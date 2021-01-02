Представляю вашему вниманию популярное блюдо русской кухни, которое, как говорят, было придумано французским поваром Урбеном Дюбуа специально для графа Алексея Орлова. Изначально блюдо называлось "Телятина по-орловски", но впоследствии рецепт был упрощен и сейчас блюдо из запеченных слоев мяса, картофеля, лука и сыра известно нам как "Мясо по-французски".

Продукты Свинина (ошеек) - 1,2 кг Картофель - 1 кг Лук репчатый - 2 шт. Сыр российский - 250 г Майонез - 50 г Соль - по вкусу Перец - по вкусу Масло растительное - для смазывания формы

Пошаговый фото рецептМясо по-французски Как приготовить мясо по-французски:



Берем свиную шею, нарезаем её стейками толщиной примерно 1 см. Раскладываем на рабочей поверхности и приправляем солью и перцем с обеих сторон. Картофель очищаем и нарезаем ломтиками толщиной примерно полсантиметра. Лук нарезаем кольцами. Сыр натираем на терке. Слегка смазываем форму для запекания растительным маслом и выкладываем в нее слоями подготовленные ингредиенты. Слои идут в следующей последовательности: мясо, картошка (не забудьте её подсолить), майонез, лук.

Отправляем мясо по-французски в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем мясо с картофелем в духовке 40 минут. Самое время покрыть мясо по-французски сыром и поместить мясо с картошкой, луком и сыром в духовку ещё минут 10, чтобы сыр как следует расплавился.

После этого мясо по-французски можно подавать на стол.

Приятного аппетита !



Видео рецепт: Мясо по-французски







