Готовлю почти на каждый праздник отбивные по-милански, а потом отбиваюсь от комплиментов

Это блюдо еще называют «слоновье ухо» за его размер. Но времени на приготовление много не потребуется (около 30 минут на четыре порции). Как только я выкладываю первые кусочки на сковороду, по квартире распространяется такой аромат, что все сбегаются на кухню подтвердить свое предположение: «Мама готовит отбивные».

Ингредиенты

Для отбивных по-милански на 4 порции потребуется:

телятина на кости — 4 шт., сыр — 100 г, яйцо — 2 шт., сахар – 1 ст. ложка, сливочное масло — 100 г, лимон — 1 шт., соль, зелень.

Чтобы отбивные получились сочными, мягкими и ароматными, стоит внимательно подойти к выбору основных ингредиентов.

Телятину нужно покупать в проверенных мясных лавках и обращать внимание на несколько признаков, которые подскажут, что продукт свежий, хранился и транспортировался правильно: цвет — розовый с белыми жировыми прожилками; упругость — телячье мясо должно пружинить при нажатии, не оставляя следов от пальцев; аромат — телятина пахнет молоком.

Яйца лучше выбирать фермерские с клеймом даты.

И, конечно, они должны быть чистыми. Добросовестный продавец уважительно относится к своим покупателям и проводит все необходимые этапы обработки.

Сыр для телячьих отбивных лучше брать твердых сортов и без растительных добавок. «Голландский» вполне подойдет.

Процесс приготовления

Нарезать отбивные вдоль до косточки в виде бабочки. Натереть сыр и добавить в него сахар и соль (если сыр соленый, то соль не обязательна). Для любителей остренького можно в сыр положить немного свежемолотого перца. Разбить в миску (широкую) яйца и взболтать. На сковороде растопить сливочное масло. Чтобы в процессе приготовления оно не подгорело, можно добавить растительного в соотношении 50:50. Посыпать отбивные кляром из сыра, обмакнуть в яйцо и выложить на сковороду. Обжарить с двух сторон по 4 минуты.

Варианты подачи

К отбивной по-милански в качестве гарнира можно подать картофельное блюдо или пасту.

Молодой картофель отварить в кожуре, а затем обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Выложить на тарелку, рядом положить мясо, полить лимонным соком и посыпать зеленью.

Вкусно будет и с обычной жареной картошкой, особенно если добавить к ней обжаренные шампиньоны и лук.

И, конечно, отличным гарниром к мясу будет паста. Макароны отварить, выложить на тарелку, немного полить маслом, в котором жарилась отбивная. Рядом выложить отбивную, сбрызнуть ее лимонным соком, украсить дольками лимона и зеленью.

Отбивную подают сразу после приготовления, чтобы насладиться ее мягкостью, сочностью и ароматом.