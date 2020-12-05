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Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Куриные окорочка с шампиньонами в сметанном соусе – это простое, быстрое в приготовлении и очень вкусное второе блюдо, которое дополнит любой гарнир, салат или легкую закуску. Куриные ножки получаются сочными, нежными, с яркой золотистой корочкой. Грибочки под соусом становятся хрустящими и приятно оттеняют вкус курицы. Попробуйте и вы приготовить второе из курицы с грибами – оно точно сможет вас удивить простым, но очень необычным вкусом!

Список ингредиентов:

Из расчета 2 порции (1180 г)

  • Репчатый лук — 2 шт
  • Майонез — 2 ст.л
  • Шампиньоны — 100 г
  • Смесь перцев — щепотка
  • Сметана — 3 ст.л
  • Куриные окорочка — 4 шт
  • Специя кари — ½ ч.л

Как приготовить куриные окорочка в сметанном соусе: пошаговый рецепт с фото

 

Шаг 1
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы
Для начала необходимо зачистить и промыть мясо. Нужно убрать все пленки с мяса и перышки, если они остались на окорочках. Промокнуть мясо салфеткой и выложить в глубокую миску.
Шаг 2
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Нашинковать полукольцами очищенный лук. Добавить пряный овощ в емкость с курицей.

Шаг 3
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Всыпать шампиньоны. Лучше использовать мини-грибы, однако подойдут и обычные шампиньоны. Крупные грибочки нужно нарубить четвертинками.

Шаг 4
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Всыпать карри, соль, добавить сметану, смесь перцев и майонез.

Перемешать куриные окорочка с соусом и другими ингредиентами.

Шаг 5
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Выложить куриные окорочка с шампиньонами и луком в жаропрочную форму. Отправить второе из курицы в духовой шкаф и запекать при 200 градусах до золотистости и белого разреза мяса.

Шаг 6
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Пряные куриные окорочка в сметанном соусе готовы!

Шаг 7
Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы
Осталось лишь выложить горячее второе блюдо на тарелку для подачи и дополнить любимым гарниром.

Приятного аппетита!

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