Паштет из печени печени

Паштет из печени – одно из самых классных дополнений к свежему хлебу, это отличный вариант вкусного завтрака или легкого перекуса для всей семьи. Конечно, проще всего купить паштет в магазине, но только представьте, какая вкусная и полезная получится закуска, если вы сделаете ее своими руками. К тому же, приготовить паштет из печени самостоятельно не сложно и вы сможете с легкостью регулировать его вкус, добавляя те или иные ингредиенты и специи. Поверьте, это совсем не сложно и не отнимает много времени, а итоговый результат настолько великолепен, что домашний паштет быстро станет вашим любимчиком.

Паштет из печени можно готовить из печени говядины, свинины, курицы, индейки или кролика. Вкус вашего паштета будет напрямую зависеть от качества печени, поэтому приобретайте свежую охлажденную печень в проверенных местах. Преимущество охлажденной печени перед замороженной заключается в том, что вы без труда сможете оценить ее цвет – а именно он и является одним из важнейших показателей ее качества.

Говяжья печень должна иметь темно-бордовый или коричневый цвет, напоминающий черешню, и чем старше животное, тем более темной будет его печень. Помните, что печень накапливает токсины, поэтому приобретать печень старого животного не стоит. К тому же, после термической обработки она может остаться жесткой. Чем ярче оттенок печени – тем моложе животное. На говяжьей печени обычно присутствует белая пленка, которая легко отделяется, если продукт свежий. На срезе у печени видны желчные протоки – по цвету они не должны отличаться от самой печени. Если они серые – перед вами печень больного животного.

Свиная печень, как и говяжья, отличается бордово-коричневым цветом и крупными размерами. Слишком мелкую свиную печень (весом менее 1,5 кг) лучше не брать, так как она чаще всего бывает у больных животных. От покупки слишком светлой или слишком темной печени лучше отказаться. Качественная куриная печень также имеет коричневый цвет с бордовым оттенком, наличие желтого оттенка недопустимо. Не должно быть на куриной печени и зеленоватых пятен – это признак повреждения желчного пузыря при обработке, и такая печень будет горчить.

Любая печень не должна иметь отталкивающего кислого запаха, серого налета, сгустков крови или странных включений в структуре – все это говорит о ее несвежести. Консистенция печени должна быть однородной и напоминать губку, запах должен быть слегка сладковатым, поверхность – влажной и блестящей, а на срезе продукт должен иметь небольшое количество сосудов и протоков. Вмятина от пальца на свежей печени постепенно исчезнет, а на размороженной останется.

Предварительная подготовка печени заключается в том, что с нее нужно снять пленку, а также удалить желчные протоки и крупные кровеносные сосуды. На свиной печени пленка более тонкая и менее заметная, чем на говяжьей, а на печени птицы она и вовсе отсутствует. Снять пленку с говядины можно легко, подцепив ее острым ножом, а что касается свинины, то это будет проще сделать, обдав печень кипятком или поместив в горячую воду на 30 секунд. Чтобы сделать печень более нежной и воздушной, а также избавиться от возможной горечи, которой нередко грешить свиная печень, ее рекомендуется замочить в воде или молоке на 1-3 часа. Дополнительно можно растворить в жидкости 1 столовую ложку пищевой соды. После этой процедуры важно тщательно промыть печень под проточной водой.

Следующий этап – термическая обработка. Печень можно отварить, пожарить или потушить. Наиболее полезный, менее калорийный и самый распространенный вариант подготовки печени при приготовлении паштета из печени – это ее отваривание. Если печень варится целым куском, это занимает, в среднем, от 30 до 40 минут, а нарезанная на небольшие кусочки печенка будет готова уже через 15 минут. Готовность печени можно определить, проткнув ее ножом – выделяющийся сок должен быть почти бесцветным. Если он розовый, печень еще не приготовилась. Остужать печень лучше в бульоне, в котором она варилась, чтобы продукт не потемнел и не стал сухим.

