Один из самых популярных способов приготовления шампиньонов. Грибы сперва обжаривают с луком и чесноком, а затем недолго тушат в сметане.

Продукты Шампиньоны - 300-400 г Лук крупный - 2 шт. Чеснок - 3 зубчика Сметана - 100-150 мл Соль - по вкусу Перец молотый - по вкусу Масло растительное - 100 мл Это очень быстрый и простой рецепт жареных шампиньонов. Вкусный и легкий гарнир прекрасно подойдет к мясу. Грибы со сметаной порадуют ваших близких отличным вкусом. Пошаговый фото рецептГрибы со сметаной Как приготовить грибы со сметаной:



Нарезать грибы. Нарезать кубиком лук. Измельчить чеснок. В разогретое масло высыпать чеснок. Высыпать лук. Обжарить до золотистого цвета. Высыпать шампиньоны и обжарить на среднем огне, помешивая, до готовности (несколько минут). Посолить, поперчить и добавить сметану. Тушить грибы со сметаной ещё 3-5 минут.

Видео рецепт Грибы со сметаной



