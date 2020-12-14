Быстрое тесто для пиццы на кефире.

Кто-то любит тесто с применением кефира, или просто нужно его использовать, ведь стоит он долго в холодильнике. В любом случае тесто получается очень вкусным.
Нам понадобится:
- Мука — 2,5 стакана;
- Кефир — 1 стакан;
- Растительное масло — 10 мл;
- Яйцо — 1 шт;
- Соль — 1/3 ч. л;
- Сода — 1/3 ч. л.
Шаг 1.
В миске смешиваем муку, соль и соду.
Шаг 2.
В другой миске смешиваем яйцо, кефир и растительное масло.
Шаг 3.
Теперь в жидкую массу постепенно всыпаем сухую и перемешиваем, получается липкое однородное тесто.
Не вымешивайте долго, чтобы из теста не ушло много воздуха, иначе тесто получится жесткое и «забитое».
Шаг 4.
Теперь, желательно иметь форму для пиццы или любой другой выпечки. Руки вымачиваем растительным маслом и руками кладем тесто в хорошо смазанную маслом формочку. Распределяем ровным слоем и далее уже работаем с начинкой.
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