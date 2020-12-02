Как приготовить плов — вкусный, рассыпчатый, правильный

Плов – блюдо, которое в разных странах мира готовят по своим национальным рецептам. Любой вариант приготовления этого вкусного сытного угощения будет радовать едоков насыщенным мясным ароматом, рассыпчатой крупой и ярким привкусом разнообразных специй. А чтобы приготовить плов самый настоящий, варить, а точнее – тушить его, необходимо в казане или другой толстостенной посуде. В этом случае рисовые зерна не слипнутся и превратятся в обыкновенную кашу, а останутся целыми. Многочисленные народные рецепты предполагают использование для приготовления плова не только риса, но и других круп. Традиционное мясо молодого барашка можно с успехом заменить говядиной, свининой, курицей и даже рыбой. Особый вид плова – плов сладкий с сухофруктами.

Советы

Существует великое множество рецептов плова, но все они объединены правильным выбором посуды, сорта риса, мяса, овощей и специй. Начнем, пожалуй, с риса.

Рис

Для приготовления плова нужны крепкие сорта риса с прозрачными зернами средней длины, с низкой крахмалистостью. Для плова не годятся тайские и индийские сорта риса, длиннозернистый, пропаренный и дикий рис. Наилучший вариант – узбекский и таджикский рис. Выбирайте ошпар, белай аланга, акмаржан, девзира, круглый краснодарский рис, баракат.

Перед тем как готовить плов, нужно правильно подготовить рис — перебрать, несколько раз промыть, вымочить пару часов в подсоленной воде.

Мясо

Лучшим мясом для блюда, бесспорно, является баранина – грудинка, лопатка и задняя часть. Берите мяса в два раза больше, если у вас оно с костями. Для плова подойдет также свинина и говядина. Но не берите телятину – плов получится не таким ароматным.

Масло и специи

Плов готовят на кукурузном масле или же курдючном жире, приправляют его зирой, ягодами барбариса, острым перцем, остальные специи – по желанию. Но не берите готовые смеси пряностей, составленные якобы именно для плова, они не дадут блюду нужного аромата.

Посуда

Готовить плов нужно в толстодонной чугунной кастрюле с прямыми стенками. Ни в коем разе не берите для плова тонкостенную и эмалированную посуду

Базовый классический рецепт

Итак, начинаем.