Соте из баклажанов не требует серьезных кулинарных навыков. Готовится быстро и просто, а результат, как правило, превосходит все ожидания. У вас получится аппетитное, вкусное овощное блюдо, которое с легкостью займет достойное место в числе любимых. Продукты (на 6 порций) Баклажаны - 700 г Перец сладкий - 600 г Помидоры - 500 г Лук репчатый - 350 г Чеснок - 15 г Перец чили красный свежий - 1 шт. Кинза свежая - 100 г Паприка молотая - 2 ч. л. Базилик сушеный - 2 ч. л. Кориандр молотый - 2 ч. л. Перец черный молотый - 1/2 ч. л. Сахар - 1 ст. л. Соль - 3,5 ст. л. Масло растительное - 4 ст. л.

Пошаговый фото рецептСоте из баклажанов Нарезать баклажаны крупными кусочками и посыпать тремя столовыми ложками крупной соли. Оставить баклажаны на 30 минут, чтобы они дали сок. Через 30 минут баклажаны промыть под проточной водой и отжать. Разогреть на сковороде 3 ст. ложки растительного масла и обжарить лук, нарезанный полукольцами, до золотистого цвета в течение 3-х минут на среднем огне. Добавить сухой базилик, молотый кориандр, соль (0,5 ст. ложки), молотую сладкую паприку, сахар. Перемешать.

Добавить 1 ст. ложку растительного масла и сладкий перец, нарезанный на крупные части. Всё это еще раз перемешать и закрыть крышкой. Тушить 10 минут на слабом огне. Добавить баклажаны, перемешать. Тушить овощи под крышкой 15 минут на слабом огне. Добавить помидоры и продолжать тушить овощное рагу с баклажанами, сладким перцем и помидорами еще 10 минут на слабом огне. Добавить мелко нарезанный чеснок, острый перец чили и черный молотый перец, перемешать и тушить соте из баклажанов еще 2 минуты на слабом огне. Выключить огонь, посыпать овощное рагу с баклажанами мелко нарезанной свежей кинзой и перемешать.

Соте из баклажанов готово. Приятного аппетита!





