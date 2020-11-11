Блины острые или шаурма по — русски

Сейчас на каждом углу продают шаурму. Вот только неизвестно кем и как она приготовлена. Да и не всем она по зубам. Мы предлагаем вам приготовить шаурму дома, и не в лаваше, а в наших русских блинах. Мы назвали ее — «шаурма по — русски». Почему в блинах? Да просто идея пришла на масленицу. Уверяем вас, что на вкус ничем не хуже, той шаурмы, что продают на улице.

Тесто для блинов

В последнее время я в основном пользуюсь таким рецептом блинного теста:

0,5 л. кефира

1 стакан холодной воды

1 стакан кипятка

2, 5 стакана муки

2 ст л масла раст.

2 яйца

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соды

соль по вкусу

Муку размешать с кефиром и водой, добавить масло. Яйца взбить с сахаром и содой, затем все вылить в тесто и все перемешать.

Рецепт простой, а блины получаются вкусные и подходят для любой начинки.

Начинка:

А вот начинку придумала сама, чем — то напоминает шаурму.

Мелко порезать куриную грудку и обжарить,

в конце жарки добавить порезанное соломкой копченое мясо (любое),

обжарить еще 1-2 минуты и снять с огня, остудить.

Когда остынет смешать с корейской морковью,

в морковь можно добавить порезанные соломкой соленые (маринованные) огурцы, я добавила еще кукурузу (это на любителя).

А дальше просто: на блин кладем начинку и заворачиваем.

Вкус похож на шаурму, только не лаваш , а блин, поэтому мы и назвали эти блины — шаурма по- русски.

Любителям шаурмы советую попробовать, уверяю вас — не пожалеете.