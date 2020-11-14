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Рассыпчатое тыквенное печенье

Рассыпчатое тыквенное печенье

Фото к рецепту: Рассыпчатое тыквенное печенье
ДомашняяПростой
2632900
Автор: HomeRecipes13 сентября 2020, 17:04

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • тыква запеченная – 200 гр. (мой рецепт -
  • мука пшеничная – 380-420 гр.
  • сметана - 2 ст.л.
  • яйцо (белок в тесто) - 1 шт.
  • масло сливочное – 100 гр.
  • сахар – 100 гр.
  • разрыхлитель – 10 гр.
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • соль - 1/3 ч.л.
  • семечки тыквенные жаренные - 30 гр.
  • желток + молоко (1 ч.л. ) для смазывания

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

У меня получилось 60 шт.

 

1 Муку просеять через сито (380 гр.), добавить соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, размешать. Охлажденное масло добавляем в муку и растираем руками.

2 Сделать в крошке в середине углубление, добавить белок, тыквенное пюре, сметану.

3 Замесить тесто, при необходимости добавить не много муки.

Добавить семечки и вымесить в тесто.

4 Тесто разделить пополам, так удобнее будет раскатывать.

5 Тесто раскатать лепешку в виде прямоугольника, толщиной примерно 3 мл, разрезать лепешку произвольно на полоски.

6 Противень застелить бумагой для выпечки, выложить печенье, смазать яичной смесью.

Выпекать 15-20 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.

7 Готовое печенье выкладываем с противня на блюдо.

 

Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!

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выпечка
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