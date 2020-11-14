Рассыпчатое тыквенное печенье

желток + молоко (1 ч.л. ) для смазывания

яйцо (белок в тесто) - 1 шт.

тыква запеченная – 200 гр. (мой рецепт -

тыква запеченная – 200 гр. (мой рецепт -

У меня получилось 60 шт.

1 Муку просеять через сито (380 гр.), добавить соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, размешать. Охлажденное масло добавляем в муку и растираем руками.

2 Сделать в крошке в середине углубление, добавить белок, тыквенное пюре, сметану.

3 Замесить тесто, при необходимости добавить не много муки.

Добавить семечки и вымесить в тесто.

4 Тесто разделить пополам, так удобнее будет раскатывать.

5 Тесто раскатать лепешку в виде прямоугольника, толщиной примерно 3 мл, разрезать лепешку произвольно на полоски.

6 Противень застелить бумагой для выпечки, выложить печенье, смазать яичной смесью.

Выпекать 15-20 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.

7 Готовое печенье выкладываем с противня на блюдо.

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!