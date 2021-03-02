Когда намечаются дружеские посиделки: тарелка всегда остается пустой, готовлю восточные гренки

Если вы любите приглашать в гости друзей, но терпеть не можете долго и нудно готовить для них угощение, то выручат гренки. От вкусной закуски все будут в восторге.

Ингредиенты

Для рецепта понадобятся продукты:

тонкий армянский лаваш — 1 упаковка; плавленый сыр — 2-3 штуки; крабовые палочки; укроп — 1 пучок; чеснок — 4 зубца; яйца — 2-3 штуки; мука — 2 ч. ложки; рафинированное подсолнечное масло — 2 ст. ложки.

Приготовление

Очищаем крабовые палочки и мелко нарезаем. Чистим чеснок и давим его через пресс. Плавленые сырки натираем на мелкой терке и смешиваем с чесноком. Промываем зелень укропа и мелко ее нарезаем.

Из лепешек лаваша вырезаем четыре одинаковых прямоугольника. Один из них хорошенько промазываем сырной смесью. Посыпаем его нарезанным укропом.

Затем выкладываем крабовые палочки. Накрываем другим листом лаваша, заполняем его начинкой таким же образом.

Повторяем то же самое третий раз. Накрыв последним листом лаваша, слегка прижимаем его сверху.

При помощи острого ножа разрезаем получившийся брикет на кусочки удобного размера.

Смешиваем в миске яйца и муку. Взбиваем смесь вилкой или венчиком. Обмакиваем в нее наши гренки и обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Горячие гренки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Блюдо готово, можно подавать.

Чем заменить крабовые палочки

Попробуйте приготовить гренки с отварными креветками или кальмарами. Можно использовать отварное или жареное рыбное филе. Дороговато, но безумно вкусно получаются гренки с крабовыми консервами.

Можно заменить палочки маринованными осьминогами. Получается тоже очень вкусно, но немного жестковато.

Еще можно использовать колбасу, ветчину, отварное или копченое куриное мясо. Замечательным дополнением к этим продуктам будут овощные замороженные смеси: «Лечо», «Мексиканская», «Гавайская».

Можно экспериментировать, придумывать варианты в грибами, с вареным фаршем. Используйте любые ароматные травы и пряности, которые вы любите.

Закуска придется по вкусу как взрослым, так и детям. Прекрасно сочетается с любыми напитками: колой, пивом, кофе, фруктовыми соками.

Гренки можно подавать с различными соусами: майонезом, сливочно-сырным, чесночно-сметанным, пряным томатным. Блюдо очень вкусное даже в холодном виде.

Но при всех достоинствах гренки имеют один недостаток — они очень быстро заканчиваются.

Поэтому заранее запаситесь продуктами, чтобы иметь возможность приготовить дополнительную порцию.