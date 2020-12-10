Вкусно и полезно!

Перед приготовлением блюда, попробуйте обжарить гречневую крупу на сухой сковороде в течении 3-4 минут. Крупа станет более ароматной, насыщенной. Гречневая каша будет вкуснее и изысканнее. Когда будите обжаривать крупу, старайтесь как можно чаще помешивать её, чтобы она не пригорела.

Ингредиенты:

Гречневая крупа 160 гр

Морковь 1 шт

Лук репчатый 1 шт

Куриное филе 400 гр (или филе индейки)

Щепотка соли

Лавровый лист 2 шт

Чёрный молотый перец по вкусу

Чеснок 3-4 зубчика

Пошаговое приготовление второго блюда — гречневая каша с мясом и овощами в духовке:

Куриное филе промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте филе мелким кубиком. Лук и морковь очистите. Морковь измельчите на крупной терке, лук нарежьте кубиком. По вкусу и желанию в блюдо можно добавить кусочки болгарского сладкого перца. Чеснок очистите и меленько порубите. Подберите подходящую форму для запекания. Выложите гречневую крупу и залейте кипячёной горячей водой. Ориентировочно 400-500 мл. Далее — в форму добавьте лук, морковь, чеснок и кусочки мяса. Не забудьте добавить соль и чёрный молотый перец. Перемешайте ингредиенты. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Форму поставьте на среднюю полку, накрыв крышкой или фольгой. Матовой стороной наружу, глянцевой — внутрь. Время приготовления блюда 40-50 минут (в зависимости от мощности вашей духовки). За 10-15 минут до окончания можно снять крышку/убрать плёнку и дать возможность подрумяниться верхнему слою. После приготовления оставьте блюдо в духовке, желательно до полного остывания. По желанию украсьте блюдо рубленой зеленью и добавьте две столовые ложки оливкового масла для аромата и вкуса.

Гречневая каша с мясом и овощами в духовке готова. Приятного аппетита.

Гречневую крупа часто включают в рацион многих диет. Крупа помогает ускорить обмен веществ, что приводит к снижению веса. В крупе содержится множество полезных веществ, витаминов, которые нужны нашему организму. Поэтому смело включайте в свой еженедельный рацион гречневую кашу!



