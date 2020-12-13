Торт Чародейка - он же Бостонский кремовый торт

Да, да история повторяется. Многие помнят шикарный пирог Невский (он же Лакомка, он же Юбилейный), который на поверку оказался российской версией знаменитого Tarte Tropezienne - любимого пирога Бриджит Бардо.

А вот на днях я, по просьбе одной из моих читательниц задался целью найти рецепт торта “Чародейка”, который тоже в свое время стал настоящим событием в кондитерском мире советской России.

Вы, конечно, помните этот торт - нежный бисквит со сливочным кремом, политый шоколадной глазурью. Один из первых двух тортов, что продавались сразу в фирменных заводских коробках. Второй торт назывался “Москвичка”. О нем я еще обязательно напишу. А пока вернемся к Чародейке.

Торт один, рецептов - масса

В поисках “того самого” рецепта “Чародейки” я зарылся в советские сборники рецептов конца прошлого века, и среди множества весьма странных рецептур нашел три вполне похожие на правду техкарты. Все они назывались тортом Чародейка, но имели некоторые различия.

Какие? В одном рецепте бисквит делался с разрыхлителем, а в двух других - нет. Были различия и в ингредиентах глазури (предлагалось использовать какао-порошок или шоколад), и в составе крема (мука или крахмал, ванилин или натуральная ваниль).

Короче, мне было что проверить. И проверять я решил на практике, приготовив заодно новые десерты для гостей ресторана, где работаю.

Я испек пять разных тортиков, комбинируя вариации найденных рецептов, и предложил их продегустировать заглянувшему ко мне в гости шеф-повара соседнего ресторана, с которым когда-то давно работал. Скажу сразу, что он, выросший и проживший большую часть жизни далеко за пределами нашей необъятной Родины, про торт “Чародейка” и слыхом не слыхивал.

Попробовав два кусочка из пяти ему предложенных, маэстро с ходу задал огорошивший меня вопрос: “Ты решил ввести в меню Бостонский кремовый торт?”

После его ухода я нагуглил "Boston Cream Pie Recipe” и понял, что нет в этом мире ничего такого, что нельзя было бы повторить и переназвать. Да и сам Бостонский торт тоже ни разу не оригинальный рецепт. История гласит, что однажды кондитер ресторана Parker House в Бостоне полил шоколадной глазурью английский кремовый торт. Получилось очень вкусно и родился Бостонский торт, который мы с вами знаем как “Чародейку”.

Рецепт торта Чародейка

Для бисквита:

125 г муки

150 г сахара

4 яйца

1ч.л. лимонного сока

1ч.л. разрыхлителя

3 ст.л. рафинированного растительного масла

Для крема:

2 яйца (или 5 желтков)

100 г сахара

35 г кукурузного крахмала

50 г сливочного масла

50 мл молока

1ч.л. ванильного экстракта

100 мл сливок 30%

0,5 ст.л. сахарной пудры

Для шоколадной глазури:

3 ст.л какао-порошка

4 ст.л сливок 35%

4 ст.л сахарной пудры

50 г сливочного масла

Как сделать торт Чародейка

Я знаю, что как только я пишу рецепты популярных тортов, в комментарии приходят множества “знатоков” от десертной кулинарии, которые начинают ссылаться на несуществующие рецепты в ГОСТах (Ну не содержат ГОСТы точных рецептур, когда вы это поймете?) и уверять, что мой рецепт “не правильный".

Отвечаю сразу всем. Это - мой рецепт. Я проверил все имеющиеся у меня варианты и выбрал этот. Не нравится? Напишите свой. Я его тоже обязательно проверю!

Как испечь бисквит для Чародейки

В чашу миксера разбейте яйца и начинайте их взбивать на средней спорости. Постепенно, не останавливая взбивания, всыпьте сахар. Затем добавьте лимонный сок и продолжайте взбивать на максимальной скорости примерно 7 минут.

Остановите миксер, добавьте просеянные вместе муку и рахрыхлитель и лопаткой замесите тесто. Долго не мешайте, чтобы сохранить воздушность.

В конце замеса отложите пару ложек теста в отдельную посуду и смешайте их с маслом. Не переживайте сильно, если в этой смеси появятся комочки, это нормально. Теперь вам нужно ее аккуратно лопаткой подмешать к основной массе.

Нагрейте духовку до 175° C,

Как сделать крем для Чародейки

В начинку этого торта идет очень густой заварной крем, который выкладывается в качестве прослойки между двумя коржами.

Заварной крем готовится по классической технологии. Нужно взбить яйца (или одни желтки) вместе с сахаром, затем смешать их с крахмалом и экстрактом ванили до однородности. Все это перелить в сотейник и поставить на огонь.

Нагревая и постоянно помешивая, тонкой струйкой влить подогретое до примерно 40° C молоко. И потом варить до загустения. В горячий крем добавить сливочное масло и снова тщательно перемешать.

Полученную смесь перелейте в чистую миску, укройте пленкой в контакт и остудите при комнатной температуре. Остывший крем уберите в холодильник.

Спустя час-полтора, смешайте холодные сливки с сахарной пудрой и взбейте до пышной пены. Достаньте крем из холодильника и аккуратно смешайте со взбитыми сливками.

Как сделать шоколадную глазурь

В сотейнике соедините сливки, сахар и какао-порошок. Поставьте на огонь и нагревайте, помешивая. Когда смесь станет однородной, положите сливочное масло и несколько минут варите глазурь на среднем огне до небольшого загустения.

Снимите с огня и немного остудите. Правильная глазурь должна быть достаточно жидкой, чтобы покрыть торт тонким слоем. Но достаточно тягучей, чтобы не стекать с него.

Как собрать торт Чародейка

Достаньте из холодильника отлежавшийся там 6-8 часов бисквит. Снимите пленку и разрежьте его на два коржа. Один поместите на тарелку. На него нужно выложить весь крем. Он должен быть очень густым - тогда ляжет толстым слоем и не будет стекать с краев бисквита на тарелку.

Сверну уложите второй бисквитный корж и подровняйте края. Теперь полейте торт горячей глазурью и разровняйте ее верхний слой кондитерским шпателем.

Готовый торт Чародейке уберите в холодильник, чтобы глазурь застыла и кристаллизовалась.

Вот и все! Вы испекли обалденно вкусный торт! Не важно, как его зовут французские шеф-повара. Для меня он всегда был и останется “Чародейкой”!