Окорочка с грибами в сметанном соусе – рецепт аппетитного второго блюда из птицы

Куриные окорочка с шампиньонами в сметанном соусе – это простое, быстрое в приготовлении и очень вкусное второе блюдо, которое дополнит любой гарнир, салат или легкую закуску. Куриные ножки получаются сочными, нежными, с яркой золотистой корочкой. Грибочки под соусом становятся хрустящими и приятно оттеняют вкус курицы. Попробуйте и вы приготовить второе из курицы с грибами – оно точно сможет вас удивить простым, но очень необычным вкусом!