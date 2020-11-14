Рассыпчатое тыквенное печенье
ИНГРЕДИЕНТЫ
- тыква запеченная – 200 гр. (мой рецепт -
- мука пшеничная – 380-420 гр.
- сметана - 2 ст.л.
- яйцо (белок в тесто) - 1 шт.
- масло сливочное – 100 гр.
- сахар – 100 гр.
- разрыхлитель – 10 гр.
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- соль - 1/3 ч.л.
- семечки тыквенные жаренные - 30 гр.
- желток + молоко (1 ч.л. ) для смазывания
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
У меня получилось 60 шт.
1 Муку просеять через сито (380 гр.), добавить соль, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, размешать. Охлажденное масло добавляем в муку и растираем руками.
2 Сделать в крошке в середине углубление, добавить белок, тыквенное пюре, сметану.
3 Замесить тесто, при необходимости добавить не много муки.
Добавить семечки и вымесить в тесто.
4 Тесто разделить пополам, так удобнее будет раскатывать.
5 Тесто раскатать лепешку в виде прямоугольника, толщиной примерно 3 мл, разрезать лепешку произвольно на полоски.
6 Противень застелить бумагой для выпечки, выложить печенье, смазать яичной смесью.
Выпекать 15-20 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.
7 Готовое печенье выкладываем с противня на блюдо.
Приятного аппетита! Готовьте с удовольствием!
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