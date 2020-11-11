Блины острые или шаурма по — русски

Сейчас на каждом углу продают шаурму. Вот только неизвестно кем и как она приготовлена. Да и не всем она по зубам. Мы предлагаем вам приготовить шаурму дома, и не в лаваше, а в наших русских блинах. Мы назвали ее — «шаурма по — русски». Почему в блинах? Да просто идея пришла на масленицу. Уверяем вас, что на вкус ничем не хуже, той шаурмы, что продают на улице.
Тесто для блинов
В последнее время я в основном пользуюсь таким рецептом блинного теста:
0,5 л. кефира
1 стакан холодной воды
1 стакан кипятка
2, 5 стакана муки
2 ст л масла раст.
2 яйца
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соды
соль по вкусу
Муку размешать с кефиром и водой, добавить масло. Яйца взбить с сахаром и содой, затем все вылить в тесто и все перемешать.
Рецепт простой, а блины получаются вкусные и подходят для любой начинки.
Начинка:
А вот начинку придумала сама, чем — то напоминает шаурму.
Мелко порезать куриную грудку и обжарить,
в конце жарки добавить порезанное соломкой копченое мясо (любое),
обжарить еще 1-2 минуты и снять с огня, остудить.
Когда остынет смешать с корейской морковью,
в морковь можно добавить порезанные соломкой соленые (маринованные) огурцы, я добавила еще кукурузу (это на любителя).
А дальше просто: на блин кладем начинку и заворачиваем.
Вкус похож на шаурму, только не лаваш , а блин, поэтому мы и назвали эти блины — шаурма по- русски.
Любителям шаурмы советую попробовать, уверяю вас — не пожалеете.
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