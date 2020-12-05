Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Куриные окорочка с шампиньонами в сметанном соусе – это простое, быстрое в приготовлении и очень вкусное второе блюдо, которое дополнит любой гарнир, салат или легкую закуску. Куриные ножки получаются сочными, нежными, с яркой золотистой корочкой. Грибочки под соусом становятся хрустящими и приятно оттеняют вкус курицы. Попробуйте и вы приготовить второе из курицы с грибами – оно точно сможет вас удивить простым, но очень необычным вкусом!
Список ингредиентов:
Из расчета 2 порции (1180 г)
- Репчатый лук — 2 шт
- Майонез — 2 ст.л
- Шампиньоны — 100 г
- Смесь перцев — щепотка
- Сметана — 3 ст.л
- Куриные окорочка — 4 шт
- Специя кари — ½ ч.л
Как приготовить куриные окорочка в сметанном соусе: пошаговый рецепт с фото
Нашинковать полукольцами очищенный лук. Добавить пряный овощ в емкость с курицей.
Всыпать шампиньоны. Лучше использовать мини-грибы, однако подойдут и обычные шампиньоны. Крупные грибочки нужно нарубить четвертинками.
Всыпать карри, соль, добавить сметану, смесь перцев и майонез. Перемешать куриные окорочка с соусом и другими ингредиентами.
Выложить куриные окорочка с шампиньонами и луком в жаропрочную форму. Отправить второе из курицы в духовой шкаф и запекать при 200 градусах до золотистости и белого разреза мяса.
Пряные куриные окорочка в сметанном соусе готовы!
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