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Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно

На днях, попался новый для меня рецепт приготовления куриного филе. И так как рецепт новый, я сперва приготовила его для себя - как говорится "на пробу" На мое удивление, филе получилось бесподобным и невероятно вкусным.

Источник иллюстрации:traktirsuzdal.ru

Источник иллюстрации:traktirsuzdal.ru

Ингредиенты, которые дополняют блюдо подобраны - идеально, и менять или дополнять в блюде просто нет необходимости.

И почему я так раньше не готовила?

Итак, спешу поделиться рецептом:

Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно (делюсь рецептом)

Филе нарезаю на небольшие кусочки и слегка отбиваю молоточком с двух сторон.

Мясо солю и перчу по вкусу.

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Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно
Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно

Чернослив без косточек заливаю кипятком и оставляю на пять минут разбухнуть.

Через пройденное время, чернослив нарезаю тонкими полосками.

Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно (делюсь рецептом)

Ножом измельчаю грецкие орехи в мелкую крошку.

Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно (делюсь рецептом)

В сметану 15 % выдавливаю через пресс чеснок.

Все перемешиваю.

Если сметана густая, то ее можно разбавить кипяченой водой.

Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно (делюсь рецептом)

Форму для запекания смазываю сливочным маслом.

Выкладываю в один слой часть куриного филе.

На мясо выкладываю ореховую крошку и кусочки чернослива.

1 из 2
Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно
Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно

Начинку накрываю оставшимся филе, и сверху заливаю сметанным соусом.

Ставлю в разогретую духовку на 180 градусов и выпекаю 35 минут.

Через пройденное время, блюдо посыпаю натертым твердым сыром, и даю сыру расплавится и немного зарумяниться (10 - 15 минут)

Попробовала новый способ запекания куриного филе. Получилось очень вкусно (делюсь рецептом)

Готовое куриное филе получается, ну очень сочным и необыкновенно вкусным.

Очень рекомендую попробовать приготовить, чтобы самим убедиться в этом!

Приятного аппетита!

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филеготовим дома
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