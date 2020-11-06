Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно

На днях, попался новый для меня рецепт приготовления куриного филе. И так как рецепт новый, я сперва приготовила его для себя - как говорится "на пробу" На мое удивление, филе получилось бесподобным и невероятно вкусным.

Источник иллюстрации:traktirsuzdal.ru

Ингредиенты, которые дополняют блюдо подобраны - идеально, и менять или дополнять в блюде просто нет необходимости.

И почему я так раньше не готовила?

Итак, спешу поделиться рецептом:

Филе нарезаю на небольшие кусочки и слегка отбиваю молоточком с двух сторон.

Мясо солю и перчу по вкусу.

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Чернослив без косточек заливаю кипятком и оставляю на пять минут разбухнуть.

Через пройденное время, чернослив нарезаю тонкими полосками.

Ножом измельчаю грецкие орехи в мелкую крошку.

В сметану 15 % выдавливаю через пресс чеснок.

Все перемешиваю.

Если сметана густая, то ее можно разбавить кипяченой водой.

Форму для запекания смазываю сливочным маслом.

Выкладываю в один слой часть куриного филе.

На мясо выкладываю ореховую крошку и кусочки чернослива.

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Начинку накрываю оставшимся филе, и сверху заливаю сметанным соусом.

Ставлю в разогретую духовку на 180 градусов и выпекаю 35 минут.

Через пройденное время, блюдо посыпаю натертым твердым сыром, и даю сыру расплавится и немного зарумяниться (10 - 15 минут)

Готовое куриное филе получается, ну очень сочным и необыкновенно вкусным.

Очень рекомендую попробовать приготовить, чтобы самим убедиться в этом!

Приятного аппетита!