ТАКОЕ БЛЮДО ПОКОРИЛО МИЛЛИОН СЕРДЕЦ.

Никто не верит, что я готовлю их так просто!

Как накормить семью, когда не хватает времени на готовку?

Сохраняйте в свою копилку легкий способ приготовления шикарного ужина!! Используйте простые рецепты и «дежурные» блюда, требующие минимального участия и времени.

Ингредиенты:

Фарш 400 гр

Чеснок 2 зубчика

Лук репчатый 1 шт

Соль по вкусу

Специи по вкусу

Картофель 4 шт

Перец болгарский 1/3 шт

Томатная паста 2 столовые ложки

Кипяток 350-400 мл

Пошаговое приготовление второго блюда — мясные шарики с картофелем:

Лук очистить и нарезать кубиком. Чеснок очистить и пропустить через пресс. К фаршу добавить лук, чеснок, специи и соль. Тщательно перемешиваем продукты и формируем мясные шарики небольшой формы. Для того чтобы фарш не приставал к ладоням, смачивайте их в воде или смазывайте в растительном масле. Картофель очистить. Каждый разрезать на две части. При помощи столовой ложки аккуратно сделайте углубления (как на видео). По 3-4 мясных шарика выкладываем в каждую половинку картофеля. Перемещаем в сковороду. Поверх мясных шариков выкладываем дольки болгарского перца. Оставшийся картофель положите тоже в сковороду. В отдельной миске смешиваем томатную пасту и кипяток. Добавляем 1/2 часть чайной ложки соли. Перемешиваем. Приготовленный соус отправляем в сковороду. По желанию посыпаем блюдо ароматными специями. Тушим 30 минут на среднем огне, накрыв сковороду крышкой. Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью.

Приятного аппетита друзья. Аппетитная картошка в томатном соусе с мясными шарики готова. Скорее подавайте угощение к столу. Наслаждайтесь вкусным, сытным, великолепным ужином.





