Что надо, чтобы квашеная капуста получилась хрустящей

Чтобы квашеная капуста получилась хрустящей и вкусной, а ещё долго такой сохранилась, нельзя допускать эти ошибки

Наверняка многие хозяйки сталкивались с тем, что используя один и тот же рецепт, квашеная капуста иногда получается хрустящая, вкусная, в меру резкая, а иногда... прошу прощения, "как сопли", такую только выбросить. Для того, чтобы квашеная капуста у меня получалась "как надо", я никогда не забываю, казалось бы, элементарные правила, которые необходимо соблюдать при засолке капусты. Ведь только правильно заквашенная капуста до самой весны сохраняет все свои полезные свойства и витамины.

А здесь рецепт нежного, воздушного, не сухого и очень вкусного пирога из тыквенного (фруктового) пюре. Тесто - всё смешал и в духовку

Итак ошибки.

1. Очень важно, какую капусту использовать. Лучше всего для этого выбирать поздние сорта. Вилки должны быть плотными, с хрустящими, белыми и сочными листьями.

2. Ни в коем случае нельзя "передержать" капусту при комнатной температуре.

Для заквашивания достаточно 2 - 3 дня при комнатной температуре (+22…+24°С), а дальше капусту следует убрать в прохладное или даже холодное место. А если она будет храниться на лёгком морозце - вообще здорово.

3. Обязательно необходимо выпускать газы, которые образовываются в процессе квашениия. Капусту необходимо ежедневно протыкать на всю толщу, желательно не металлическим предметом. У меня есть деревянная длинная лопатка (чтобы перемешивать варенье), так я использую её.

4. Капусту нельзя заквашивать без гнета. Вся капуста должна быть полностью погружена в рассол. Сейчас многие квасят капусту в 3-х литровыз банках, и в этом случае узкое горлышко как раз выполняет функцию гнёта. Если вы квосите капусту в кастрюле, ведре, бочке - сверху гнёт обязателен.

5. Обязательно нужно соблюдать соотношение капусты и соли. Если соли будет меньше, чем нужно, вкусной хрустящей капусты не получится. Пропорция должна быть такой: на 10 кг капусты необходимо брать 200 г соли.

6. Ни в коем случае нельзя использовать йодированную соль. Эту соль вообще нельзя использовать не только при засолке или квашении, но и в маринады тоже.

Ну и последнее. Не знаю как вы относитесь к этому, но моя мама (да и я тоже стараюсь) придерживается этого правила.

Согласно народной мудрости, капусту квасить необходимо при растущей Луне. Лучший день для засола капусты - это Новолуние. По крайней мере, так утверждают многие источники. А я от себя хочу добавить, что действительно капуста, заквашенная в "правильный" день, хрустящей и вкусной остаётся дольше.

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