Готовлю почти на каждый праздник отбивные по-милански, а потом отбиваюсь от комплиментов
Это блюдо еще называют «слоновье ухо» за его размер. Но времени на приготовление много не потребуется (около 30 минут на четыре порции). Как только я выкладываю первые кусочки на сковороду, по квартире распространяется такой аромат, что все сбегаются на кухню подтвердить свое предположение: «Мама готовит отбивные».
Ингредиенты
Для отбивных по-милански на 4 порции потребуется:
- телятина на кости — 4 шт.,
- сыр — 100 г,
- яйцо — 2 шт.,
- сахар – 1 ст. ложка,
- сливочное масло — 100 г,
- лимон — 1 шт.,
- соль,
- зелень.
Чтобы отбивные получились сочными, мягкими и ароматными, стоит внимательно подойти к выбору основных ингредиентов.
Телятину нужно покупать в проверенных мясных лавках и обращать внимание на несколько признаков, которые подскажут, что продукт свежий, хранился и транспортировался правильно: цвет — розовый с белыми жировыми прожилками; упругость — телячье мясо должно пружинить при нажатии, не оставляя следов от пальцев; аромат — телятина пахнет молоком.
Яйца лучше выбирать фермерские с клеймом даты.
И, конечно, они должны быть чистыми. Добросовестный продавец уважительно относится к своим покупателям и проводит все необходимые этапы обработки.
Сыр для телячьих отбивных лучше брать твердых сортов и без растительных добавок. «Голландский» вполне подойдет.
Процесс приготовления
- Нарезать отбивные вдоль до косточки в виде бабочки.
- Натереть сыр и добавить в него сахар и соль (если сыр соленый, то соль не обязательна). Для любителей остренького можно в сыр положить немного свежемолотого перца.
- Разбить в миску (широкую) яйца и взболтать.
- На сковороде растопить сливочное масло. Чтобы в процессе приготовления оно не подгорело, можно добавить растительного в соотношении 50:50.
- Посыпать отбивные кляром из сыра, обмакнуть в яйцо и выложить на сковороду.
- Обжарить с двух сторон по 4 минуты.
Варианты подачи
К отбивной по-милански в качестве гарнира можно подать картофельное блюдо или пасту.
Молодой картофель отварить в кожуре, а затем обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Выложить на тарелку, рядом положить мясо, полить лимонным соком и посыпать зеленью.
Вкусно будет и с обычной жареной картошкой, особенно если добавить к ней обжаренные шампиньоны и лук.
И, конечно, отличным гарниром к мясу будет паста. Макароны отварить, выложить на тарелку, немного полить маслом, в котором жарилась отбивная. Рядом выложить отбивную, сбрызнуть ее лимонным соком, украсить дольками лимона и зеленью.
Отбивную подают сразу после приготовления, чтобы насладиться ее мягкостью, сочностью и ароматом.
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