюдо быстро готовится.
Требуемые компоненты:
- 2 л воды;
- 1 кг тушеной баранины;
- 400 г риса;
- 100 мл растительного масла;
- 3 средних луковицы;
- 3 средних моркови;
- 2 головка чеснока;
- перец красный молотый и соль – по вкусу.
Приготовление:
- Казан прогреть, влить рафинированное растительное масло, баранину обжарить.
- Лук нарезать полукольцами, морковь — брусками или соломкой.
- Положить лук к мясу, обжаривать 10 минут, добавить морковь, тушить 25 минут, огонь – средний, помешивать.
- Добавить соль, красный молотый перец, головки чеснока опустить в центр.
- Рис промыть, выложить сверху обжарки.
- Влить горячую воду, она должна покрывать продукты на 1 сантиметр.
- Томить под крышкой от 15 до 20 минут, огонь – медленный.
При подаче на стол мясо выложить сверху, украсить зеленью.
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