ТАКОЕ БЛЮДО ПОКОРИЛО МИЛЛИОН СЕРДЕЦ.

Никто не верит, что я готовлю их так просто!
Как накормить семью, когда не хватает времени на готовку?
Сохраняйте в свою копилку легкий способ приготовления шикарного ужина!! Используйте простые рецепты и «дежурные» блюда, требующие минимального участия и времени.
Ингредиенты:
- Фарш 400 гр
- Чеснок 2 зубчика
- Лук репчатый 1 шт
- Соль по вкусу
- Специи по вкусу
- Картофель 4 шт
- Перец болгарский 1/3 шт
- Томатная паста 2 столовые ложки
- Кипяток 350-400 мл
Пошаговое приготовление второго блюда — мясные шарики с картофелем:
- Лук очистить и нарезать кубиком.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс.
- К фаршу добавить лук, чеснок, специи и соль. Тщательно перемешиваем продукты и формируем мясные шарики небольшой формы. Для того чтобы фарш не приставал к ладоням, смачивайте их в воде или смазывайте в растительном масле.
- Картофель очистить. Каждый разрезать на две части. При помощи столовой ложки аккуратно сделайте углубления (как на видео).
- По 3-4 мясных шарика выкладываем в каждую половинку картофеля. Перемещаем в сковороду.
- Поверх мясных шариков выкладываем дольки болгарского перца. Оставшийся картофель положите тоже в сковороду.
- В отдельной миске смешиваем томатную пасту и кипяток. Добавляем 1/2 часть чайной ложки соли. Перемешиваем. Приготовленный соус отправляем в сковороду. По желанию посыпаем блюдо ароматными специями.
- Тушим 30 минут на среднем огне, накрыв сковороду крышкой. Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью.
Приятного аппетита друзья. Аппетитная картошка в томатном соусе с мясными шарики готова. Скорее подавайте угощение к столу. Наслаждайтесь вкусным, сытным, великолепным ужином.
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