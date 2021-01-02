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Мясо по-французски

Фото к рецепту: Мясо по-французски
 

Представляю вашему вниманию популярное блюдо русской кухни, которое, как говорят, было придумано французским поваром Урбеном Дюбуа специально для графа Алексея Орлова. Изначально блюдо называлось "Телятина по-орловски", но впоследствии рецепт был упрощен и сейчас блюдо из запеченных слоев мяса, картофеля, лука и сыра известно нам как "Мясо по-французски".
Продукты
Свинина (ошеек) - 1,2 кг
Картофель - 1 кг
Лук репчатый - 2 шт.
Сыр российский - 250 г
Майонез - 50 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Масло растительное - для смазывания формы

Пошаговый фото рецептМясо по-французски
Фото приготовления рецепта: Мясо по-французски - шаг №1

Как приготовить мясо по-французски:

Берем свиную шею, нарезаем её стейками толщиной примерно 1 см. Раскладываем на рабочей поверхности и приправляем солью и перцем с обеих сторон.

Фото приготовления рецепта: Мясо по-французски - шаг №2

Картофель очищаем и нарезаем ломтиками толщиной примерно полсантиметра.

Фото приготовления рецепта: Мясо по-французски - шаг №3

Лук нарезаем кольцами.

Фото приготовления рецепта: Мясо по-французски - шаг №4

Сыр натираем на терке.

Фото приготовления рецепта: Мясо по-французски - шаг №5

Слегка смазываем форму для запекания растительным маслом и выкладываем в нее слоями подготовленные ингредиенты. Слои идут в следующей последовательности: мясо, картошка (не забудьте её подсолить), майонез, лук.
Отправляем мясо по-французски в заранее разогретую до 200 градусов духовку.

Запекаем мясо с картофелем в духовке 40 минут.

Фото приготовления рецепта: Мясо по-французски - шаг №6

Самое время покрыть мясо по-французски сыром и поместить мясо с картошкой, луком и сыром в духовку ещё минут 10, чтобы сыр как следует расплавился.
После этого мясо по-французски можно подавать на стол.
Приятного аппетита !

Видео рецепт:  Мясо по-французски
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