4 ошибки при квашении капусты, из-за которых она получается невкусной

Квашеная капуста не только вкусная, но и полезная, поскольку в ней содержится витамин С, способствующий укреплению иммунитета. Кроме того, данный продукт улучшает пищеварение. Главное, при домашнем приготовлении не сделать ошибки, из-за которых этот овощ получится невкусным.

Слишком долго держат капусту в теплом месте

Для полноценного заквашивания достаточно 3-4 дня, при этом капусту необходимо держать не в тепле, а при комнатной температуре, от +22 до +24 градусов по Цельсию. После этого продукт рекомендуется перенести в прохладное место. Эту закуску смело можно хранить на морозе, от чего она будет только вкуснее.

Не перемешивают квашеную капусту

Во время брожения данного продукта образуются газы, которые обязательно нужно выпускать. Поэтому квашеную капустку рекомендуется каждый день протыкать на всю толщу длинной спицей.

Хотя лучше периодически овощ перемешивать руками. Для этого содержимое кастрюли или ведра вываливают в большой тазик, а после манипуляций возвращают обратно. Подобную процедуру можно делать 1 раз в 2-3 дня.

Квасят позднюю капусту

Поздние сорта овоща предназначены для длительного хранения. Но для заквашивания они не подходят ввиду низкого содержания сахаров. Кочаны накапливают их постепенно при хранении. Поэтому для заквашивания поздняя капустка становится пригодной только с конца декабря.

К этому моменту в ней будет уже достаточно сахаров для того, чтобы запустить процесс брожения. Поздние сорта овоща отличаются тяжелым и плотным кочаном с тонкими листьями.

Если же ждать столько времени вы не хотите, то рекомендуется выбирать белокочанную капусту среднепозднего срока созревания. Например, таких сортов как Слава, Зимовка, Амагер.

Стоит брать кочаны массой не менее 700 грамм, при этом рекомендуется обращать внимание на плотность и отсутствие видимых повреждений.

Экономят на соли

Не стоит экономить на этом продукте, поскольку недостаток соли приведет к тому, что процесс заквашивания будет слишком долгим или не начнется вообще. Правильной пропорцией считается 1 столовая ложка соли, то есть примерно 30 грамм, на 1 килограмм нашинкованной овощной культуры.

Для заквашивания необходимо использовать обыкновенную каменную поваренную соль. Йодированная в этом случае не подойдет, впрочем, как и для других заготовок. Дело в том, что в состав такого продукта входит йод, который тормозит процесс брожения. Такая капустка будет долго не заквашиваться, а рассол получится слизким с неприятным запахом.