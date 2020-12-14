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Быстрое тесто для пиццы на кефире.

  Кто-то любит тесто с применением кефира, или просто нужно его использовать, ведь стоит он долго в холодильнике. В любом случае тесто получается очень вкусным.

тесто на кефире без дрожжей

Нам понадобится:

  • Мука — 2,5 стакана;
  • Кефир — 1 стакан;
  • Растительное масло — 10 мл;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Соль — 1/3 ч. л;
  • Сода — 1/3 ч. л.

Шаг 1.

  В миске смешиваем муку, соль и соду.

Шаг 2.

  В другой миске смешиваем яйцо, кефир и растительное масло.

Шаг 3.

  Теперь в жидкую массу постепенно всыпаем сухую и перемешиваем, получается липкое однородное тесто.

  Не вымешивайте долго, чтобы из теста не ушло много воздуха, иначе тесто получится жесткое и «забитое».

Шаг 4.

  Теперь, желательно иметь форму для пиццы или любой другой выпечки. Руки вымачиваем растительным маслом и руками кладем тесто в хорошо смазанную маслом формочку. Распределяем ровным слоем и далее уже работаем с начинкой.

Вот еще хороший рецептик:

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