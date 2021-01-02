Представляю вашему вниманию популярное блюдо русской кухни, которое, как говорят, было придумано французским поваром Урбеном Дюбуа специально для графа Алексея Орлова. Изначально блюдо называлось "Телятина по-орловски", но впоследствии рецепт был упрощен и сейчас блюдо из запеченных слоев мяса, картофеля, лука и сыра известно нам как "Мясо по-французски".
Продукты
Свинина (ошеек) - 1,2 кг
Картофель - 1 кг
Лук репчатый - 2 шт.
Сыр российский - 250 г
Майонез - 50 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Масло растительное - для смазывания формы
Пошаговый фото рецептМясо по-французски
Как приготовить мясо по-французски:
Берем свиную шею, нарезаем её стейками толщиной примерно 1 см. Раскладываем на рабочей поверхности и приправляем солью и перцем с обеих сторон.
Картофель очищаем и нарезаем ломтиками толщиной примерно полсантиметра.
Лук нарезаем кольцами.
Сыр натираем на терке.
Слегка смазываем форму для запекания растительным маслом и выкладываем в нее слоями подготовленные ингредиенты. Слои идут в следующей последовательности: мясо, картошка (не забудьте её подсолить), майонез, лук. Отправляем мясо по-французски в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем мясо с картофелем в духовке 40 минут.
Самое время покрыть мясо по-французски сыром и поместить мясо с картошкой, луком и сыром в духовку ещё минут 10, чтобы сыр как следует расплавился. После этого мясо по-французски можно подавать на стол. Приятного аппетита !
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