Готовая печень измельчается в блендере или в мясорубке вместе с другими ингредиентами – это могут быть предварительно обжаренные лук, морковь или грибы, чеснок, сливки, сливочное масло, зелень, чернослив или грецкие орехи. Так, морковь придаст паштету легкую сладость, а грибы – неповторимый аромат. Не забывайте и про специи – черный перец, кориандр и мускатный орех отлично оттенят вкус блюда. Далее паштет из печени выкладывается в форму, несколько маленьких формочек или баночку и заливается сверху небольшим слоем сливочного масла – это защищает продукт от заветривания. Перед подачей паштет следует охладить в течение нескольких часов. Не забывайте, что паштет может храниться в холодильнике всего 2-3 дня, поэтому старайтесь употребить его до этого срока и не готовьте в очень больших количествах.

Паштет из печени также можно готовить в духовке, соединив сырую измельченную печень с другими ингредиентами и разложив смесь по порционным формочкам для запекания – у вас получится невероятно изысканное праздничное блюдо, да еще и диетическое. Украсьте формочки с готовым паштетом лавровыми листьями, ягодами клюквы, горошинами перца, зернами граната, веточками зелени или пластинками поджаренных грибов – и ваши гости будут в неописуемом восторге. К паштету подайте свежий или слегка поджаренный хлеб. Также отличной закуской станет паштет в тарталетках или заполненные паштетом яичные белки (это лучше делать с помощью кондитерского мешка). Еще один интересный вариант приготовления паштета на праздник – в виде рулета. Для этого измельченную блендером паштетную массу необходимо выложить на пищевую пленку ровным слоем, а сверху смазать размягченным сливочным маслом, при желании добавив измельченную зелень, и завернуть рулетом. Перед подачей такой рулет должен постоять в холодильнике 2-3 часа.

А теперь взгляните на наши рецепты, чтобы убедиться, насколько просто готовится паштет из печени!

Паштет из куриной печени

Ингредиенты:

500 г куриной печени,

200 г сливочного масла,

100 мл сливок,

2-3 зубчика чеснока,

соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Растопить 100 г сливочного масла в сковороде и обжарить печень до готовности. В оставшемся масле слегка обжарить раздавленные зубчики чеснока. Печень, чеснок вместе с маслом, сливки, соль и перец перемешать до однородной консистенции в блендере. Выложить паштет в подготовленную емкость и залить сверху оставшимся растопленным маслом (100 г). Убрать в холодильник на пару часов, чтобы паштет застыл.

Паштет из говяжьей печени

Ингредиенты:

600 г говяжьей печени,

300 г шампиньонов,

1 луковица,

1 морковь,

80 г сливочного масла,

3 столовые ложки растительного масла,

соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Отварить печень в кипящей воде на среднем огне до готовности. Остудить в бульоне. Разогреть растительное масло в сковороде. Обжарить крупно нарезанные лук и морковь в течение 5-7 минут. Выложить в миску и остудить. В той же сковороде обжарить нарезанные грибы в течение 5 минут, после чего также остудить. Соединить все ингредиенты, отжав лишнее масло, и измельчить с помощью блендера или мясорубки. Добавить размягченное сливочное масло, соль и перец по вкусу. Взбить массу погружным блендером. Выложить паштет в емкость, накрыть или затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник.

Паштет из свиной печени

Ингредиенты:

500 г свиной печени,

1 луковица,

1 морковь,

150 г сливочного масла,

соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Отварить печень до готовности и остудить. Растопить немного сливочного масла в сковороде (около 30 г) и обжарить нарезанные соломкой лук и морковь в течение 5-7 минут. Измельчить овощи и печенку, используя блендер или мясорубку, после чего соединить с помощью погружного блендера с оставшимся размягченным маслом (около 70 г). Посолить и поперчить. Выложить паштет в форму или баночку, полить растопленным сливочным маслом (около 50 г) и убрать в холодильник.

Паштет из печени индейки

Ингредиенты:

400 г печени индейки,

1 луковица,

100 мл сливок (20%),

50 мл коньяка,

40 г сливочного масла,

40 г растительного масла,

2 зубчика чеснока,

соль и молотый черный перец по вкусу,

1 веточка розмарина для украшения.

