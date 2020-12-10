Готовим дома

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ТАКОЕ БЛЮДО ПОКОРИЛО МИЛЛИОН СЕРДЕЦ.

Никто не верит, что я готовлю их так просто!

    
ТАКОЕ БЛЮДО ПОКОРИЛО МИЛЛИОН СЕРДЕЦ. Никто не верит, что я готовлю их так просто! Дети будут в восторге.

 

Как накормить семью, когда не хватает времени на готовку?

Сохраняйте в свою копилку легкий способ приготовления шикарного ужина!! Используйте простые рецепты и «дежурные» блюда, требующие минимального участия и времени.

Ингредиенты:

  • Фарш 400 гр
  • Чеснок 2 зубчика
  • Лук репчатый 1 шт
  • Соль по вкусу
  • Специи по вкусу
  • Картофель 4 шт
  • Перец болгарский 1/3 шт
  • Томатная паста 2 столовые ложки
  • Кипяток 350-400 мл

 

Пошаговое приготовление второго блюда — мясные шарики с картофелем:

  1. Лук очистить и нарезать кубиком.
  2. Чеснок очистить и пропустить через пресс.
  3. К фаршу добавить лук, чеснок, специи и соль. Тщательно перемешиваем продукты и формируем мясные шарики небольшой формы. Для того чтобы фарш не приставал к ладоням, смачивайте их в воде или смазывайте в растительном масле.
  4. Картофель очистить. Каждый разрезать на две части. При помощи столовой ложки аккуратно сделайте углубления (как на видео).
  5. По 3-4 мясных шарика выкладываем в каждую половинку картофеля. Перемещаем в сковороду.
  6. Поверх мясных шариков выкладываем дольки болгарского перца. Оставшийся картофель положите тоже в сковороду.
  7. В отдельной миске смешиваем томатную пасту и кипяток. Добавляем 1/2 часть чайной ложки соли.
    Перемешиваем. Приготовленный соус отправляем в сковороду. По желанию посыпаем блюдо ароматными специями.
  8. Тушим 30 минут на среднем огне, накрыв сковороду крышкой. Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью.

Приятного аппетита друзья. Аппетитная картошка в томатном соусе с мясными шарики готова. Скорее подавайте угощение к столу. Наслаждайтесь вкусным, сытным, великолепным ужином.



 

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