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Гречневая каша с мясом и овощами в духовке.

Вкусно и полезно!

    
Вкусно и полезно! Гречневая каша с мясом и овощами в духовке.

 

Перед приготовлением блюда, попробуйте обжарить гречневую крупу на сухой сковороде в течении 3-4 минут. Крупа станет более ароматной, насыщенной. Гречневая каша будет вкуснее и изысканнее. Когда будите обжаривать крупу, старайтесь как можно чаще помешивать её, чтобы она не пригорела.

Ингредиенты:

  • Гречневая крупа 160 гр
  • Морковь 1 шт
  • Лук репчатый 1 шт
  • Куриное филе 400 гр (или филе индейки)
  • Щепотка соли
  • Лавровый лист 2 шт
  • Чёрный молотый перец по вкусу
  • Чеснок 3-4 зубчика

 

Пошаговое приготовление второго блюда — гречневая каша с мясом и овощами в духовке:

  1. Куриное филе промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте филе мелким кубиком.
  2. Лук и морковь очистите. Морковь измельчите на крупной терке, лук нарежьте кубиком. По вкусу и желанию в блюдо можно добавить кусочки болгарского сладкого перца.
  3. Чеснок очистите и меленько порубите.
  4. Подберите подходящую форму для запекания. Выложите гречневую крупу и залейте кипячёной горячей водой. Ориентировочно 400-500 мл.
  5. Далее — в форму добавьте лук, морковь, чеснок и кусочки мяса. Не забудьте добавить соль и чёрный молотый перец. Перемешайте ингредиенты.
  6. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Форму поставьте на среднюю полку, накрыв крышкой или фольгой.
    Матовой стороной наружу, глянцевой — внутрь. Время приготовления блюда 40-50 минут (в зависимости от мощности вашей духовки). За 10-15 минут до окончания можно снять крышку/убрать плёнку и дать возможность подрумяниться верхнему слою. После приготовления оставьте блюдо в духовке, желательно до полного остывания.
  7. По желанию украсьте блюдо рубленой зеленью и добавьте две столовые ложки оливкового масла для аромата и вкуса.

Гречневая каша с мясом и овощами в духовке готова. Приятного аппетита.

Гречневую крупа часто включают в рацион многих диет. Крупа помогает ускорить обмен веществ, что приводит к снижению веса. В крупе содержится множество полезных веществ, витаминов, которые нужны нашему организму. Поэтому смело включайте в свой еженедельный рацион гречневую кашу!

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