Приготовление:

Обжарить в растительном масле нарезанный кубиками лук и мелко нарезанный чеснок в течение 2 минут. Добавить нарезанную небольшими кусочками печень индейки и готовить на среднем огне 20 минут. Затем влить коньяк и тушить, пока жидкость не испарится, около 5-7 минут. Затем добавить сливки, соль и перец по вкусу. Готовить, пока количество жидкости не уменьшится вдвое, около 10-15 минут. Получившуюся массу взбить блендером до получения однородной консистенции и выложить паштет в формы. Залить сверху растопленным сливочным маслом, украсить веточкой розмарина и убрать в холодильник на 1-2 часа.

Паштет из печени с салом

Ингредиенты:

350 г свиной печени,

1 луковица,

1 морковь,

80 г свиного сала,

40 г сливочного масла,

соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

Срезать с сала шкурку и нарезать на кусочки произвольного размера. Выложить на разогретую сухую сковороду и вытопить жир. Добавить нарезанный кубиками лук и тертую на средней терке морковь. Жарить около 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Затем добавить печень, нарезанную на кусочки. Посыпать солью и перцем, перемешать и жарить от 15 до 20 минут до готовности. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера и разложить паштет по емкостям. Полить паштет растопленным сливочным маслом и поставить в холодильник на несколько часов перед подачей на стол.

Паштет из печени в духовке

Ингредиенты:

300 г печени (говяжьей, свиной или куриной),

80 г сливочного масла,

30 мл молока,

1 яйцо,

1 зубчик чеснока,

1 столовая ложка коньяка,

1 зубчик чеснока,

соль, молотый черный перец и мускатный орех по вкусу,

лавровые листья для украшения.

Приготовление:

Измельчить печень с помощью блендера. Добавить яйцо, чеснок, молоко и коньяк. Пюрировать все вместе. Добавить соль, специи и 30 г растопленного сливочного масла. Все хорошо перемешать. У вас должна получиться жидкая масса. Ее нужно разлить по порционным формочкам. Желательно использовать при этом маленькое сито, чтобы в нем задерживались комочки, и паштет был более однородным. Далее формочки следует поместить в большую форму и влить воду, чтобы она доходила до середины формочек. Готовить паштет на водяной бане при 180 градусах в течение 25-30 минут. Если ваш паштет из куриной печени, время приготовления будет сокращено до 20 минут. Готовый паштет остудить до комнатной температуры, полить оставшимся растопленным маслом, украсить лавровыми листьями и поставить в холодильник, чтобы он застыл.

Паштет из печени диетический

Ингредиенты:

300 г говяжьей печени,

300 мл обезжиренного молока,

3 яйца,

соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Отварить яйца вкрутую. Печень нарезать на небольшие кусочки. Выложить в казан или емкость для запекания с толстыми стенками. Посолить и добавить специи по вкусу. Влить молоко. Накрыть емкость крышкой и запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Жидкость слить, а печень измельчить в блендере. Затем добавить яичные желтки и взбить массу блендером. Добавить соль и специи по вкусу, снова взбить. Паштет можно выложить в банку или форму, а можно заполнить им яичные белки, используя кондитерский мешок.

Паштет из печени с морковью и луком

Ингредиенты:

600 г говяжьей печени,

2 средних моркови,

1 большая луковица,

70 г сливочного масла,

2 столовые ложки растительного масла,

3 лавровых листа,

5-6 горошин душистого перца,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки мускатного ореха,

1/4 чайной ложки молотого черного перца.

Приготовление:

Нарезанную на крупные куски печень отварить в течение 15 минут, добавив в воду лавровый лист и душистый перец. Остудить печень и нарезать помельче. Разогреть растительное масло в сковороде. Обжарить нарезанный полукольцами лук и тертую на крупной терке морковь в течение 5 минут. Добавить печень, влить 1/2 стакана воды, посолить и тушить, накрыв сковороду крышкой, 15 минут. Остудить содержимое сковороды и взбить с помощью блендера. Добавить размягченное сливочное масло, мускатный орех и черный перец. Взбить еще раз, выложить паштет в емкость и убрать в холодильник.

Домашний паштет из печени получается очень вкусным и сытным, советуем поскорее попробовать! Приятного аппетита!